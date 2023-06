Restaurer ce navire médiéval rare signifie reconstituer 2 500 pièces

Une maquette, conservée dans un entrepôt à Newport, au Pays de Galles, montre la partie inférieure récupérée du navire et à quoi aurait pu ressembler le reste du navire. (Simon Bray pour le Washington Post)

NEWPORT, Pays de Galles – C’est un navire sans nom, aucun que nous connaissons aujourd’hui. Comment cela s’est-il retrouvé dans cette ville portuaire, ensevelie sous la boue pendant 534 ans, est un mystère. Mais les archéologues ont déterminé que c’est le navire le plus important de la fin du Moyen Âge à découvrir. Maintenant, le plus difficile est de lui trouver une maison pour toujours – et de reconstituer ses 2 500 pièces.

Aujourd’hui, les bois du navire sont stockés dans un entrepôt de base dans un parc industriel. À l’intérieur, nous trouvons Toby Jones, conservateur du Newport Medieval Ship Project, ancien plongeur en haute mer de l’Oregon, archéologue nautique diplômé du Texas A&M et de l’Université du Pays de Galles.

Il ouvrit les portes des voûtes de stockage qui contiennent les pièces du navire, chacune marquée d’une languette numérotée.

La première chose qui frappe, c’est l’odeur. Ça sent bon.

Les bois – certains aussi épais que des troncs d’arbres, d’autres pas plus longs qu’une règle d’école – conservent une riche odeur de terre, encore un peu de pin du goudron utilisé comme calfeutrant. Frappez vos doigts sur le bordage et vous sentirez à quel point le chêne est encore dur.

« Normalement, ces planches seraient toutes pourries, comme une éponge, mais elles ne le sont pas », a déclaré Jones. C’était la boue. Faible teneur en oxygène. Pas de vers. Juste une poignée de sel. « Les bois étaient gorgés d’eau, oui, mais restaient si denses qu’on pouvait en faire une batte de cricket », a-t-il déclaré.

Le navire d’origine mesurait au moins 100 pieds de long, peut-être 120 pieds hors tout, et aurait pu transporter l’équivalent de 225 000 bouteilles de vin. Les constructeurs navals ont probablement construit l’ensemble du navire sans l’utilisation d’une seule lame de scie, utilisant à la place des haches et des herminettes, des maillets et des coins. Tout cela a été construit à l’œil nu, pas de plan, pas de plans papier.

« Regardez les bords », a déclaré Jones en désignant la menuiserie. « C’est tellement net, c’est presque parfait, comme des découpes au laser. »

Il a massé le bois. « Nous pensons à l’époque médiévale comme à une bande de paysans. Mais les gens qui ont construit ce navire étaient des maîtres artisans. Modèles d’ongles exacts. Cohérence complète, mise en miroir du port à tribord. « Nous n’avons trouvé aucune erreur », a-t-il déclaré.

Le navire médiéval de Newport a été découvert en 2002, lorsque des entrepreneurs construisant un centre des arts du spectacle creusaient le rivage de la rivière Usk, enfonçant des pieux de béton (dont 17 à travers le bateau), avant de découvrir ce qui semblait être des épaves en bois.

Il s’agissait en fait d’immenses charpentes, encore unies par des milliers de clous en fer forgé : une quille, une membrure, des bordages, des limons.

L’un des principaux archéologues de la récupération, Nigel Nayling de l’Université du Pays de Galles, a été appelé dès le premier jour, alors que tout était encore à moitié enterré dans la boue. « Nous avons trouvé un bateau », écrit-il.

Pendant longtemps, ils ne savaient pas quel type de bateau, d’où il venait ou quel âge il pouvait avoir.

Au cours des deux dernières décennies, la coque du navire a été fouillée, démontée, disséquée, cataloguée, dessalée, baignée et lyophilisée pour être préservée.

Les archives de dendrochronologie (cernes des arbres) ont révélé que la majorité des bois ont été abattus en 1449 dans le nord de l’Espagne, puis transportés par radeau ou char à bœufs, probablement jusqu’à Saint-Sébastien, où il a été construit.

