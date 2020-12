Quand mon mari et moi avons emménagé ensemble alors que nous sortions encore ensemble, nous avons acheté un faux sapin de Noël très bon marché.

Nous savions tous les deux que c’était temporaire, qu’un jour nous nous marierions et obtiendrions soit un très beau faux arbre, soit un vrai, et inviterions d’autres personnes pour des vacances au lieu de toujours retourner chez nos parents. Après Noël dernier, notre premier en tant que couple marié, nous avons jeté cet achat de cible, à peine 6 pieds de haut. En 2020, nous pensions, nous aurions un vrai arbre.

Nos plans ont changé, comme tant d’autres cette année, à cause du pandémie. Impossible d’obtenir un vrai arbre à proximité sans plus de contact face à face avec des étrangers que nous ne sommes à l’aise avec (ou dépenser beaucoup pour la livraison), cette année, nous avons emprunté un vieil arbre faux au sous-sol de mes parents.

Dans le meilleur des cas, cette année a été celle des compromis juste comme ça: temporaire, pas ce que nous avions prévu, mais acceptable. Je regarde cet arbre, légèrement sous-habillé et un peu trop grand pour son coin, et je pense à la façon dont nous pouvons attendre encore un an pour les Noël que nous planifions.

Si un arbre emprunté et un Noël tranquille sont mes seuls problèmes en décembre, je me considère extrêmement chanceux.

La génialité spatiale d’aujourd’hui

Les mondes s’aligneront ce solstice d’hiver. Non, je n’exagère pas.

Jupiter et Saturne apparaîtront plus proches l’un de l’autre le 21 décembre qu’ils ne l’ont fait depuis des centaines d’années. Si vous pouvez regarder l’horizon sud-ouest au bon moment, les deux géantes gazeuses ressembleront à des points lumineux voisins. Presque une « double planète », déclare l’astronome de l’Université Rice, Patrick Hartigan.

«Il faudrait que tu ailles tout le chemin du retour juste avant l’aube 4 mars 1226, pour voir un alignement plus étroit entre ces objets visibles dans le ciel nocturne. »

Alors, comment pouvez-vous le voir? Et pourquoi en parlons-nous des semaines à l’avance? Les scientifiques encouragent les astronomes du monde entier à commencer à chercher maintenant. «Au cours des deux prochaines semaines, vous pouvez les regarder bouger, ce qui est super cool», dit Hartigan, ajoutant que les identifier maintenant facilitera les choses le grand jour.

Le 21 décembre, si le temps le permet, la conjonction sera observable n’importe où sur Terre, bien que plus difficile à voir dans les hautes latitudes nordiques. Vous n’aurez pas besoin d’un télescope, mais vous devrez trouver un bon point de vue et être à l’heure. Évitez les bâtiments hauts ou les montagnes et regardez vers l’horizon bas sud-ouest juste après le coucher du soleil.

En savoir plus sur la conjonction ici. Et si tu as besoin de moi, je regarderai le ciel.

Regard sur les coulisses d’aujourd’hui: interview de John Boyega

Comme vous le savez, je travaille avec l’équipe USA TODAY Life and Travel, et nous interviewons régulièrement des célébrités. Comment pouvons-nous faire cela pendant une pandémie, demandez-vous? Tout comme vous, avec des chats vidéo et beaucoup de travail acharné.

Mon collègue Rasha Ali eu une conversation vraiment incroyable avec la star de « Star Wars » John Boyega en octobre, et je voulais partager à la fois son histoire très bien écrite et comment l’interview s’est déroulée.

Rasha a parlé avec John de sa participation à Manifestations Black Lives Matter et son rôle dans Amazon «Petite hache», une collection de films du réalisateur Steve McQueen.

« Peut-être que c’est le moment, peut-être que c’est la façon dont j’ai été élevé, je ne sais juste pas. J’ai juste l’impression de ne pas tous faire semblant de ne pas être des humains ici, comme si nous ne prenions pas tous un (juron Soyons réalistes, il n’y a pas besoin de ce genre étrange de fausse relation. Si quelqu’un était à ma place, il y aurait quelque chose de négatif et de positif à dire », dit Boyega. « Je suis à l’aise pour soutenir ce que je soutiens à voix haute et parfois, c’est juste une bonne chose à faire sur le moment; cela semble juste, il semble y avoir un sens des responsabilités. » En riant, il ajoute: « Et honnêtement parce que je suis juste comme ça, non? » Boyega a dit ce qu’il a dit. Et il n’a pas peur non plus de le dire plus fort pour ceux qui sont à l’arrière.

Lire l’histoire complète ici, ça vaut vraiment le coup.

Voici comment John a regardé pendant son entretien et comment Rasha s’est installé. Et il a répondu à son tweet, donc ils sont les meilleurs amis pour toujours maintenant.

L’animal d’aujourd’hui

Dans un Staying Apart, Together first, je présente: Pet poulets!

Rencontrez « deux nouveaux paquets moelleux ridiculement adorables de joie, Lady & Nutmeg », déclare Robert Arends de San Diego, Californie. «Ce sont des poulets soyeux, tout aussi amusants et affectueux que les chats ou les chiens. En fait, ils me suivent partout quand je fais du jardinage et sautent sur mes genoux quand je me prélasse sur la terrasse. Ils m’ont amené moi une telle joie, et je suis particulièrement douce sur la noix de muscade. Elle me parle chaque matin en me disant «Bup, bup, bup, bahhhh! (les trois premiers sons sont faibles et le dernier est juste un peu plus haut.) J’ai appris que c’est du poulet-parler pour « Je te connais et comme toi. Tu fais partie de mon troupeau. » Tellement gentils! Ils sont définitivement de la famille maintenant. «