Levez la main si vous êtes prêt à laissez 2020 dans la poussière.

Comme je l’ai répété, vous, vos amis, Netflix et tout le monde entre, cette année a été assez horrible. Mais nous savons tous que lorsque le l’horloge sonne à minuit jeudi soir, la tragédie ne disparaîtra pas comme par magie. La pandémie ne se transformera pas en citrouille. Les vaccins sont en route, mais nous avons un long chemin à parcourir.

Mais il y a du pouvoir dans le symbolisme de toasting 2020 au revoir. S’il n’y en avait pas, nous ne célébrerions pas du tout la nouvelle année. Mon espoir est que 2021 nous apportera à tous une énergie renouvelée dans notre lutte contre COVID-19[feminine – l’énergie de continuer, de rester à la maison, de porter des masques, de garder nos distances et de s’entraider – jusqu’à ce que nous soyons capables d’atteindre un semblant de vie normale au cours de la nouvelle année.

Beaucoup de choses ont changé à cause de la pandémie, mais le jour de l’An apportera une chose qu’il fait toujours: Espérer.

Mes meilleurs voeux pour célébrations sûres et distantes cette semaine. Sautez du champagne, jetez des confettis, faites cuire un jambon. Vous méritez une certaine légèreté en ces temps sombres. Et préparez-vous pour 2021 pour être un peu mieux.

De bonnes choses se sont produites en 2020. Vraiment.

En regardant en arrière sur 2020, il y a beaucoup de tragédies à voir. Mais là sont aussi quelques bonnes choses. Du coronavirus est née la créativité. En dehors de la quarantaine, le temps supplémentaire en famille est venu. De l’activisme est venu des changements pour le mieux.

Cela ne vise pas à minimiser la dure réalité d’une année incroyablement difficile. Beaucoup ont perdu des êtres chers. Beaucoup ont du mal. Beaucoup se sentent tristes, effrayés, frustrés et brisés.

Mais si cette année a semblé particulièrement difficile, une chose que nous pouvons essayer de faire est de nous souvenir du bien. Peut-être que cette liste vous aidera. Des petits gestes de gentillesse aux nouveaux albums qui nous ont fait danser, l’équipe de USA TODAY Life, dirigée par l’éditeur de médias sociaux Amy Haneline, a réussi à trouver 100 bonnes choses qui se sont produites en 2020. En voici quelques-unes que je voulais souligner pour vous tous.

Vaccins! Les vaccins COVID-19 de Pfizer-BioNTech et Moderna ont été approuvés par la FDA et sont distribués aux populations les plus vulnérables.

Dolly Parton. Elle a aidé à financer la recherche sur le vaccin COVID-19 de Moderna, nous a donné un album de Noël et une émission spéciale, et a sauvé sa jeune co-star. Elle est un trésor national.

Vers l’infini et au-delà. La NASA a nommé son siège à Washington en l’honneur de Mary W. Jackson, sa première ingénieure noire.

Oops! Zoom flubs a apporté un soulagement comique, comme ce journaliste d’ABC qui a oublié de mettre un pantalon.

Amis du feuillage. Cette compagnie d’opéra s’est produite devant un beau public de plantes d’intérieur, puis a fait don des plantes aux travailleurs de la santé.

Voir la liste complète des bonnes choses ici.

Le meilleur de l’année: la télévision

En tant que critique télévisuel, je ne peux pas laisser le calendrier revenir à 2021 sans faire de remarques sur la merveilleuse télé de 2020.

Ma liste des 15 meilleures émissions de télévision de 2020 publié hier, et je veux partager avec vous parce que je suis fier de ce que j’ai écrit et parce que je sais que beaucoup d’entre vous ont également trouvé réconfort et évasion dans des histoires comme celles-ci.

Voici quelques séries qui vous plairaient:

« Le club des baby-sitters » (Netflix): Le spectacle pour enfants rare avec autant pour divertir les adultes que les préadolescents, «Baby-Sitters» était une délicieuse surprise dans un été morne. Mise à jour sans effort des romans classiques du collège des années 1990 pour l’ère moderne, la série Netflix a équilibré le sérieux avec le ridicule, avec beaucoup de blagues et un groupe étincelant de jeunes stars.

Le spectacle pour enfants rare avec autant pour divertir les adultes que les préadolescents, «Baby-Sitters» était une délicieuse surprise dans un été morne. Mise à jour sans effort des romans classiques du collège des années 1990 pour l’ère moderne, la série Netflix a équilibré le sérieux avec le ridicule, avec beaucoup de blagues et un groupe étincelant de jeunes stars. «Ted Lasso» (Apple TV +): La série loufoque et réconfortante d’Apple sur un entraîneur de football américain qui se rend à Londres pour diriger une équipe de football est l’une des séries les plus surprenantes de l’année. Jason Sudeikis a transformé un personnage grinçant créé pour une publicité en l’un des plus attachants à la télévision. Il n’y a pas trop de séries à la télévision assez courageuses pour être aussi sincèrement sentimentales.

La série loufoque et réconfortante d’Apple sur un entraîneur de football américain qui se rend à Londres pour diriger une équipe de football est l’une des séries les plus surprenantes de l’année. Jason Sudeikis a transformé un personnage grinçant créé pour une publicité en l’un des plus attachants à la télévision. Il n’y a pas trop de séries à la télévision assez courageuses pour être aussi sincèrement sentimentales. « Schitt’s Creek » (Pop TV): La sixième et dernière saison de la comédie culte était à la fois une superbe fin pour la douce sitcom et simplement une autre saison de grande télévision des co-créateurs Dan et Eugene Levy. En une année avec autant de tragédie, aucune série n’a célébré plus l’amour, le bonheur et la famille que «Schitt’s».

Lire ma liste complète de 15 émissions ici.

Lectures d’aujourd’hui

L’animal d’aujourd’hui

Je me réfère à tous les chiens comme « copain », mais voici un bon garçon qui le revendique comme son nom.

Rencontrez Buddy le Beagle. «Il a 10 ans et dans son esprit peut encore chasser les écureuils, mais son corps ralentit un peu», explique l’homme Bart Baker. « Ses friandises préférées sont la crème glacée les jours de triche et les carottes pendant la semaine. Il vous rencontre toujours en haut des escaliers dans l’espoir de friandises. »