Quelle est la mémoire avec laquelle vous associez le plus Noël, si vous célébrez? Pour moi, ce sont des crêpes. Mon père, en pyjama et en peignoir et en bois de renne rouge vif, retourne la friandise sucrée du petit-déjeuner sur la cuisinière.

Pour la plupart des Noëls, toute ma famille se réunit chez mes parents dans la banlieue de Philadelphie. Ma sœur et sa femme arrivent de Londres, l’une des seules fois où nous nous voyons avec autant de distance entre nous. Mon autre sœur et sa famille font le voyage depuis le Michigan. À Noël dernier, nous avons logé huit adultes, cinq chiens et un enfant en bas âge dans une maison.

Comme vous tous, mon Noël sera radicalement différent ce vendredi. Je n’aurai pas l’occasion de voir mes sœurs, ma nièce ou mon nouveau neveu. Nous ne pourrons pas ouvrir de cadeaux dans la même pièce en pyjama (en tant que traditionaliste convaincu, je ne laisse personne s’habiller avant de déballer une boîte). Mais nous sommes faire de notre mieux avec la situation que nous avons. Il y aura un Zoom, il y aura trop de cadeaux pour ma nièce car elle nous manque tellement, et je vais certainement faire des crêpes.

Je sais que vous êtes tous faire d’énormes sacrifices ce Noël, renonçant à la tradition et au confort des câlins de vos proches pour les protéger, vous-même et nous tous. Ce ne sera pas facile, mais j’espère que nous serons de retour à Noël prochain à côté de l’arbre.

Pour citer le vieux Saint Nick lui-même, « Joyeux Noël à tous et à tous, bonne nuit! »

Recommandations de films d’aujourd’hui (100 d’entre elles)

2020 a été une année difficile pour les films.

Les arrêts de production et de cinéma ont causé bouleversement sans précédent dans l’industrie cinématographique, mais au milieu de toutes les mauvaises nouvelles et des sorties de films retardées, il y avait encore des films vraiment beaux, divertissants et révélateurs cette année.

Notre critique de cinéma Brian Truittpivoté son approche de la couverture des films à la fermeture des salles, se concentrant sur les sorties en streaming filmées avant le début de la pandémie ou selon des protocoles de sécurité stricts. Comme il l’écrit, « Nous avons fait guides hebdomadaires « Quoi diffuser » depuis un certain temps maintenant, mettant en avant des films de grande envergure, des joyaux cachés et tout le reste. »

Il a passé au peigne fin tous les films qu’il a regardés cette année, et il regarde beaucoup de films, pour en trouver 100 qui apporteront un peu de joie pendant vos vacances, surtout si vos traditions habituelles ont été annulées.

Voici cinq recommandations de la catégorie «joie de Noël» dans l’histoire de Brian. Une fois que vous les avez traversés, il en reste 95!

« Les chroniques de Noël 2 » (Netflix): Kurt Russell (encore une fois) prouve qu'il est le meilleur Père Noël du coin. Cette fois avec un saxophone.

« Noël sur la place » (Netflix): Dolly Parton chante comme un ange et en joue un aussi!

« Jingle Jangle: A Christmas Journey » (Netflix): Le film de vacances rare qui stimule les voix noires et met l'accent sur l'ingéniosité féminine.

« Cher Père Noël » (VOD): Bonne chance pour ne pas déchirer en regardant ce documentaire après avoir entendu les lettres des enfants à l'homme au sac.

« La saison la plus heureuse » (Hulu): La comédie romantique lesbienne de Noël qui prouve les règles drôles de Kristen Stewart et Aubrey Plaza.

Vous pouvez voir la liste complète ici.

L’animal d’aujourd’hui

En parlant d’animaux tous habillés pour les vacances, jetez un coup d’œil à ce précieux chaton avec un collier cloche.

«Rencontrez Arnold», écrivent les humains Todd et Amy Ofenbeck de Fort Myers, en Floride. « C’est un chaton de 4 semaines que nos chiens ont trouvé dans notre jardin! Il porte le nom d’Arnold Palmer. »

Voulez-vous un bol de moitié de limonade, moitié de thé glacé, chaton doux?