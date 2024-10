Rester en contact avec Poutine serait « intelligent » – Trump — RT World News

« C’est une bonne chose » de parler à un dirigeant possédant des milliers d’armes nucléaires, a déclaré l’ancien président américain

L’ancien président américain Donald Trump a refusé de confirmer ou de nier avoir contacté le président russe Vladimir Poutine depuis qu’il a quitté ses fonctions en 2021, mais a déclaré que cela aurait été « une chose intelligente. » Trump a promis à plusieurs reprises d’utiliser son « excellente relation » avec Poutine pour mettre fin au conflit ukrainien s’il est élu le mois prochain.

Le dernier livre du journaliste américain Bob Woodward, « War », publié cette semaine, affirme que Trump a parlé secrètement à Poutine à sept reprises depuis qu’il a quitté ses fonctions en 2021 et qu’il a envoyé à la Russie du matériel de test du Covid-19 en 2020, alors qu’il était encore président.

La campagne de Trump a initialement déclaré que « Aucune de ces histoires inventées par Bob Woodward n’est vraie », mais dans une interview accordée mardi au rédacteur en chef de Bloomberg, John Micklethwait, l’ancien président a adopté un ton plus ambigu.

« Je ne fais pas de commentaire à ce sujet, mais je vous dirai que si je l’ai fait, c’est une chose intelligente », Trump a dit à Mickelthwait. « Si je suis amical avec les gens, si je peux entretenir des relations avec les gens, c’est une bonne chose, pas une mauvaise chose, en termes de pays… il possède 2 000 armes nucléaires et nous aussi. »















Trump maintient que le conflit ukrainien n’aurait jamais commencé s’il avait remporté les élections de 2020 et que le président Joe Biden « mots stupides » a contrarié Poutine en le poussant à lancer son offensive en février 2022. La promesse de Biden et de la vice-présidente Kamala Harris d’un soutien illimité à l’Ukraine risque d’entraîner les États-Unis dans « Troisième Guerre mondiale » a-t-il déclaré à plusieurs reprises.

Après avoir rencontré le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky le mois dernier, Trump s’est vanté d’avoir un « très bonne relation » avec Zelensky et Poutine et a promis de « obtenir [the Ukraine conflict] résolu très rapidement » s’il remporte les élections de novembre.

Selon son colistier, JD Vance, Trump entamerait probablement des négociations avec la Russie, l’Ukraine et les parties prenantes européennes pour établir une zone démilitarisée le long de la ligne de front actuelle, l’Ukraine acceptant de rester en dehors de l’OTAN.

Le Kremlin a mis en doute les promesses de paix de Trump, le porte-parole Dmitri Peskov suggérant qu’il ne le ferait pas. « Je pense qu’il existe une baguette magique » cela peut arrêter les combats du jour au lendemain.

Peskov a confirmé la semaine dernière que Trump avait effectivement envoyé des tests Covid-19 en Russie en 2020. « Mais à propos des appels téléphoniques, ce n’est pas vrai. » il a ajouté.