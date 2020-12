Bon mardi à chacun d’entre vous.

Cela ressemble en fait à un bon mardi pour la première fois depuis un certain temps, alors que je regarde des vidéos et des images de Les travailleurs du domaine de la santé partout au pays, obtenir les doses de Vaccin COVID-19 de Pfizer. Les gens dansent littéralement dans la rue, comme le personnel du Boston Medical Center dansant avec joie à Lizzo pour célébrer ce moment. Et Candidat vaccin de Moderna n’est probablement pas loin derrière.

« C’est une libération émotionnelle, dans mon esprit », a déclaré Spyros D. Orfanos, directeur du programme post-doctoral de la psychothérapie et de la psychanalyse de l’Université de New York. papier du réseau le Bergen Record. « Cela varie d’un individu à l’autre. Les gens souhaitent être soulagés de cette anxiété et de cette inquiétude extraordinaires. Il est logique que le premier signe, la première lumière dans l’obscurité, ils ressentent un soulagement. »

Il y a de la joie en ce moment, mais aussi de la peur et de l’inquiétude. Il faudra des mois avant que la population générale ne commence à se faire vacciner, et plus longtemps avant que nous soyons assez nombreux à être vaccinés pour que notre vie revienne à la normale. La sûreté et la sécurité dont nous aspirons tous sont plus proches mais pas totalement à notre portée.

Nous devons rester vigilants, rappelez-vous que le vaccin est une arme de plus dans notre arsenal dans la lutte contre la pandémie, mais le port de masque, la distanciation sociale, rester à la maison et éviter les grands groupes sont toujours vitaux. Oui, il y a encore un long chemin à parcourir, mais pendant si longtemps pendant la pandémie, il n’y avait pas de fin en vue. Espérons que la lumière au bout du tunnel nous offre l’énergie renouvelée dont nous avons besoin pour nous protéger les uns les autres jusqu’à ce que la cavalerie nous atteigne tous.

FAQ du jour

OK, le vaccin est là, mais c’est compréhensible si vous avez encore des questions à ce sujet.

Notre incroyable équipe USA TODAY Healthcare de Adrianna Rodriguez, Grace Hauck, Elizabeth Weise et Karen Weintraub ont régulièrement rendu compte de chaque évolution de la course aux vaccins. Ils ont également recueilli et répondu aux questions de nos lecteurs, avec l’aide d’experts en santé publique. Je voulais partager avec vous certaines de leurs informations importantes.

Si vous aviez déjà le COVID-19, devriez-vous quand même vous faire vacciner? Les personnes qui ont eu COVID-19 « peuvent être invitées » à se faire vacciner « , en raison des graves risques pour la santé associés au COVID-19 et du fait qu’une réinfection par le COVID-19 est possible », selon le CDC. Si vous avez eu COVID-19 et que vous vous êtes rétabli, vous avez ce qu’on appelle l’immunité naturelle. Des études ont montré que l’immunité naturelle au COVID-19 peut durer des mois, voire des années. L’immunité d’un vaccin est appelée immunité induite par le vaccin, et on ne sait pas combien de temps cela peut durer.

Les personnes qui ont eu COVID-19 « peuvent être invitées » à se faire vacciner « , en raison des graves risques pour la santé associés au COVID-19 et du fait qu’une réinfection par le COVID-19 est possible », selon le CDC. Si vous avez eu COVID-19 et que vous vous êtes rétabli, vous avez ce qu’on appelle l’immunité naturelle. Des études ont montré que l’immunité naturelle au COVID-19 peut durer des mois, voire des années. L’immunité d’un vaccin est appelée immunité induite par le vaccin, et on ne sait pas combien de temps cela peut durer. Le vaccin sera-t-il sans danger pour les femmes enceintes? Historiquement, les principaux vaccins n’ont pas été testés pendant la grossesse en raison de la crainte que la personne enceinte et le fœtus ne soient à risque de complications. Les femmes enceintes et allaitantes n’ont pas été incluses dans l’étude Pfizer / BioNTech, il n’y a donc pas de données suggérant si elles devraient éviter la vaccination. Le Dr Peter Marks, qui dirige le Center for Biologics Evaluation and Research à la FDA, a déclaré samedi que les femmes enceintes, les enfants et ceux qui sont immunodéprimés devraient discuter de la vaccination avec leurs prestataires et « devront envisager sur une base individuelle ».

