Restaurants de petit-déjeuner du nord de l’Illinois et épiciers sous le choc de l’augmentation du prix des œufs – Shaw Local

La flambée des prix des œufs à l’échelle nationale a causé beaucoup de difficultés économiques, non seulement pour les consommateurs, mais aussi pour les restaurants et les épiciers.

Dans l’histoire de Shaw Local News Network de jeudi, Tom Grotovsky, propriétaire de The Great American Bagel à Joliet, a déclaré que le coût des œufs était si élevé qu’il réalisait à peine des bénéfices.

C’est la même histoire pour la propriétaire de Rise N Dine, