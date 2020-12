Au cours du week-end, j’ai reçu un colis adressé à « Kelly XMAS GIFT SERIEUSEMENT NE PAS OUVRIR Lawler. »

Étant incapable de se réunir avec ma famille élargie pour Noël cette année a conduit à un nouveau dilemme: ouvrir ou ne pas ouvrir le colis que je viens de recevoir? Nous sommes tous en train d’avoir nos cadeaux de Noël livrés à des endroits disparates (j’ai une sœur dans le Michigan, une sœur à Londres, des parents dans la banlieue de Philly et ce n’est que mon côté de la famille). Nous avons donc mis au point un système vraiment hilarant – faisant de « Xmas » ou « Xmas Gift » le deuxième prénom sur tous les paquets que nous envoyons.

Cela a fonctionné pour la plupart. Il y a eu un quasi-accident avec un paquet Amazon que j’ai commencé à ouvrir sans réfléchir, anticipant du savon pour lave-vaisselle que j’avais commandé, quand j’ai réalisé que le paquet était beaucoup trop petit pour être un sac de détergent. Nous avons collé les paquets que nous obtenons jusqu’à présent sous l’arbre, et j’ai décidé de les orner avec des arcs pour leur donner un aspect un peu plus festif et un peu moins triste pour rappeler que je ne verrai pas ma famille cette année .

Toutes les boîtes en carton que nous accumulons sont un rappel plus bienvenu de la difficulté postal et livreurs travaillent cette saison alors que les expéditions et les achats en ligne augmentent. Alors que nous faisons face aux difficultés la poussée hivernale du COVID-19 apporte, il est encore plus important de faire preuve de gratitude envers ceux qui nous aident le plus (une carte-cadeau pour votre facteur peut aller très loin).

Et dans l’esprit d’aider et de donner, il existe des moyens de redonner aux personnes qui luttent le plus pendant la pandémie et la crise économique. L’opération Santa de USPS vous permet «d’adopter» une lettre au Père Noël d’un enfant dans le besoin. Banques alimentaires et organisations d’entraide dans votre ville aura toujours besoin de plus d’aide à cette période de l’année. Il y a des fonds pour aider travailleurs de la restauration dans le besoin car la restauration est limitée dans de nombreux États. Vous pouvez acheter des repas pour les agents de santé ont atteint leurs limites en ce moment.

Ce n’est pas une saison de Noël habituelle, mais nous pouvons toujours en faire une période généreuse et intéressante.

La bonne nouvelle du jour

Ils l’appellent V-Day.

Le Royaume-Uni a commencé à déployer Le vaccin COVID de Pfizer aujourd’hui, qui est l’une des meilleures nouvelles que nous pouvons obtenir en cette période de pandémie. La première récipiendaire du tir était la grand-mère Margaret Keenan, qui aura 91 ans la semaine prochaine. Elle a reçu la photo à l’hôpital universitaire de Coventry à 6 h 31 (1 h 31 HAE).

« C’est le meilleur cadeau d’anniversaire que je puisse souhaiter car cela signifie que je peux enfin avoir hâte de passer du temps avec ma famille et mes amis pendant la nouvelle année après avoir été seul pendant la majeure partie de l’année », a déclaré Keenan.

Mais puis-je attirer votre attention sur le seconde personne à recevoir le vaccin?

La deuxième personne au monde à recevoir le vaccin Pfizer / BioNTech est sérieusement nommée à 100% William Shakespeare. Y a-t-il quelque chose de plus britannique que ça?

William Shakespeare, 81 ans, est connu des amis et de la famille sous le nom de «Bill». Et, dans une autre tournure du destin remarquable et improbable, l’hôpital universitaire de Coventry n’est pas loin de Stratford-upon-Avon, où l’écrivain du XVIe siècle est né.

Shakespeare a dit qu’il était « content » de se faire tirer dessus.

Cue tous vos jeux de mots et blagues shakespeariens. « La maîtrise de la grippe. » « Two Gentlemen of Corona. » Celui-là est mon préféré. Twitter a beaucoup, beaucoup plus.

Idée de vacances en toute sécurité d’aujourd’hui: fête de pâtisserie virtuelle

Les échanges de biscuits traditionnels des Fêtes sont hors de propos pendant la pandémie, juste une chose de plus sur la liste que nous devons abandonner cette année. Mais contrairement, par exemple, assis sur les genoux du Père Noël ou à un somptueux dîner de Noël, il est plus facile de recréer virtuellement la cuisson, la décoration et la cuisson sur de jolis biscuits.

Une soirée cookie Zoom est assez facile à réaliser, si vous préparez et gardez les choses simples. Stagiaire USA TODAY Life Jenna Ryu a rédigé quelques conseils pour une soirée cookie réussie et sûre.

Préparez un plan et des recettes avant de commencer votre fête virtuelle de pâtisserie. Installez vos ingrédients et votre batteur sur socle, placez votre ordinateur portable, téléphone ou tablette dans un endroit où vous pouvez être vu, mettez votre tablier et composez le numéro.

Installez vos ingrédients et votre batteur sur socle, placez votre ordinateur portable, téléphone ou tablette dans un endroit où vous pouvez être vu, mettez votre tablier et composez le numéro. Choisissez une recette de biscuits facile. Vous allez vouloir une recette rapide et facile pour votre fête virtuelle de pâtisserie, afin de pouvoir discuter avec vos amis sans vous soucier de la qualité de vos cookies. Les biscuits au sucre et le pain d’épices font des merveilles.

Vous allez vouloir une recette rapide et facile pour votre fête virtuelle de pâtisserie, afin de pouvoir discuter avec vos amis sans vous soucier de la qualité de vos cookies. Les biscuits au sucre et le pain d’épices font des merveilles. Gardez toute distribution de cookies sûre et socialement distante. Le CDC note que bien que ce soit rare, il est possible d’être exposé au COVID-19 en touchant des objets tels que des emballages alimentaires, puis en touchant votre bouche ou vos yeux. Avant de commencer la cuisson, désinfectez. Se laver soigneusement les mains avec du savon et de l’eau pendant 20 secondes. Désinfectez les ustensiles, les planches à découper, les bols, les contenants et les appareils. Vous pouvez également prendre des précautions supplémentaires en portant des gants jetables pendant le processus de cuisson. Une fois que vous êtes prêt à livrer vos produits de boulangerie, essuyez vos boîtes à biscuits et suivez la directive de distance sociale de six pieds en déposant les friandises sur un porche ou un paillasson, plutôt que de les remettre en personne.

Lisez plus de conseils pour une cookie party ici.

Lectures d’aujourd’hui

L’animal d’aujourd’hui

Rencontrez un chiot qui aime dormir et boire de la bière.

«Voici Dennis», dit Marissa Fracassa. « C’est un mélange loufoque de Labrador, de Dogue Allemand et de Boxer qui mènent une vie endormie à Dublin, Ohio, en dehors de Columbus. Il adore ronfler pendant sa (ses) sieste (s) quotidienne (s) l’après-midi. »