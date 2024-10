Restaurants du Guide Michelin Vancouver : le palmarès 2024

Quatre restaurants ont rejoint la liste dans chacune des trois catégories, tandis que six restaurants sont sortis du classement.

Cela fait deux ans que le Guide Michelin (et ses étoiles tant convoitées) est arrivé pour la première fois à Vancouver, ce qui signifie qu’une fois de plus, la prestigieuse publication a renouvelé sa sélection des meilleurs restaurants de la ville pour l’année à venir.

Les désignations du Guide Michelin 2024 ont été décernées aux restaurants de Vancouver jeudi soir (3 octobre) lors d’une cérémonie de remise de prix sur invitation uniquement au Commodore Ballroom.

Cette année, il y a eu un peu plus de mouvement dans la liste globale, car, en plus de perdre les restaurants qui ont fermé définitivement, comme Regal Mansion, Elephant, Hanai et Nightshade, deux autres restaurants ont disparu du classement : Fiorino (Bib Gourmand ’22, ’23); Arike (recommandé ’22, ’23).

Et même si nous savons que Chupito (Bib Gourmand) et Cioppino’s (Recommandé) seront bientôt fermés, les deux restent sur la liste. Pour l’instant, nous savons seulement que Chupito recherche un nouvel emplacement.

Quelles sont les nouveautés du Guide Michelin de Vancouver pour 2024 ?

Il y a eu quatre ajouts dans chacune des trois catégories du Guide : une étoile, Bib Gourmand (axé sur la valeur) et Recommandé.

Gagner une étoile dès sa première année, c’est Sushi Masudaune petite opération omakase sur West Hastings Street qui a ouvert ses portes seulement en mars de cette année.

« Cette pièce simple et épurée prend vie grâce aux préparations astucieusement simples et méticuleuses du chef Yoji Masuda, dont le temps passé dans un comptoir haut de gamme à Tokyo est amplement évident, même si sa propre personnalité transparaît », décrit le Guide Michelin. « Avec l’aide de son épouse Akari, qui lui offre une hospitalité chaleureuse et attentionnée, le repas se déroule avec grâce, d’un savoureux « pudding » gourmand de foie de lotte sucré au goût pur jusqu’à un poisson-ceinture merveilleusement gélatineux cuit avec du saké et du kombu, avant d’arriver. aux nigiri impeccables, qui mettent en valeur des ingrédients d’exception aux côtés d’une délicatesse et d’une précision singulières.

Bravo, le restaurant de la rue Fraser axé sur les fruits de mer, rejoint la liste des recommandations. Il a été nommé meilleur nouveau restaurant de 2023 par Magazine de Vancouveret Zab Bite, un endroit animé du nord-est de la Thaïlande (juste en face de Bravo, rien de moins).

Nouveau sur la liste Bib Gourmand de Vancouver, qui indique « la bonne nourriture à [a] prix modéré », est le charmant Gary’s de South Granville, un bistro intime de style européen avec un menu de saison.

« Pour accompagner l’ambiance décontractée et conviviale, la cuisine est rustique et accessible, proposant des plats copieux qui s’inspirent de la cuisine de campagne française, comme les asperges à la rouille au safran ou le collier de porc à la sauce persillée, sans oublier le moelleux. , petits pains de seigle fraîchement sortis du four, servis avec du beurre à l’ail vert », note le Guide.

Au total, avec des ajouts et des pertes, il y a 76 restaurants reconnus par le Guide Michelin à Vancouver pour 2024.

Prix ​​supplémentaires spéciaux du Guide Michelin pour Vancouver

Le prix du jeune chef a été décerné à Vancouver pour une deuxième année, à Masuda du restaurant Sushi Masuda nouvellement étoilé ; Le premier gagnant de l’année dernière était Warren Chow de Wildlight Kitchen & Bar.

De plus, trois autres catégories spéciales de prix ont été décernées, les honneurs pour les cocktails exceptionnels étant attribués à Fraser Crawford de Kissa Tanto ; Sommelier Rêverie Beall d’AnnaLena; et service exceptionnel pour Bailey Hayward de Gary’s.