Le navire à trois mâts a été conçu pour transporter de lourds fûts de vin nouveau de la péninsule ibérique à l’Angleterre. Il a été lancé juste un an ou deux avant la naissance de Columbus, et il a navigué dans les premiers chapitres de l’ère de la découverte, du colonialisme, du commerce mondial, a déclaré Jones, alors que le Moyen Âge se penchait sur la Renaissance.

Les 1 000 artefacts trouvés sur la cale – des peignes à poux, une pièce de monnaie française en argent, des crottes de rat, des chaussures pointues aux orteils bouclés, de la bruyère fleurie, un casque avec une inscription latine – ont également été examinés au microscope.

L’équipage – 40 ou 60 ? Probablement portugais? — mangé des huîtres, des grenades et du poisson salé, à base d’os et de pépins récupérés. Les marins dormaient à côté du bétail qu’ils abattaient pour manger pendant les traversées d’une semaine. Ils ont joué à une première version du backgammon – les archéologues ont trouvé le jeu de plateau et les pièces. Ils étaient en proie aux puces et volaient le vin des fûts, comme en témoignent les trous discrets percés dans les magasins.

C’étaient de braves marins.

Il n’y avait pas de GPS, pas de prévisions météo. La navigation était grossière. Ils ont navigué le long des côtes et à travers le célèbre orageux golfe de Gascogne.

Mais ce navire n’a pas coulé en mer.

« Le navire n’était pas un naufrage », a déclaré Jones. « Ce n’est pas une capsule temporelle comme un naufrage, qui représente un moment dans le temps. »

Au lieu de cela, il semble avoir été tiré dans une crique peu profonde à marée haute et calé dans un berceau pour les réparations. Et puis, d’une manière ou d’une autre, il est tombé sur le côté – et les réparations ont été abandonnées et le navire a été à moitié vidé, avec tout ce qui avait de la valeur dépouillé.

Le berceau en bois de Newport date de 1469. Le navire a donc navigué pendant environ 20 ans.

La section de coque survivante est si grande et si lourde qu’elle nécessitera une immense salle de musée pour l’exposer – avec contrôle de la température et de l’humidité.

Il aura besoin d’un berceau sur mesure qui permettra d’accrocher les poutres.

Jones explique : « Tous les navires-musées du monde entier s’effondrent sous leur propre poids. Vous ne pouvez pas lutter contre la physique. Un navire dans un berceau n’est pas un navire flottant sur l’eau. Les navires ne sont pas heureux hors de l’eau, et donc les bois se déformeront autour des points de pression, nous devons donc faire les choses correctement et avoir un berceau vraiment intelligent.

Le berceau irait d’abord dans l’espace d’affichage. Jones et une équipe de six personnes passeraient alors trois ans à réassembler le navire in situ, en fixant les bois sur le berceau, probablement dans le même ordre que les constructeurs d’origine, en commençant par la quille, en ajoutant les planches puis les membrures.

« C’est beaucoup trop gros pour rouler sur la route », a-t-il déclaré. En outre, a-t-il averti, « Nous ne reconstruisons pas le navire, nous construisons une exposition de musée qui ressemble à un navire. »

Il envisage des graphismes vidéo sympas pour fantômes dans les parties manquantes du navire pour les visiteurs.

Tout cela nécessiterait un financement, bien sûr. À l’heure actuelle, les travaux sur le navire sont financés par des subventions du conseil municipal local – dans l’une des régions les plus pauvres du Pays de Galles.

Jones est le seul employé rémunéré. Il répond au téléphone, donne des visites, publie des journaux.

« Elle a besoin d’un ami riche, notre navire en a besoin », a déclaré Charles Ferris, président des Amis du navire de Newport, qui a avoué: « Je m’inquiète pour son avenir. »

Et s’ils peuvent trouver un espace et construire un berceau et régler toute la logistique, combien de temps tout cela prendra-t-il ? « Je ne vois pas pourquoi dans cinq ans, dans 10 ans, pourquoi ça ne se fera pas ? » a déclaré Jones, ce qui signifierait qu’il pourrait passer 30 ans de sa vie – sa carrière – sur ce seul navire.

Il aimerait rentrer un jour dans l’Oregon, a-t-il avoué.