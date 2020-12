Pour de nombreuses familles à travers le monde, ce soir est la troisième nuit de Hanoukka, encore un autre jour férié passé en quarantaine.

Pour parler de la fête de sa famille de loin cette année, je me suis tourné vers mon merveilleux collègue David Oliver, un journaliste de divertissement couvrant la diversité et l’égalité, qui a écrit sur son expérience avec une célébration virtuelle de la Pâque au printemps dernier. Il a allumé une bougie jeudi soir depuis son appartement à Washington, DC, tandis que sa famille élargie s’est jointe à un chat vidéo.

Ma mère et moi avons organisé une famille élargie Zoom Hanoukka – un groupe de familles sur une douzaine d’écrans. Nous avons ri et parlé comme nous le ferions à n’importe quelle réunion de famille ordinaire, et nous avons tous allumé des bougies et fait des prières en même temps.

Oui, tout le monde a continué à se parler, et oui, certains proches devraient mieux apprendre à utiliser le bouton de sourdine. Mais lorsque mon oncle a remercié les travailleurs de la santé de notre famille – y compris l’un de mes oncles qui a littéralement appelé de son quart de médecin aux urgences, masquez-moi – je n’ai pas pu m’empêcher de m’émerveiller de la beauté de ma famille et de la chance que je ressens. qu’ils ont tous été en sécurité pendant la pandémie.

Non, Hanoukka n’est pas la fête juive la plus importante. Mais cette année, cela a un poids supplémentaire pour moi. Cela m’a rappelé de garder l’amour quand le monde semble désespéré.

Je souhaite à tout le monde de célébrer un Hanoukka très heureux pour les six prochaines nuits. J’espère que vous pourrez trouver un moyen de le rendre spécial, de voir virtuellement vos proches et d’échanger des cadeaux.

Conseils de santé mentale des Fêtes d’aujourd’hui

Avouons-le, les vacances peuvent être dures pour notre santé mentale, même dans un an sans pandémie.

Cette année, tout est plus difficile. Avec Hanoukka et d’autres célébrations à venir, j’ai parlé avec Melissa Dowd, une psychothérapeute de la plate-forme de santé virtuelle PlushCare, pour obtenir des conseils sur la prise en charge de notre santé mentale pendant les vacances pandémiques.

Pourquoi les gens ont-ils normalement des problèmes de santé mentale pendant la période des fêtes?

Dowd: La saison des fêtes est centrée sur le fait de passer du temps et de célébrer avec ceux que nous aimons. Nous sommes bombardés de publicités, de publicités, d’images et de messages sur la joie d’être avec la famille et les amis et la magie des cadeaux. Pour certains, cela peut être une véritable représentation de leur expérience de vacances, mais pour d’autres, la saison est une période très difficile sur le plan émotionnel. Des sentiments de chagrin et de perte sont souvent présents à cette période de l’année alors que nous nous souvenons de ceux qui ne sont plus avec nous. … Notre situation financière peut nous alourdir en raison d’une perte d’emploi ou des dépenses liées aux vacances.

Comment faire face à une année exceptionnellement difficile?

Dowd: Il est facile de sentir que nous avons peu de contrôle sur notre monde extérieur en ce moment. Mais il est important de se rappeler que nous avons toujours le contrôle sur notre monde interne. L’une des meilleures choses que nous pouvons faire est de faire preuve de compassion et de gentillesse envers nous-mêmes et envers les autres. Cette année est particulièrement difficile et il est tout à fait normal et valable d’avoir des sentiments et des émotions fluctuants. Se permettre de faire de la place à nos sentiments sera vital pour notre santé émotionnelle. Lorsque nous reconnaissons ce que nous ressentons et pourquoi, nous comprenons mieux comment prendre soin de nos besoins et les honorer. Lorsque nous faisons cela, non seulement nous entretenons notre santé émotionnelle, mais nous avons à notre tour une plus grande capacité à faire preuve d’empathie envers ceux qui nous entourent.

