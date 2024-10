Restaurants Michelin de Vancouver : une étoile décernée à un comptoir à sushi de cinq places

Un comptoir de sushi de cinq places situé à l’intérieur d’un autre restaurant est le dernier restaurant de Vancouver à recevoir une étoile Michelin.

Sushi Masuda a été le seul nouveau restaurant de la ville à recevoir cette distinction lors d’une cérémonie annuelle jeudi, le troisième événement de ce type depuis que le faiseur de rois culinaires a commencé à décerner ses célèbres étoiles insaisissables sur la côte ouest du Canada.

L’inspecteur anonyme de Michelin a décrit Sushi Masuda comme « un rappel précis de ne pas juger un livre à sa couverture ».

« Cette salle simple et dégagée prend vie grâce aux préparations astucieusement simples et méticuleuses du chef Yoji Masuda, dont le temps passé dans un comptoir haut de gamme à Tokyo est amplement évident, même si sa propre personnalité transparaît », a écrit l’inspecteur à propos de l’omakase du restaurant. cours de sushis.

Avec l’ajout de Sushi Masuda, il y a maintenant 10 restaurants à Vancouver avec une étoile Michelin, un honneur accordé aux restaurants proposant une « cuisine de haute qualité » et qui « valent le détour ».

La liste comprend également le restaurant français St. Lawrence, le restaurant contemporain publié sur Main et le restaurant chinois iDen & QuanJuDe Beijing Duck House.

Il n’existe pas encore dans la ville de restaurants deux étoiles – « une cuisine excellente, qui vaut le détour » – ou trois étoiles maximum – « une cuisine exceptionnelle, qui mérite un voyage spécial ».

Il existe également un nouveau restaurant labellisé « bib gourmand », qui s’adresse aux établissements où les clients peuvent en avoir pour leur argent : Gary’s, qui sert une cuisine française.

« Pour accompagner l’ambiance détendue et conviviale, la cuisine est rustique et accessible, proposant des plats copieux qui s’inspirent de la cuisine de campagne française », écrit l’inspecteur.

Les ajouts antérieurs à la liste incluent le restaurant japonais Sushi Hil, le restaurant vietnamien Anh and Chi appartenant à un frère et une sœur et le restaurant mexicain Chupito.

Michelin est entré pour la première fois au Canada en 2022 avec des guides pour Toronto et Vancouver, et a annoncé son intention de s’étendre au Québec l’année prochaine.

Le mois dernier, Michelin a élargi les frontières de son guide de Toronto et a attribué une seule étoile à quatre autres restaurants.

La région élargie s’étendait jusqu’à Collingwood, Hamilton, Cambridge et Niagara Falls, avait déclaré à l’époque l’inspecteur en chef anonyme de Michelin Amérique du Nord, notant que le simple fait que l’équipe d’inspection ait mené des travaux sur le terrain dans cette zone ne garantissait pas aux restaurants qu’il y aurait à l’étude.

Toronto et la région comptent désormais 15 restaurants avec une étoile Michelin et un restaurant avec deux étoiles : Sushi Masaki Saito.

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 3 octobre 2024.