Rester actif avec la spondylarthrite ankylosante

Par Charis Hill, raconté à Susan Bernstein

J’ai reçu un diagnostic de spondylarthrite axiale en 2013, à l’âge de 26 ans. J’avais des symptômes, cependant, dès l’âge de 13 ans et probablement plus tôt que cela. Obtenir un diagnostic prend environ 8 à 12 ans pour les femmes et encore plus pour les femmes noires. J’ai été socialisée en tant que fille, donc j’ai été diagnostiquée comme une femme, mais maintenant, je m’identifie comme non binaire. Je me dis “handicapé professionnel” et je suis fier d’être handicapé. C’est une identité.

J’ai beaucoup de douleurs au bas du dos, ainsi que des douleurs à la hanche au niveau des articulations, et mes symptômes se manifestent fréquemment. J’ai aussi des douleurs dans les articulations de mon cou et ma colonne vertébrale montre déjà des dommages. J’ai aussi beaucoup de douleur dans mes articulations périphériques, y compris mes épaules et mes mains. J’ai aussi une grosse fatigue. Ces symptômes affectent mon sommeil et mes fonctions cognitives. Surtout à cause de mon travail d’écrivain, ces symptômes ont affecté mon vocabulaire.