Faire preuve de compassion et de gentillesse envers nous-mêmes signifie également que nous sommes plus susceptibles de choisir des habiletés d’adaptation saines plutôt que celles qui pourraient ne pas nous servir. Créer du temps pour les activités de soins personnels, prendre soin de notre santé physique, adopter une pratique de gratitude, rester connecté avec notre tribu, même si ce n’est que virtuellement, et demander de l’aide lorsque nous en avons besoin d’un professionnel de la santé mentale ou d’un être cher sont de merveilleux moyens de prendre soin de soi et maintenir un niveau de contrôle à une époque où il peut sembler que nous n’en ayons pas.

Quels conseils généraux avez-vous sur les vacances de cette année?

Dowd: Allez-y doucement avec vous-même. C’est souvent une période de l’année difficile de toute façon, et avec les difficultés supplémentaires de la pandémie, nous devons être très gentils avec nous-mêmes. Faites de la place pour vos sentiments et vos émotions, demandez de l’aide lorsque vous en avez besoin, contactez votre tribu pour obtenir du soutien et concentrez-vous sur les choses sur lesquelles vous contrôlez. Les vacances de cette année peuvent exiger un peu plus de créativité, mais invitent à autant de joie et de jeu que possible. Concentrez-vous sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et absorbez l’esprit de la saison des fêtes, qui consiste à répandre la gentillesse et la compassion partout.

Merci, Melissa, pour ce conseil. Je sais que je pourrais l’utiliser et j’espère que tout le monde le pourra aussi.

Les meilleurs livres de cette année

En tant que membre de l’équipe d’animation de USA TODAY, je suis là depuis six ans Bilan de l’année. C’est toujours amusant de regarder les films, les émissions de télévision, les albums et livres que nous avons adoré en un an. Mais en 2020, il y a une joie unique à trouver l’art qui nous a apporté le bonheur en une année si pleine de tragédie.

Le premier à sortir de notre personnel est le 13 meilleurs livres de l’année, tous ceux qui ont reçu d’excellents commentaires ★★★★ (sur quatre) de nos critiques. En voici quelques-unes qui pourraient valoir la peine d’être ajoutées à votre liste de lecture ou de donner à un être cher pour les vacances.

«Laisser le monde derrière» de Rumaan Alam. Des visiteurs inattendus interrompent les vacances d'une famille dans une maison isolée au cours d'un long week-end qui a mal tourné dans une histoire pleine de suspense qui examine les complexités de la race et de la classe. Notre critique l'a qualifié de «manège à sensations fortes parfaitement conçu qui est aussi un roman d'idées» et a déclaré qu'il «combine une prose habile, une vision impitoyable de la culture de consommation et quelques moments vraiment choquants».

«Florence Adler Swims Forever» de Rachel Beanland. Notre critique a qualifié le premier roman de Beanland de lecture estivale parfaite, écrivant qu'il « tisse les traumatismes, les romances, les victoires et les histoires d'une famille à travers trois générations à partir de 1934, l'oasis d'été du New Jersey, Atlantic City, en commençant par la perte de Florence, les Adlers. 'fille cadette. «

«Transcendent Kingdom» par Yaa Gyasi. Gyasi a suivi son best-seller de 2016 «Homegoing» avec une histoire intime d'une famille ghanéenne en Alabama et ses luttes contre la dépendance aux opioïdes, la dépression et le chagrin. C'est un «roman furtivement dévastateur de famille, de foi et d'identité qui est aussi philosophique que personnel».

Voir la liste complète ici. Et lisez.

Lectures d’aujourd’hui

L’animal d’aujourd’hui

Rencontrez Dave, qui regarde la fenêtre avec le même désir que moi.

«Dave s’est présenté l’année dernière, un égaré émacié», explique Pat Jackson de Carthage, Caroline du Nord. « Ma famille l’a nourri, l’a aimé, et il est devenu le chat domestique ultime. (Il) adore regarder notre monde pandémique passer de l’intérieur! »

Vous faites vous, Dave.