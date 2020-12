Cette semaine, j’ai été accueilli avec l’un de mes sites préférés devant ma fenêtre: un étincelant paysage enneigé.

Comme beaucoup d’entre vous dans le nord-est, je a été frappé avec un gros tas de neige cette semaine de la tempête hivernale. Je garde toujours ma joie d’enfance au signe des flocons, essayant de les attraper sur ma langue et regardant par la fenêtre leur beauté. Mon chien est aussi un grand fan (bien qu’il grignote surtout sur la neige comme si c’était la plus délicieuse friandise qu’il ait jamais mangée).

Tempêtes de neige apportent souvent des jours de neige aux écoles où les routes sont impraticables pour les gros bus jaunes. Cette année, de nombreuses écoles font déjà l’apprentissage à distance, il n’y a donc pas besoin d’une journée de neige, non?

Eh bien, en fait, un jour de neige est quelque chose dont nous avons tous besoin.

Nombreuses les districts scolaires ont eu des jours de neige jeudi même s’ils utilisent l’éducation virtuelle à cause de la pandémie. Les responsables de l’école ont reconnu que tout le monde – étudiants, enseignants, parents, personnel – avait besoin d’une petite pause et d’une chance de se faire des souvenirs qui n’ont rien à voir avec le COVID-19.

« Les jours de neige sont des chances pour les apprenants sur place et les apprenants virtuels d’être simplement enfants en jouant dans la neige, en faisant des biscuits, en lisant des livres et en regardant un bon film», A déclaré aux parents dans un courriel les écoles publiques de Mahwah Township dans le New Jersey.« L’heure est à la création de souvenirs, et nous pensons que ces types d’opportunités devraient rester intacts. »

En dehors de Philadelphie, le surintendant du district scolaire de Neshaminy, Rob McGee, avait ceci à dire: «Les jours de neige servent à un certain nombre d’objectifs, notamment en laissant le temps aux élèves, aux parents et au personnel de faire les choses essentielles du jour de neige, comme creuser l’allée, creuser l’allée du voisin , surveillez leurs frères et sœurs plus jeunes, etc., pour que la vie revienne à la normale le lendemain. »

Je dois dire que la pensée des enfants qui ont eu une année déraisonnablement difficile faire un bonhomme de neige, aller la luge et essayer de gagner un combat de boules de neige avec leurs frères et sœurs m’a fait pleurer un peu.

Beaucoup de choses sont différentes au milieu de la pandémie, je chéris chaque moment qui devient le même qu’avant.

Retour en arrière: l’année en photos

2020 a été une douzaine d’année, nous le savons tous.

Bien qu’il nous reste deux semaines dans l’année, nous avons passé beaucoup de décembre à regarder où nous en étions. Il y a eu tragédie, lutte et chagrin. Il y a eu aussi inspiration, amour et espoir.

Nos éditeurs de photos l’ont simplement présenté en présentant une galerie qu’ils ont créée pour illustrer 2020 en photos: «Pandémie de coronavirus. Manifestations pour la justice sociale. La bataille entre Trump et Biden. 2020 a été une année historique à bien des égards.

Voici quelques photos remarquables de notre galerie revivant l’année en images, une pour chaque jour (elle sera mise à jour jusqu’au 31 décembre).

Voir la galerie complète et vraiment magnifique cliquez sur ici.

L’animal d’aujourd’hui

Aujourd’hui, nous avons un chien et un chat pour lancer le week-end.

«Toby, 12 ans, et Tigrou, 9 ans, se tolèrent assez bien», déclare l’homme Shelley Lehrkind de Bozeman, Montana. « Ils traînent simplement pour la soirée. »

Les meilleurs frères et sœurs se tolèrent, je trouve.