Rester en ligne pour travailler à domicile dans des villages indiens éloignés est une vraie lutte

Le travail à domicile poussé par la pandémie de Covid-19 a changé notre façon de travailler. Bien que ce soit peut-être un privilège d’accomplir les tâches officielles depuis la sécurité de la maison, les habitants de l’Inde ont du mal à obtenir une bande passante appropriée ou même une alimentation électrique fiable, ce qui est devenu un défi majeur dans le monde post-pandémique dans lequel nous vivons. une bonne partie de la population est retournée dans ses villages natals et leur lutte avec le réseau et le pouvoir est bien réelle.

Sriram Prajnabharathi Vidyakendra, une école du village de Nittur à Hosanagara Talu, dans le district de Shimoga, Karnataka, est un lieu très fréquenté depuis le début du confinement l’année dernière. Les gens des endroits voisins se pressent à l’école tôt le matin et travaillent ici jusqu’au soir, tout cela parce que c’est le seul endroit qui reçoit une gamme de réseau décente dans toute la région. Mahesh Gentigemane, un employé de la Bourse de Londres vient à l’école pour travailler de 7h à 18h, 6 jours par semaine. Il se rend de son village Gantigemane qui est un trajet de 20 minutes sur son vélo jusqu’à son bureau non officiel.

Il occupe une salle de classe et continue de travailler ici. Il est accompagné de Vikram Mattikai qui est un employé d’une entreprise multinationale basée aux Pays-Bas. Vikram vient à l’école avec sa femme qui est aussi une technicienne.

« Je ne pouvais pas me plaindre d’un mauvais réseau et sauter toujours le travail. Sinon, ils me demanderaient de démissionner. Lorsque j’ai appris que le réseau était bon ici, j’ai immédiatement choisi de déplacer mon lieu de travail de chez moi vers ici. Je voyage avec une faucille dans mon sac. Pendant les moussons, il y a de multiples chutes d’arbres sur notre chemin et nous avons hâte que le département des forêts le nettoie. Nous coupons donc quelques branches, cédons la place et atteignons le lieu de travail », explique Vikram Mattikai à News18.com.

Vikram avait vu une tour de téléphonie cellulaire à côté de l’école et il savait que la force du signal serait bonne et elle l’était. Tout d’abord, ils ont demandé à l’école s’ils pouvaient autoriser quelques personnes à utiliser les salles de classe vides et l’école s’est obligée. La direction de l’école a nettoyé les salles de classe, désinfecté la zone et l’a ouverte pour les employés travaillant à domicile. Depuis le confinement, l’école est fermée.

Au départ, quelques personnes se sont opposées à l’idée de Vikram et des autres de se rassembler dans les locaux de l’école, mais maintenant ces employés ont l’autorisation de la police locale, du Tahsildar et du panchayat du village. Tahsildar et le sous-inspecteur font des visites surprises pour vérifier si les règles de Covid-19 sont respectées à l’intérieur de l’établissement et ils sont heureux que les directives ne soient pas violées.

Le bâtiment scolaire compte 20 salles de classe. Une seule personne est autorisée à s’asseoir dans chaque pièce. S’ils viennent de la même maison, les deux peuvent utiliser la même pièce. En maintenant la distance, le port du masque est obligatoire en tout temps. Toute personne qui voyage de Bengaluru ou de tout endroit en dehors du district est invitée à terminer sa période de quarantaine de 14 jours avant d’entrer dans les locaux de l’école. En raison de ces règles strictes, l’école a continué d’être un refuge pour ces professionnels. Chaque fois qu’il y a une panne de courant, ils louent un générateur et partagent les dépenses. Parfois, les étudiants viennent pour des cours en ligne.

« Nous avons pris des dispositions pour le déjeuner par l’intermédiaire d’un traiteur à proximité. Ils n’avaient aucune affaire et nous leur avons demandé s’ils pouvaient nous fournir le déjeuner et des collations. Nous payons environ 60Rs par déjeuner et les informons sur le nombre de personnes qui travaillent. Il y a un UPS ici, mais pendant la mousson, quand il y a de longues heures de coupure de courant, le générateur est pratique. En raison de la situation de covid à Bengaluru, ma famille était également sceptique quant à mon voyage dans la capitale. Donc, cette installation a beaucoup aidé, (sic) », explique Mahesh Gentigemane.

Dans un autre cas de lutte pour le réseau, Sindhu, une professionnelle du logiciel et originaire du village de Varamballi à Hosanagara Taluk du district de Shimoga, n’a ménagé aucun effort pour poursuivre son travail. Elle quitte son domicile vers 9 h 15 avec un ordinateur portable entièrement chargé, une chaise en plastique et une table et marche environ 1 km jusqu’au champ où elle a un « bureau » de fortune. Il s’agit essentiellement d’une tente ouverte avec 4 poteaux et une bâche en plastique épaisse pour couvrir le dessus.

Elle est rentrée à la maison en mars 2020 lorsque le verrouillage a été annoncé pour la première fois. « Au début, je me rendais tous les jours chez mon oncle à Hosanagara, à 8 km de chez moi, pour me rendre au travail. Plus tard, j’ai commencé à me rendre quotidiennement chez mon cousin qui était à 5 km. Mais après un confinement strict, je ne pouvais voyager nulle part. »

« Une fois, alors que je marchais sur le terrain avec mon téléphone, j’ai découvert qu’il y avait une bonne portée du réseau ici. J’ai alors décidé de travailler à partir de cet endroit et j’ai réparé cette tente. Mes collègues m’ont beaucoup soutenu et je peux donc continuer à travailler malgré les inconvénients. L’après-midi, je rentre chez moi, charge l’ordinateur portable et le modem et retourne au travail », explique Sindhu. La mousson est un autre facteur dont elle doit tenir compte lorsqu’elle travaille sur le terrain.

L’état déplorable de tous ces professionnels perdure depuis un an et demi maintenant. Et aucun des prestataires de services ou des autorités concernées n’est intervenu pour les aider ou les faciliter. Avec plus de la moitié du monde travaillant à domicile après la pandémie, cette tendance devrait se maintenir un peu plus longtemps.

Un bon réseau et une alimentation électrique sont devenus les besoins fondamentaux de ces personnes, tout comme la nourriture et un abri.

