Eh bien, la semaine dernière a été à la fois une bonne et une mauvaise semaine pour prendre des «vacances».

En passant du temps à la maison (principalement à jouer à des jeux de société, à regarder « Frasier » et à faire des câlins avec Apollo), j’ai eu la nouvelle de l’émeute au Capitole américain grâce aux alertes de dernière minute, à la télévision et dans les messages texte d’amis et de famille. Comme je ne travaillais pas, je n’étais pas absorbé par les discussions en salle de rédaction, les tâches éditoriales et l’écriture comme je le fais souvent lors d’événements tragiques et effrayants.

Il s’avère que je compte sur cette distraction comme une compétence d’adaptation bien plus que je ne le pensais. Sans une longue liste à faire et le bourdonnement du travail pour garder mon esprit occupé, j’ai dû utiliser d’autres stratégies d’adaptation pour passer la semaine. Je me suis appuyé sur mon système de soutien. J’ai exercé. J’ai laissé mon mari prendre mon téléphone pour que j’arrête le défilement. Et cela a aidé. Même juste un petit peu.

C’est difficile, nous sommes plus épuisés que nous ne le savons (plus à ce sujet ci-dessous) et c’est une période difficile et effrayante. J’espère que cette newsletter peut offrir une certaine distraction et aide cette semaine.

Conseils de santé mentale d’aujourd’hui

Il y a un terme pour ce que beaucoup d’entre nous ressentent actuellement.

Mon collègue Alia Dagastir, a écrit sur «l’épuisement émotionnel», le sentiment que beaucoup d’entre nous ressentent actuellement. Nos réservoirs sont vides, comme elle l’a dit.

«L’épuisement émotionnel est ce sentiment d’écrasement. Accablé au point que vous sentez que vous n’avez plus la capacité de faire face», a déclaré Vaile Wright, directeur principal de l’innovation des soins de santé à l’American Psychological Association. « C’est de la fatigue physique. C’est de la fatigue mentale. C’est de la difficulté à se concentrer. Ce sont toutes les choses que nous éprouvons lorsque nous sommes juste à notre capacité. »

Et pourtant, la plupart d’entre nous n’ont pas le luxe de renoncer à nos responsabilités, surtout maintenant. En cette ère d’incertitude, nous ne pouvons pas éliminer certains de nos plus grands facteurs de stress ni prédire lequel sera le prochain.

Voici quelques conseils d’experts en santé mentale pour faire face à cet épuisement extrême.

Fixer des limites. « Si vous soutenez un ami ou un membre de votre famille, c’est peut-être à notre tour de dire: ‘Hé, je n’ai pas la bande passante pour être votre soutien émotionnel en ce moment. Je prends soin de vous. Je vous aime. Mais je vraiment j’ai pu raccrocher le téléphone et prendre soin de moi pendant un moment », a déclaré Lynn Bufka, directrice exécutive associée pour la recherche sur la pratique et la politique à l’American Psychological Association.

N'essayez pas d'être un super-héros. Si vous êtes trop étiré, disent les experts, demandez-vous « Qu'est-ce que je fais qui est facultatif ou dont je peux me retirer? » Si votre standard a toujours été un repas à partir de zéro, envisagez peut-être plutôt des légumes surgelés ou en conserve.

Si vous êtes trop étiré, disent les experts, demandez-vous « Qu’est-ce que je fais qui est facultatif ou dont je peux me retirer? » Si votre standard a toujours été un repas à partir de zéro, envisagez peut-être plutôt des légumes surgelés ou en conserve. Pensez à ce qui vous remplit émotionnellement. Lorsque vous êtes épuisé émotionnellement, recherchez des choses qui vous font vous sentir bien. Demandez-vous: quel genre de musique me nourrit? Quel ami me fait rire?

En savoir plus sur l’épuisement émotionnel ici. Et restez bien.

Lectures d’aujourd’hui

L’animal d’aujourd’hui

Rencontrez ce petit chéri connu sous le nom de Butterball.

«C’est mon doux chat Butterball», dit Sarah Lyons de Midlothian.Virginia. «Elle a environ 10 ans. Je l’ai adoptée quand elle avait 8 ans. Elle m’a choisi quand nous sommes allés voir des chats au refuge local. Je suis juste venu juste devant son condo pour chats et s’est blotti dans ma main. Elle ne manque jamais à mettre un sourire sur les visages des gens. «

Quand j’ai rencontré Apollo, il s’est approché de moi alors que j’étais assis sur le sol lors d’un événement d’adoption de chien et s’est cogné contre moi. Je parle d’être choisi.

Boules de poils bonus: Voici une galerie photo de 57 chiots en compétition au Puppy Bowl de cette année (qui continuer en toute sécurité pendant la pandémie). Vous êtes les bienvenus.