Historiquement, les principaux vaccins n’ont pas été testés pendant la grossesse en raison de la crainte que la personne enceinte et le fœtus ne soient à risque de complications. Les femmes enceintes et allaitantes n’ont pas été incluses dans l’étude Pfizer / BioNTech, il n’y a donc pas de données suggérant si elles devraient éviter la vaccination. Le Dr Peter Marks, qui dirige le Center for Biologics Evaluation and Research à la FDA, a déclaré samedi que les femmes enceintes, les enfants et ceux qui sont immunodéprimés devraient discuter de la vaccination avec leurs prestataires et « devront envisager sur une base individuelle ». Quels sont les effets secondaires du vaccin COVID-19? Les Américains connaîtront probablement au moins un effet secondaire du vaccin COVID-19, mais les médecins disent que c’est normal et que vous devriez toujours vous faire vacciner. Pour le vaccin de Pfizer / BioNTech, de nombreux participants à l’essai ont subi des effets secondaires pendant un jour ou deux après avoir reçu leurs injections, en particulier le second. L’effet secondaire le plus fréquemment rapporté chez les vaccinés de moins de 55 ans était une douleur au bras, suivie de la fatigue (60% après le deuxième coup); maux de tête (52% après le deuxième coup); autres douleurs musculaires (37%); et frissons (35%).

Vous pouvez lire plus de questions et réponses ici. Vous pouvez rechercher votre les plans de l’État pour la distribution des vaccins ici, qui vous aidera à découvrir où vous en êtes pour les vaccinations. Le vaccin de Pfizer est venir dans les maisons de retraite la semaine prochaine.

Conseils de cybersécurité d’aujourd’hui

De plus en plus de gens font leurs achats en ligne cette saison des fêtes en raison de la pandémie, et malheureusement les escrocs l’ont remarqué.

«Nous assistons définitivement à une augmentation des achats en ligne des Fêtes – non seulement parce que le monde est devenu de plus en plus numérique ces dernières années, mais aussi en raison du COVID-19», confirme Judith Bitterli, vice-présidente du marketing grand public chez McAfee. «En conséquence, les pirates tirent parti de cette tendance en tentant d’attirer les consommateurs vers de fausses pages d’offres et d’autres sites Web illégitimes conçus pour voler leurs données personnelles.»

Voici quelques conseils pour éviter les arnaques en faisant preuve de générosité cette année, selon USA TODAY Chroniqueur technique Marc Saltzman.

Cherchez la serrure: Les sites Web réputés utilisent des technologies telles que SSL (Secure Socket Layer) qui chiffrent les données pendant la transmission. Vous verrez une petite icône de verrouillage sur votre navigateur pour confirmer qu’il s’agit d’une connexion sécurisée. Conseil de pro: De nombreux experts en cybersécurité disent qu’il est plus sûr de faire des achats depuis l’application d’un magasin que sur le Web.

Les sites Web réputés utilisent des technologies telles que SSL (Secure Socket Layer) qui chiffrent les données pendant la transmission. Vous verrez une petite icône de verrouillage sur votre navigateur pour confirmer qu’il s’agit d’une connexion sécurisée. Conseil de pro: De nombreux experts en cybersécurité disent qu’il est plus sûr de faire des achats depuis l’application d’un magasin que sur le Web. Payez en toute sécurité: N’achetez que sur des sites utilisant des méthodes de paiement sécurisées, telles que les cartes de crédit, PayPal, Apple Pay ou Google Pay. Vous pouvez également utiliser des cartes-cadeaux, qui ne vous obligent pas à partager les informations de carte de crédit ou de débit. Lorsque vous faites des achats sur un site marchand inconnu, recherchez le sceau d’approbation de sécurité, tel que DigiCert, Better Business Bureau et VeriSign.

N’achetez que sur des sites utilisant des méthodes de paiement sécurisées, telles que les cartes de crédit, PayPal, Apple Pay ou Google Pay. Vous pouvez également utiliser des cartes-cadeaux, qui ne vous obligent pas à partager les informations de carte de crédit ou de débit. Lorsque vous faites des achats sur un site marchand inconnu, recherchez le sceau d’approbation de sécurité, tel que DigiCert, Better Business Bureau et VeriSign. Mettez à jour votre logiciel: Que vous achetiez sur un smartphone, une tablette, un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau, gardez toujours le système d’exploitation à jour pour éviter que les cybercriminels exploitent une faiblesse.

En savoir plus sur la cybersécurité ici.

Lectures d’aujourd’hui

L’animal d’aujourd’hui

Aucun chien ou humain n’a un plus grand sourire que Baxter le carlin.

«Il nous a apporté de nombreux sourires pendant notre séjour à la maison au cours des derniers mois», explique l’homme Teri Norris. « Sur cette photo, prise sous notre porche, il semble me faire un grand sourire. »