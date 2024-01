Rester assis à son bureau pendant de longues périodes augmente le risque de décès prématuré, selon une nouvelle étude

Des chercheurs taïwanais ont découvert des preuves à l’appui de l’affirmation controversée selon laquelle « s’asseoir est la nouvelle façon de fumer ».

Dans une nouvelle étude portant sur l’état de santé de près de 500 000 personnes sur une période de 20 ans, les scientifiques ont découvert que ceux qui passaient de longues périodes assis au travail avaient 16 % plus de risques de mourir prématurément que ceux qui ne le faisaient pas.

Il a également été observé qu’une position assise prolongée au travail augmentait de 34 pour cent le risque de décès par maladie cardiovasculaire.

Les méfaits d’une vie d’inactivité ont été soulignés par de nombreux experts au cours des deux dernières décennies, nombre d’entre eux comparant les effets limitant la vie à ceux du tabagisme.

Pour la nouvelle étude, les enquêteurs ont examiné 481 688 personnes et rassemblé des données sur leur santé en relation avec la position assise au travail, l’activité physique et d’autres facteurs liés au mode de vie.

Ceux définis comme passant la plupart de leur temps assis avaient un risque de décès toutes causes confondues 16 % plus élevé que ceux qui ne restaient pas assis la plupart du temps.

Ils ont suivi les résultats en matière de santé au cours des deux décennies et ont ajusté leurs résultats en fonction du sexe, de l’âge, du tabagisme, de la consommation d’alcool et de l’indice de masse corporelle (IMC).

Les personnes qui menaient un mode de vie mixte – qui alternaient entre assis et « non assis » au travail – ne présentaient pas de risque accru de décès.

Et ceux qui avaient une vie professionnelle sédentaire mais pratiquaient également de l’exercice pendant leur temps libre présentaient un risque réduit de mortalité, toutes causes confondues, ainsi que celles liées aux maladies cardiovasculaires.

Le risque accru de décès et de maladies cardiaques pourrait être compensé par 15 à 30 minutes d’exercice vigoureux par jour.

Tout au long de l’étude, les chercheurs ont documenté un total de 26 257 décès, dont 15 045 – environ 57 pour cent – survenus chez des personnes principalement occupées à travailler assises.

Parmi eux, il y a eu 5 371 décès liés à une maladie cardiovasculaire (MCV), et 60 % (3 234) d’entre eux appartenaient au groupe à prédominance assise.

Les résultats de l’étude suggèrent que les risques associés à une position assise prolongée au travail peuvent être atténués en intégrant des pauses régulières et en pratiquant une activité physique supplémentaire.

Les auteurs ont déclaré : « Des changements systémiques, tels que des pauses plus fréquentes, des bureaux debout, des zones de travail désignées pour l’activité physique et des avantages pour l’adhésion à une salle de sport, peuvent contribuer à réduire les risques. »

L’auteur principal, le Dr Wayne Gao de l’Université médicale de Taipei, à Taiwan, a déclaré : « Dans le cadre des modes de vie modernes, la position assise prolongée au travail est considérée comme normale et n’a pas reçu l’attention voulue, même si son effet délétère sur la santé a été démontré.

«Nos résultats suggèrent que réduire la position assise prolongée sur le lieu de travail et/ou augmenter le volume ou l’intensité de l’activité physique quotidienne pourrait être bénéfique pour atténuer les risques élevés de mortalité toutes causes confondues et de maladies cardiovasculaires associés à une position assise prolongée au travail.»

Le co-auteur de l’étude, le Dr Min-Kuang Tsai, a ajouté : « Le fait qu’il n’y ait pas de risque accru pour ceux qui alternent entre assis et non assis au travail suggère que l’intégration de pauses régulières dans les environnements de travail peut être bénéfique.

“Les risques accrus pour ceux qui sont principalement sédentaires peuvent être compensés par 15 à 30 minutes supplémentaires d’exercice par jour, ou par la participation à des activités physiquement plus intenses.”

L’étude a également proposé plusieurs explications qui pourraient expliquer les dangers d’une position assise prolongée.

Il s’agissait notamment d’un manque d’exercice des gros muscles des membres inférieurs, pouvant entraîner une réduction du flux sanguin vers les extrémités.

De plus, rester assis pendant de longues périodes augmente le risque d’obésité, car moins de calories sont brûlées, ce qui conduit à diabète et fonction rénale réduite, ainsi que des problèmes cardiaques.

Le Dr Min-Kuang Tsai a déclaré : « Les employeurs peuvent jouer un rôle pour faciliter cela en fournissant des zones désignées pour l’activité physique pendant les loisirs ou en proposant des activités de groupe parrainées par l’entreprise.

«Dans l’ensemble, les résultats de cette vaste cohorte prospective contribuent à renforcer les preuves de plus en plus nombreuses liant un mode de vie sédentaire et les risques pour la santé.»

Leurs conclusions ont été publiées dans la revue Réseau JAMA ouvert.