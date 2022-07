Rester cool et continuer ? Les Britanniques ont du mal à le faire par une journée record

Les étangs de baignade de Hampstead Heath, dans le nord de Londres, attirent les habitants de la ville mardi lors de la vague de chaleur historique du Royaume-Uni. (James Forde/ pour le Washington Post)

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Lors de la journée la plus chaude jamais enregistrée en Grande-Bretagne, avec des températures dépassant 104 degrés Fahrenheit, nous avons trouvé des Terriens blottis à côté de la section réfrigérée de l’épicerie Marks & Spencer à la gare de Marylebone. “Je suis debout ici depuis environ 10 minutes”, a déclaré Andy Martin, 28 ans, technicien vidéo. “Ne le dis à personne.”

Ce n’est pas normal ici. Ce genre de chaleur. Cette canicule.

Le Bureau météorologique, le service météorologique national, a signalé qu’au moins 34 emplacements en Grande-Bretagne a dépassé la température élevée précédente, avec une large bande du sud-est et du centre de l’Angleterre dépassant 40 degrés Celsius. C’est un enfer de 104 Fahrenheit.

Un incendie s’est propagé à Dagenham, dans l’est de Londres, alors que les températures ont grimpé au-dessus de 40 degrés Celsius ou 104 Fahrenheit le 19 juillet. (Vidéo : Storyful)

La Grande-Bretagne n’est pas conçue pour cela. Les maisons et les magasins du pays, les gares et les wagons de métro, ses écoles et ses bureaux – très, très peu d’entre eux sont climatisés.

A-t-il jamais, dans l’histoire de l’humanité, été aussi chaud dans les îles britanniques ? Peut être pas.

Il y avait une sorte de tremblement, un sentiment d’anxiété dans la capitale en ce jour signal. Il y avait du vent, mais ce vent sec ressemblant à un sirocco, courant en Méditerranée, en Sicile et non à Southhampton, avec les feuilles d’été qui crépitent et les gens trébuchant, d’une zone d’ombre à l’autre, alors que les ambulanciers étaient occupés à éplucher les victimes de coups de chaleur. hors des trottoirs.

Entrer dans certaines des maisons les plus chaudes de Grande-Bretagne le jour le plus chaud, c’était comme entrer dans un hammam.

Alors que les journalistes du Washington Post pénétraient dans certains des appartements de Chalcots Estate, un lotissement public situé dans le centre-nord de Londres, ils ont été accueillis par une épaisse bouffée de chaleur.

“Peux tu le sentir? Il fait tellement chaud », a déclaré Mandy Ryan, qui travaille comme représentante d’une association de résidents.

Elle est entrée dans son salon et a pointé du doigt un ventilateur de plafond, dont les pales tournaient lentement, et a accusé l’appareil d’inutilité.

“Ça ne sert à rien”, dit-elle.

Comme de nombreux résidents de la grande tour juste au nord de Regents Park, elle offre une vue spectaculaire sur les toits de Londres.

Visualiser la vague de chaleur en Europe avec des sucettes glacées fondantes

Elle possède également une belle collection de coucous et d’ornements en céramique pour chiens. Mais à l’intérieur de sa maison mardi, la chose la plus frappante était l’air étouffant.

Bonnie, son Labradoodle, haletait lourdement à ses pieds.

“Nous n’aurons pas de gigot d’agneau pour le dîner ce soir”, a-t-elle plaisanté, hochant la tête vers son four inutilisé.

John Szymanska, un homme à tout faire originaire de Pologne, plâtrait et peignait un appartement à Hampstead, dans le nord de Londres.

“C’est une misère”, dit-il, trempé de sueur. “Mais que pouvez-vous faire?” Il a demandé. « Partout, il fait de plus en plus chaud.

Pourquoi cette vague de chaleur européenne est si effrayante

Contrairement à certains immigrants, qui pourraient mentionner qu’ils trouvent les Anglais faibles par cette chaleur, Szymanska a offert sa sympathie. “Je ressens pour eux. Ils ne sont pas habitués à ça.

De retour à Chalcots Estate, Paul Rafis, 38 ans, boucher et artiste hip-hop, était en difficulté.

