Alors, comment s’est passé Noël pour tous ceux qui ont célébré?

Je t’écris en fait sur réveillon de Noël (certains journalistes prennent congé de Noël, mais criez à mon éditeur Gary Levin et le reste de l’équipe USA TODAY qui travaille pendant les vacances). Mais je suis tellement confiant que nous allons tous avoir célébrations merveilleuses, sûres et distantes que je peux écrire à ce sujet comme si c’était déjà arrivé. Je suis fier de nous pour l’avoir traversé. Nous pouvons continuer à le traverser.

Je voulais partager avec vous une partie de mes vacances qui a fait de moi la plus heureuse de cette année difficile. La veille de Noël, ma famille élargie se réunit généralement chez mon oncle dans le New Jersey, mange de la nourriture à thème, fait un échange de cadeaux White Elephant et regarde « Le chant de Noël de M. Magoo. » Mon oncle garde son lecteur DVD juste pour le mettre chaque année.

Cette année, ma tante a organisé un chat Zoom pour remplacer le rassemblement, mais elle nous a demandé à tous de préparer des performances ou des morceaux, donc ce n’est pas comme les mêmes vieilles réunions que nous faisons tout le temps pour le travail. Il y aura chants de Noël, lectures de livres pour enfants et tentatives de chant en groupe de la meilleure chanson « Mr. Magoo ».

Le plus drôle, c’est que bien que ce soit une sorte de nouvelle tradition, c’est aussi une réplique de celle d’il y a des années, quand j’étais enfant, et que les adultes le faisaient. nous emmener dans de petits concours de Noël pour nous tenir occupés pendant la fête. D’une certaine manière, cette année folle a aidé à ramener quelque chose que j’aimais quand j’étais enfant et que nous aurions pu penser que nous étions trop vieux pour faire plus.

Il n’y a pas beaucoup de bénédictions en 2020, mais je compte définitivement celle-ci.

Les prochaines vacances d’aujourd’hui

Le 26 décembre marque le premier jour de vacances culturelles Kwanzaa, une célébration de sept jours de la culture et du patrimoine africains et afro-américains du 26 décembre au 1er janvier. Créé en 1966, le nom est emprunté au swahili et s’inspire des célébrations de la première récolte d’Afrique australe.

Celeste E. Whittaker, un journaliste du Cherry Hill Courier-Post de USA TODAY Network, a réfléchi sur Kwanzaa en 2020 dans un article vraiment génial, se demandant si cela signifiera plus après un été de protestations et le décès de Noirs aux mains de la police. Elle écrit:

Jamiel Alexander, 40 ans, originaire de Philadelphie et activiste communautaire à York, en Pennsylvanie, a déclaré qu’il fallait «créer et adopter notre culture de nouvelles manières». Alexander pense que Kwanzaa signifiera encore plus cette année et sera célébré par davantage de Noirs qui veulent embrasser encore plus leur culture après une année aussi traumatisante. «Les gens ne réalisent même pas qu’après les (émeutes de Watts en 1965), Kwanzaa est né de l’esprit du Dr (Maulana) Karenga», a déclaré Alexander, qui a aidé à diriger des marches de protestation au cours de l’été. «Les gens ne savent même pas qu’il est allé au lycée ici. J’ai toujours vu les principes de Kwanzaa comme un style de vie plutôt que comme une célébration. «Avec COVID, tout le monde est de retour à la maison. Beaucoup de gens sont physiquement distancés et je respecte le fait qu’il existe des moyens de se connecter et de rester engagés, alors pourquoi ne pas nous connecter à nos racines, pourquoi ne pas nous connecter à notre culture? Pourquoi ne pas pousser ce moment aussi loin que nous continuons à être résilients mais en même temps à trouver (à l’intérieur) cette solitude … la force de se connecter à la culture?

Vous pouvez lire l’histoire complète de Celeste ici. Et mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent cette semaine.

L’animal d’aujourd’hui

Comme je suis toujours très dans l’esprit de Noël, j’ai dû partager le cadeau le plus mignon que j’aie jamais vu sous un arbre.

«C’est Jasmine», dit l’humain Steve Tomajczyk. «Elle était un sauvetage que j’ai obtenu en 2016. Elle avait été maltraitée en tant que chaton et, par conséquent, était très timide et recluse, et sifflait à toute personne qui s’approchait d’elle. À cause de cela, personne au refuge ne voulait l’adopter. Je , cependant, pensait qu’elle était adorable et croyait que j’avais la patience et l’amour pour la faire sortir de sa coquille. Ce Noël, au milieu de ce monde Covid Crazy, Jasmine est sortie de la chambre et s’est perchée sur un cadeau sous l’arbre de Noël. Pour moi personnellement, c’était sans doute le meilleur cadeau de 2020! «