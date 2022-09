Restaurer la richesse culinaire et culturelle des anciens jardins marins autochtones en Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

Une famille de loutres de mer émerge de l’océan et remonte le rivage rocheux, tandis qu’un grand héron à la recherche d’un repas fouille un mur de rochers.

Des fontaines d’eau jaillissent des palourdes qui se sont enterrées sur la plage.

Ken Thomas, debout sur un bateau à bascule juste à côté de Salt Spring Island en Colombie-Britannique, s’émerveille devant la beauté et la générosité de l’ancien jardin marin de Fulford Harbour.

Il réfléchit à la façon dont la longue rangée de rochers empilés le long du rivage représente à la fois la culture autochtone passée et moderne de la côte ouest.

“Je me dis:” Mes ancêtres ont touché ça, ont participé à la construction de ça. C’est quelque chose de plus spécial qu’un tas de pierres pour contenir des palourdes », a déclaré Thomas, directeur des pêches, de la faune et des ressources naturelles de la tribu Penelakut dans le sud de l’île de Vancouver.

Pendant des années, les universitaires se sont interrogés sur les origines de la longue chaîne de rochers empilés le long de la ligne de marée. La réponse est venue lorsqu’ils ont parlé aux Premières Nations locales, qui ont déclaré que les rochers étaient des jardins marins créés par leurs ancêtres comme sites de culture il y a des milliers d’années.

Les peuples autochtones ont utilisé les marées pour attraper des trappes, des moules, du varech et des poissons dans les bas-fonds une fois que l’eau s’est retirée.

Maintenant, les dirigeants autochtones espèrent obtenir l’approbation pour la récolte de palourdes sur le site du jardin marin sur la côte de Salt Spring Island, et un autre sur l’île Russell voisine dans le parc national des Îles-Gulf, qui sont tous deux en cours de restauration. Ils ont des milliers d’années.

Thomas a déclaré lors d’une récente visite sur les sites que tous les participants veulent s’assurer que les palourdes et autres aliments des jardins peuvent être récoltés en toute sécurité, ce qui implique des tests par le ministère des Pêches et des Océans, l’Agence canadienne d’inspection des aliments et Environnement et Changement climatique Canada.

Il a dit qu’il est optimiste que l’approbation de la récolte pourrait intervenir d’ici un an, bien que d’autres suggèrent que cela pourrait prendre trois ou quatre ans.

Les nations autochtones, Parcs Canada, des scientifiques et des universitaires participent conjointement à la restauration des jardins marins, situés le long des territoires ancestraux des Premières Nations Coast Salish qui ont parcouru les îles Gulf pour faire le commerce et la cueillette de nourriture.

La pandémie de COVID-19 a interrompu les efforts de restauration des jardins marins, mais les travaux de reconstruction reprennent, a déclaré Thomas.

“Lorsque la marée monte et descend, les graines flottent dans le courant, et si vous avez un mur là-bas, les graines resteront coincées derrière le mur lorsque la marée se retirera et s’installeront sur la plage”, a déclaré Thomas.

“Ces jardins sont là depuis des générations et des générations, avant le contact”, a-t-il déclaré.

Elizabeth May, députée de Saanich-Gulf Islands et ancienne chef du Parti vert, a déclaré que la présence des parois rocheuses sur les plages de la Colombie-Britannique avait déconcerté les scientifiques pendant des années.

« Nous sommes, en tant que Canadiens de culture coloniale, aveugles à ce qui est juste devant nous », a-t-elle déclaré. « Un mur le long d’une île, et savoir que depuis un bon bout de temps nos géologues experts nous sommes déconcertés par ces murs. D’où viennent-ils? Comment se sont-ils formés ?

“Que diriez-vous de la chose évidente: les peuples autochtones ont déplacé les rochers pour créer un endroit pour assurer l’approvisionnement alimentaire de plusieurs espèces”, a déclaré May.

Les travaux de restauration des jardins marins impliquent l’aération, l’enlèvement des débris et une partie de la récolte et les marquent comme bien plus que des zones patrimoniales, a déclaré Nicole Norris, coordonnatrice des partenariats avec les Premières Nations qui travaille pour le ministère du Solliciteur général.

« Nous ne sommes pas seulement là pour enlever et filtrer des roches à travers un mur », a-t-elle déclaré. “Nous créons une source de nourriture durable de la même manière que nos anciennes le faisaient.”

Adam Olsen, le représentant vert de la région des îles Gulf à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique, a déclaré que les jardins marins étaient gérés depuis des milliers d’années jusqu’à ce que les colons interdisent aux peuples autochtones d’accéder aux plages.

“C’est un exemple de racisme environnemental”, a déclaré Olsen, qui est membre de la Première nation Tsartlip de la région de Victoria. « Ces politiques sont utilisées pour déconnecter délibérément les peuples autochtones de leurs terres.

Le travail de restauration conjointe des jardins marins est « inspirant », compte tenu des politiques gouvernementales antérieures d’interdiction d’accès et de mépris des connaissances autochtones, a déclaré Erich Kelch, responsable de la restauration du projet de jardins marins pour Parcs Canada.

« Il est fondamental que le gouvernement et les Premières Nations puissent travailler ensemble de manière positive sur la terre qui en prend soin pour les générations futures », a-t-il déclaré.

Pendant très longtemps, le gouvernement a ignoré et même mécru les pratiques autochtones traditionnelles de gestion des terres, a-t-il déclaré.

“Et cela essaie de changer cela, de récupérer cela et de restaurer cela et de construire un avenir meilleur”, a déclaré Kelch.

Thomas a dit qu’il considérait autrefois le déplacement des roches comme une forme d’exercice, mais lorsqu’il est dans les jardins de la mer, cela devient une question de reconstruction culturelle.

“C’est plus qu’un simple lit de palourdes”, a-t-il déclaré. « C’est plus qu’une simple paroi rocheuse. Ce sont les liens que nos gens ont là-bas.

Dirk Meissner, La Presse canadienne