Son canapé-lit était recouvert de fourrure. Il a expliqué que son chien, Wise, perdait beaucoup. Non pas que Rafis dorme beaucoup.

“Quand il fait chaud, vous souffrez dans ces blocs”, a-t-il déclaré.

Dans son studio au 15e étage, Rafis craignait que son réfrigérateur ne prenne feu. Il l’a donc éteint pendant quatre heures et a mis la nourriture dans son congélateur.

Certains experts ont déclaré que l’incendie qui a englouti la tour Grenfell à proximité en 2017, tuant 72 personnes, pourrait avoir été causé par une surchauffe du câblage d’un réfrigérateur-congélateur.

“Rien dans la maison n’est habitué à ce temps”, a déclaré Rafis en tapotant sur son réfrigérateur, qui était à nouveau chaud et bientôt rebranché.

L’Europe grésille dans une vague de chaleur record alors que des milliers de personnes fuient les incendies de forêt

Le métro de Londres, le Tube, peut être notoirement chaud – et aucune ligne n’a une pire réputation que le Bakerloo.

“Quiconque aime faire du paddle sur des rivières de lave en fusion devrait se diriger vers la ligne Bakerloo, où il se sentira comme chez lui”, a déclaré Karen Buck, députée du Parti travailliste. tweeté.

Nous sommes entrés avec une certaine appréhension à la gare de Charring Cross. Il y avait des ventilateurs de taille industrielle forçant l’air dans les passages étroits, mais tout comme une grotte, profondément souterraine, il y avait des poches d’air frais sur les plates-formes.

A l’intérieur des wagons, c’était plutôt mûr.

Pour Angel Rodriquez, un ouvrier de cuisine d’origine espagnole qui se dirigeait vers son quart de préparation de l’après-midi, le trajet n’était pas aussi mauvais qu’il l’imaginait.

Il n’était pourtant pas philosophe. “C’est nous tous”, a-t-il noté, affirmant que le changement climatique ne ferait que s’intensifier et aggraver les choses. Il a hoché la tête quand on lui a rappelé les gros titres de chez lui, où d’énormes incendies de forêt ont ravagé certaines parties de l’Espagne.

L’Espagne dévastée par des incendies de forêt au milieu d’une vague de chaleur record

Les rues de Londres n’étaient pas vides, mais elles étaient définitivement calmes, avec les fenêtres de la ville recouvertes de rideaux pour bloquer le soleil. Les parcs royaux et leurs longues pelouses étaient pour la plupart vides, avec seulement quelques âmes robustes étendant des couvertures à l’ombre des arbres.

Le Lido, une piscine publique sur la Colline du Parlement, avait une longue file de personnes qui attendaient pour entrer. Dans l’eau, les enfants s’éclaboussent joyeusement pendant que les sauveteurs sifflent.

De retour à Chalcots Estate, les terrains de jeux étaient sans enfants. Les autorités avaient exhorté même les jeunes en bonne santé et leurs parents à rester à l’intérieur.

Certains résidents ont déclaré au Post qu’ils avaient installé la climatisation – seulement 3% des foyers britanniques en ont – ou acheté de simples ventilateurs. La plupart, cependant, buvaient simplement des liquides froids et évitaient le soleil.

Quelques-uns, quoique minoritaires, ont déclaré qu’ils acceptaient la chaleur.

“Je transpire, mais j’adore ça”, a déclaré Chantal Peters, 43 ans et mère de six enfants.

Elle a dit que les choses se sont aggravées il y a deux ans lorsque les températures ont grimpé en flèche lors d’un verrouillage pandémique. « Il faisait 34 °C, nous étions enfermés. Maintenant ce faisait chaud. C’était dégoûtant.

Sean Walsh, qui travaille dans les ventes, rendait visite à sa mère de 71 ans qui vit dans un appartement au dernier étage. Sa fille a eu une journée de congé à cause de la chaleur.

Il a qualifié le temps de « brutal ».

“C’est inconfortable et chaud, et ce pays n’est pas conçu pour cette chaleur”, a-t-il déclaré. « L’environnement change et les gens l’oublient. Tout ce béton, dans n’importe quelle grande ville, c’est un puits de chaleur. Vous seriez aveugle Freddy de ne pas lire la recherche et de voir que cela va continuer et que nous devons nous adapter. ”