Restaurateur, donateur politique, pronostiqueur : les nombreux rôles de Ryan Salame de FTX

Dans l’ouest du Massachusetts, Ryan Salame était connu comme un garçon local devenu héros de sa ville natale qui a décroché l’or en tant que haut dirigeant de FTX, l’échange de crypto-monnaie maintenant effondré, et a utilisé une partie de cette richesse pour acheter quelques petits restaurants dans la région.

À Washington, DC, M. Salame a été salué comme un “mégadonateur républicain en herbe», finançant les candidats et les comités d’action politique, et établissant la présence de FTX en tant que poids lourd de la cryptographie investi dans l’élaboration de la réglementation de l’industrie naissante.

Maintenant, M. Salame est devenu un acteur central du scandale entourant FTX après avoir déclaré aux régulateurs des Bahamas, où la bourse était basée, que FTX détournait des milliards de fonds de clients pour soutenir une société alliée de trading de crypto appelée Alameda Research.

Lundi, Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, a été arrêté aux Bahamas, accusé d’avoir menti à des investisseurs, des prêteurs et des clients au sujet des transactions financières étroites entre FTX et Alameda, et d’avoir commis une fraude en utilisant les deux sociétés comme une « tirelire ». .” Les procureurs ont déclaré que M. Bankman-Fried avait utilisé les fonds des clients pour négocier, acheter des biens immobiliers coûteux, investir dans d’autres sociétés de cryptographie, apporter des contributions politiques et accorder des prêts personnels aux dirigeants.