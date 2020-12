Il est difficile de savoir quoi faire maintenant.

Nous sommes coincés à l’intérieur. Nous sommes une distanciation sociale. Nous nous tenons au courant des amis, de la famille, de la communauté et des nouvelles du mieux que nous pouvons. C’est beaucoup à gérer pour tout le monde et le calendrier est incertain. Mais nous allons passer à travers. Et USA TODAY veut aider.

Bienvenue à Staying Apart, Together, un bulletin d’information bimensuel de USA TODAY.

Staying Apart, Together est un bulletin d’information sur la gestion de la pandémie et ses effets sur votre vie. Notre équipe USA TODAY partagera avec vous tous les trucs, astuces, idées et moments de joie que nous pouvons. Cela peut signifier des vidéos TikTok amusantes pour vous aider à passer la journée, des conseils pour tirer le meilleur parti de l’apprentissage à distance pour vos enfants, des conseils pour gérer vos finances en cas de crise ou des ressources en santé mentale. Tous les samedis et mardis, nous serons dans votre boîte de réception pour vous offrir un câlin virtuel et un peu de réconfort en ces temps difficiles.

Je suis Kelly Lawler, critique télévisée de USA TODAY, et je vous écris depuis un bureau de fortune dans mon appartement à Vienne, en Virginie, pendant que mon chien se promène et que mon mari travaille dans la chambre. J’espère que je peux vous offrir un peu de réconfort avec ces mises à jour deux fois par semaine. Je sais que nous pouvons tous nous en sortir. Ensemble.

