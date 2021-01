Alors, comment est 2021 jusqu’à présent? Assez bien? Pas différent? Plus froid?

Je vous écris encore une fois du passé, alors que je pars pour les vacances du Nouvel An. Et même si le calendrier indique toujours 2020, mon cerveau a déjà vérifié cette année et est passé à 2021.

Je ne suis pas vraiment le genre de personne qui fait Résolutions du Nouvel An. La meilleure chose que je puisse dire à leur sujet, c’est qu’ils nous ont donné cet épisode de « Friends » où Ross prend la résolution d’essayer quelque chose de nouveau tous les jours et se retrouve dans un pantalon en cuir trop serré.

Même si j’étais ce type, je ne pense pas que 2021 soit l’année des grandes déclarations radicales pour changer nos vies pour le mieux. C’est l’année de petits changements progressifs qui améliorent lentement la vie, comme, par exemple, l’administration d’un vaccin, une population vulnérable à la fois.

Voici donc tous les objectifs que je suis prêt à mettre sur papier pour la nouvelle année: je le ferai essaie d’être plus facile avec moi-même pour ne pas être parfait, pour retarder le nettoyage de la cuisine ou porter des pantalons de survêtement pendant la journée de travail. Je vais garde mes distances aussi longtemps que je dois, porter un masque et rester à la maison. Mauvais parler à mes amis et à ma famille. Mauvais joue avec mon chien.

Apprendre une nouvelle langue ou courir un marathon? Gardons-les pour 2022.

Plans d’aujourd’hui (pleins d’espoir) pour 2021

Voyages annulés. Plans anéantis pour voir la famille et les amis. Occasions manquées d’explorer différents lieux et cultures.

Ce fut une année de déception pour les voyageurs alors que la pandémie de COVID-19 a balayé le monde. Les conseils des responsables de la santé de ne pas voyager, les préoccupations personnelles et les restrictions de voyage imposées par le gouvernement pour endiguer la propagation du coronavirus qui cause le COVID-19 ont interrompu une grande partie de notre mouvement cette année, pour les affaires, le plaisir et la famille.

Mais alors que les vaccins commencent à se déployer, l’équipe de USA TODAY Travel espère que 2021 offrira plus d’opportunités de voyager dans le monde entier – vers les destinations que nous avons recherchées au cours de cette année éprouvante. La rédactrice en chef Julia Thompson a demandé à ses journalistes et à un groupe d’autres écrivains et rédacteurs en chef dans notre salle de rédaction (moi y compris) d’écrire environ 100 endroits que nous voulons visiter quand il sera à nouveau en sécurité (mes entrées: au Michigan et à Londres pour voir ma famille).

Voici un échantillon de certains des endroits dont mes collègues rêvent. Espérons qu’un jour bientôt, nous ne prendrons pas seulement des vacances dans ces endroits dans notre esprit.

Madagascar: J’ai peut-être regardé le film DreamWorks trop de fois avec mes enfants en quarantaine, mais Madagascar semble être le répit parfait des réunions Zoom pour se familiariser à nouveau avec la nature. – Julia Thompson, rédactrice en chef des informations sur les voyages et les consommateurs aux USA TODAY

J’ai peut-être regardé le film DreamWorks trop de fois avec mes enfants en quarantaine, mais Madagascar semble être le répit parfait des réunions Zoom pour se familiariser à nouveau avec la nature. – Julia Thompson, rédactrice en chef des informations sur les voyages et les consommateurs aux USA TODAY Randolph, New Jersey: C’est peut-être trop simple ou trop cliché, mais je veux rentrer chez moi dans le New Jersey. Je ne suis pas revenu depuis le début de la pandémie, ce qui m’a fait mal cet automne. Rien ne se compare au feuillage d’automne menant à la maison où j’ai grandi – des auvents confortables de rouge, jaune et orange. Une escapade européenne exaltante est la prochaine sur la liste, bien sûr, mais un arrêt dans l’extase exurbaine semble idéal en premier. – David Oliver, reporter de divertissement USA TODAY

C’est peut-être trop simple ou trop cliché, mais je veux rentrer chez moi dans le New Jersey. Je ne suis pas revenu depuis le début de la pandémie, ce qui m’a fait mal cet automne. Rien ne se compare au feuillage d’automne menant à la maison où j’ai grandi – des auvents confortables de rouge, jaune et orange. Une escapade européenne exaltante est la prochaine sur la liste, bien sûr, mais un arrêt dans l’extase exurbaine semble idéal en premier. – David Oliver, reporter de divertissement USA TODAY Oaxaca, Mexique: Après la mort de mon père, ma mère et moi avons commencé à prendre des vacances annuelles ensemble. Ma mère est née à Oaxaca et nous n’y sommes jamais allés ensemble. Nous nous sommes engagés à ce que ce soit notre prochain voyage et nous voulons être là pour célébrer le Día de los Muertos en 2021. – Sandy Hooper, productrice vidéo senior USA TODAY

Après la mort de mon père, ma mère et moi avons commencé à prendre des vacances annuelles ensemble. Ma mère est née à Oaxaca et nous n’y sommes jamais allés ensemble. Nous nous sommes engagés à ce que ce soit notre prochain voyage et nous voulons être là pour célébrer le Día de los Muertos en 2021. – Sandy Hooper, productrice vidéo senior USA TODAY Galway, Irlande: La côte ouest de l’Irlande abrite des kilomètres de paysages sauvages et intimidants, et les personnes les plus chaleureuses et les plus hospitalières du monde. Un câlin irlandais avec une dose d’esprit irlandais (dans un pub chaleureux avec une pinte à la main) nous ferait à tous un monde de bien quand c’est fini. – Katie Kelly Bell, contributrice de voyages USA TODAY

La côte ouest de l’Irlande abrite des kilomètres de paysages sauvages et intimidants, et les personnes les plus chaleureuses et les plus hospitalières du monde. Un câlin irlandais avec une dose d’esprit irlandais (dans un pub chaleureux avec une pinte à la main) nous ferait à tous un monde de bien quand c’est fini. – Katie Kelly Bell, contributrice de voyages USA TODAY Les montagnes: Je ne suis pas vraiment un skieur, mais je ne peux pas penser à un meilleur baume pour 2020 que l’air de la montagne et une Bloody Mary (ou deux). Toutes les montagnes feront l’affaire, mais Crested Butte, Colorado, a une place spéciale dans mon cœur. Cela ressemble encore un peu à une vieille ville de ski bum, pas trop hautaine, et il y a une cabine à gaufres. Assez dit. – Annah Aschbrenner, rédactrice des élections USA TODAY 2020

Voir notre liste complète ici. Et email stayaparttogether@usatoday.com avec les endroits dont vous rêvez.

Lectures d’aujourd’hui

L’animal d’aujourd’hui

Encore une photo d’animal sur le thème de Noël, même si c’est après le jour de l’an. C’est trop mignon pour le laisser passer.

C’est Freddy. «Il aime passer du temps dans mon sapin de Noël», dit sa propriétaire, la lectrice Colleen Endres. « J’ai deux sacs de béton sur le support d’arbre et pas d’ornements cassables … donc c’est tout à lui! »

Profitez de votre jouet géant, Freddy.