Après des décennies de négligence, l’un des monuments les plus importants de la Rome antique, le mausolée du premier empereur Auguste, a été restauré et rouvrira au début de l’année prochaine, ont annoncé vendredi les responsables de la ville.

Le mausolée est la plus grande tombe circulaire du monde et a été construit en 28 avant JC près des rives du Tibre pour abriter les restes d’Auguste et de ses héritiers, y compris les empereurs Tibère, Caligula et Claudius.

« C’est un moment historique », a déclaré la maire de Rome, Virginia Raggi, aux journalistes, affirmant que le site serait ouvert aux touristes le 1er mars, avec une entrée gratuite pour tous jusqu’au 21 avril, jour où la ville marque sa fondation en 753 av.

« La réouverture d’un monument comme celui-ci est un signe d’espoir alors que nous regardons de bonne foi vers l’avenir malgré les incertitudes de la pandémie. Nous devons travailler pour l’avenir et maintenir nos traditions », a-t-elle déclaré.

Autrefois l’un des bâtiments les plus magnifiques de la ville, il a subi de nombreux changements après la chute de l’empire romain, devenant à un moment donné un château fort, puis un jardin suspendu et par la suite un amphithéâtre pour la tauromachie et les feux d’artifice.

Au début du siècle dernier, il a été transformé en un immense théâtre pour des concerts et des opéras avant que le dictateur fasciste Benito Mussolini ordonne le démantèlement de l’auditorium alors qu’il cherchait à restaurer les monuments de la Rome antique.

Le site s’est délabré au fil des ans, des arbres ont poussé des murs et des déchets ont rempli les allées.

Tout cela a été dégagé et la structure a été sécurisée grâce à une restauration de 10 millions d’euros (12,25 millions de dollars), en partie financée par la compagnie de téléphone TIM.

Augustus a aidé à transformer Rome en une ville de classe mondiale avec ses projets d’infrastructure. Sur son lit de mort, il aurait dit: « Marmoream renonco, quam latericiam accepti » (j’ai trouvé Rome une ville de briques et je l’ai laissée une ville de marbre).

Le revêtement de marbre d’origine qui ornait sa tombe a été pillé il y a des siècles et une statue qui dominait autrefois le bâtiment a depuis longtemps disparu, mais les touristes auront la chance d’apercevoir ses gloires passées grâce à des visites en réalité virtuelle.