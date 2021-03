Les chercheurs ont divulgué les résultats d’une étude qui pourrait potentiellement être une source d’inquiétude pour les futurs astronautes – ceux qui restent dans l’espace pendant une longue durée peuvent éprouver un rétrécissement du cœur et l’exercice n’est pas d’une grande aide non plus. Les chercheurs avaient étudié les données trouvées lors du séjour spatial de l’astronaute à la retraite Scott Kelly à la Station spatiale internationale (ISS) de 2015 à 2016 et ont trouvé l’effet du voyage similaire à celui du nageur d’endurance Benoît Lecomte sur le Pacifique en 2018. Les effets de la longue -le séjour à terme dans l’eau est similaire à celui de la sensation d’apesanteur dans l’espace, rapports ont dit.

L’étude, publiée dans le Circulation du journal, a constaté que les deux hommes ont perdu de la masse dans le ventricule gauche de leur cœur au fil du temps. Dans le cas de Kelly, l’étude a révélé que l’exposition à l’apesanteur à long terme modifie la forme du cœur, c’est-à-dire; le rétrécit et l’exercice n’aide pas non plus beaucoup à modifier cela. La gravité sur terre est la raison qui permet au cœur humain de pomper le sang et de maintenir sa taille.

Kelly, qui a vécu dans l’ISS de mars 2015 à mars 2016, a travaillé six jours par semaine sur un vélo stationnaire et un tapis roulant pendant deux heures. Lecomte, qui a nagé du 5 juin au 1er novembre 2018, a parcouru 1753 milles et nagé pendant environ six heures par jour.

Les résultats de l’étude sont considérés comme un grave sujet d’inquiétude pour les astronautes dans un avenir proche, car avec l’augmentation des voyages dans l’espace maintenant et dans les années à venir, la réduction du cœur peut être un problème grave car elle réduit également la densité osseuse et dégrade les muscles.

« Le cœur est remarquablement plastique et particulièrement sensible à la gravité ou à son absence », a déclaré le professeur Benjamin D. Levine de l’Université du Texas Southwestern Medical Center. «L’impact de la gravité ainsi que la réponse adaptative à l’exercice jouent un rôle, et nous avons été surpris que même de très longues périodes d’exercice de faible intensité n’empêchent pas le muscle cardiaque de rétrécir», a-t-il évoqué les résultats.

Les chercheurs tentent maintenant d’étudier les résultats plus efficacement pour comprendre comment la microgravité peut influencer la fonction cardiaque.

Dans le cadre de ses futures expéditions, la NASA expose désormais ses astronautes à la microgravité pendant des durées plus longues afin de les aider à se préparer à la mission sur Mars.