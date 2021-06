« Rester bleu »: Abramovich remet un nouveau contrat au patron de Chelsea, Thomas Tuchel, alors que Granovskaia fait l’éloge du vainqueur de la Ligue des champions

L’ancien patron du Borussia Dortmund et du Paris Saint-Germain, Tuchel, a été une révélation depuis qu’il a pris les rênes de Stamford Bridge en janvier, guidant l’équipe vers les finales de la FA Cup et de la Ligue des champions tout en assurant à son équipe une position convoitée dans le top quatre en la Premier League.

Tuchel a obtenu un contrat de 18 mois lorsqu’il est intervenu pour succéder à Frank Lampard, mais l’héroïsme de l’Allemand pour renverser la fortune de Chelsea depuis qu’il a pris le relais a contraint Roman Abramovich à signer un nouvel accord exceptionnel qui le liera au club pour une autre trois saisons.

« Je ne peux pas imaginer une meilleure occasion pour un renouvellement de contrat. Je suis reconnaissant pour l’expérience et très heureux de faire partie de la famille Chelsea« , a déclaré Tuchel lors de la signature de l’accord.

« Il y a beaucoup plus à venir et nous attendons avec impatience nos prochaines étapes avec beaucoup d’ambition et d’anticipation. »

Tuchel a été recruté dans le club fin janvier et a été chargé de corriger une baisse de forme sous l’ancien patron Lampard qui avait menacé de larguer Chelsea du reste des meneurs de la Premier League.

La différence était immédiatement évidente. La défense, qui était devenue de plus en plus poreuse au cours des derniers mois de Lampard, est immédiatement devenue l’une des plus sévères de la ligue, tandis qu’il a également montré son expérience astucieuse en guidant Chelsea devant l’Atletico Madrid, Porto et le Real Madrid dans la première finale de la Ligue des champions du club depuis 2012 .

La victoire de samedi dernier contre Manchester City dans le match phare du football européen a également suggéré que Tuchel avait plus qu’assez de sens tactique pour menacer la hiérarchie acceptée du football anglais qui a été dominée par Liverpool et City au cours de la dernière saison – en effet, la victoire de samedi dernier était la troisième de Tuchel contre Pep. L’équipe de Guardiola en l’espace de six semaines seulement.

« Quand Thomas nous a rejoints en janvier, il y avait encore tellement de choses à jouer au niveau national et en Europe. Il s’est parfaitement intégré et est immédiatement devenu une partie intégrante de la famille Chelsea« , a déclaré la directrice de Chelsea, Marina Granovskaia.

« Nous ramener dans le top quatre de la Premier League était crucial et nous ne pouvions pas être plus heureux de notre succès en Ligue des champions qui a couronné une saison remarquable à Chelsea.

« Nous sommes évidemment extrêmement heureux de conserver Thomas pour deux ans supplémentaires, et nous attendons avec impatience d’autres réalisations dans les saisons à venir.«

Les 30 matchs de Tuchel à Stamford Bridge ont rapporté 19 victoires et seulement cinq défaites, avec seulement 16 buts encaissés pendant cette période et offrent une plate-forme à l’équipe pour relever un défi légitime pour le titre la saison prochaine.

Tous les regards seront désormais tournés vers l’Allemand et sa politique de transfert, avec les mois à venir sa première occasion de superviser ses propres ajouts à l’équipe de jeu.

On pense qu’un attaquant et un défenseur central font partie des renforts pour lesquels l’Allemand se languit, l’ancien joueur Romelu Lukaku étant à nouveau lié à un retour à Chelsea alors que Tuchel tente de remédier aux problèmes de but qui menaçaient de perturber leur Ligue des champions. campagne gagnante.

L’import de gros sous, Timo Werner a eu du mal devant le but, avec les sept buts du meneur de jeu Jorginho sur penalty qui lui ont valu le titre de meilleur buteur de Chelsea en Premier League – un record qui devra être amélioré si les Bleus veulent maintenir un sérieux défi pour les honneurs de la prochaine campagne.

Les chances, cependant, sont bonnes – et avec Thomas Tuchel désormais officiellement engagé pour les saisons à venir, la vie s’annonce rose pour les supporters de Chelsea.

« Nous venons pour le statut GOAT« , a déclaré un fan en réponse à la nouvelle, tandis qu’un autre a signalé que les succès répétés de Tuchel contre Guardiola suggèrent une relève de la garde dans le football anglais.

« En moins d’un mois et demi, Tuchel a battu Guardiola à trois reprises, la Ligue, la Coupe et la finale de Ligue des champions, ça ne s’appelle pas une leçon, ça s’appelle ‘apprenez-lui’ » ils ont dit.

Un autre a décrit Tuchel comme « le meilleur manager de Premier League en ce moment et personne ne s’en approche. »