Dévoilant les plans de levée des restrictions nationales de Covid, le ministre Svandís Svavarsdóttir a déclaré vendredi lors d’une conférence de presse que l’assouplissement total des mesures commencerait à partir de minuit.

« Nous restaurons la société dans laquelle nous sommes habitués et à laquelle nous aspirons depuis longtemps », dit Svavarsdóttir.

Le ministre de la santé a aussi posté confirmation de la décision sur Twitter, félicitant les compatriotes islandais pour la nouvelle.

À partir de samedi, les Islandais peuvent s’attendre à la suppression des restrictions, notamment la règle de distanciation de deux mètres et le port de masques. Il n’y aura également aucune limite quant au nombre de personnes autorisées à assister aux rassemblements publics.

La suppression de ces mesures signifie que l’Islande sera très probablement le premier pays européen à abandonner complètement les mesures Covid, a indiqué le ministre de la Santé.

Alors que les mesures nationales sont fixées pour un assouplissement total, l’Islande prend toujours des précautions pour réduire le risque que davantage d’infections à Covid-19 traversent ses frontières. Les visiteurs entrants doivent subir deux tests Covid, un à leur arrivée et le second cinq jours plus tard alors qu’ils sont toujours en quarantaine. Alternativement, ils peuvent ignorer le régime de double test s’ils subissent une période de quarantaine de 14 jours.

L’Islande a enregistré un très faible nombre de cas de Covid depuis le début de la pandémie, faisant état de 6 637 infections confirmées et 30 décès. Le pays a subi une série de blocages pendant la pandémie pour freiner l’augmentation des infections et s’est appuyé sur des systèmes de test et de traçage pour limiter la propagation.

Dès vendredi, le gouvernement a invité tous les Islandais éligibles à la vaccination à se faire vacciner. Plus de 70% des personnes vivant en Islande ont reçu au moins une dose d’un vaccin Covid et près de la moitié sont entièrement vaccinées, selon les données de l’Iceland Review.