Notamment, Vancouver – avec ses ambitions de devenir la « ville la plus verte » – continue de n’avoir obtenu aucune étoile « verte » pour ses pratiques durables.

Les guides des restaurants Michelin existent depuis plus d’un siècle et les notes étoilées depuis 1926. Alors qu’au fil des années, les sentiments du public et de l’industrie à l’égard de la valeur – perçue ou réelle – des notes ont traversé plusieurs cycles de faveur, ce n’est que récemment que Michelin a jeté son dévolu sur le Canada, après s’être d’abord aventuré à Toronto comme première incursion dans le pays, suivi de Vancouver et, plus récemment, du Québec.

Comment Michelin détermine-t-il les étoiles ou les mentions ?

La sélection des restaurants de Vancouver suit la méthodologie historique de Michelin, basée sur cinq critères universels, pour garantir l’équité de sélection de chaque destination : 1) des produits de qualité ; 2) l’harmonie des saveurs ; 3) la maîtrise des techniques culinaires ; 4) la personnalité du chef dans la cuisine ; 5) cohérence entre chaque visite (chaque restaurant est inspecté plusieurs fois par an).

En plus de ses étoiles, Michelin décerne le label « Bib Gourmand ». « Pas tout à fait une étoile, mais certainement pas un lot de consolation, le Bib Gourmand – du nom de Bibendum, le sympathique Bonhomme Michelin et mascotte officielle de l’entreprise du groupe Michelin – est une note tout aussi prestigieuse qui récompense les établissements conviviaux qui servent de la bonne nourriture à des prix modérés », explique la publication.

Une sous-catégorie supplémentaire pour les restaurants « recommandés » présente un éventail de restaurants locaux remarquables, du plus haut de gamme au plus décontracté.

Les restaurants du Guide Michelin de Vancouver honorés pour 2024

Restaurants une étoile

AnnaLena

Barbara

Bardane & Co

iDen & QuanJuDe Maison de canard de Pékin

Kissa Tanto

Masayoshi

Okeya Kyujiro

Publié sur Principal

Saint-Laurent

Sushi Masuda (NOUVEAU EN 2024)

Restaurants recommandés

Le gland

Acquafarine

Archer

Demander Luigi

Bacaro

Bacchus

Bao Bei

Bar Gobo

Bar Susu

Bonjour Vietnam Bistro

Botaniste

Boulevard Cuisine et bar à huîtres

Bravo (NOUVEAU EN 2024)

Café Médina

Carlino

Chang’an

Cuisine chinoise choisie par le chef

Cioppino’s

Taperia de Côme

Délara

Fruits de mer de la dynastie

Bar à huîtres Fanny Bay

Élisa

Folke

Hawksworth

Homer St Café

L’Abattoir

Salon du hall et bar Raw

La salle Mackenzie

Maënam

Miku

Moltaqa

Nammos

Nouveau restaurant de fruits de mer mandarin

Palais de Neptune

Rossignol

Jardin des poulpes

Ophélie

Osteria Savio Volpe

Coin social en soi

Sabir

Poisson et steak de Riley

Sushi Bar Maumi

Sushi Jin

Suyo

Tetsu Sushi Bar

Torafuku

Cuisine et bar Wildlight

Yuwa

Zab Bite (NOUVEAU EN 2024)

Restaurants Bib Gourmands

Anh et Chi

Chupito

Cuisine fable

Apprenti fermier

Gary’s (NOUVEAU EN 2024)

Karma Bistro Indien

Petit oiseau Dum Sum

Dame du déjeuner

Magari par Oca

Motonobu Udon

Phnom Penh

Dites miséricorde !

Fruits de mer de la ville portuaire

Chanson de Kin Kao

Sushi Hil

Vij’s

Cocktails d’exception: Fraser Crawford, Kissa Tanto

Sommelier: Rêverie Beall, AnnaLena

Service exceptionnel : Bailey Hayward, Gary

Prix ​​du jeune chef: Yoji Masuda, Sushi Masuda

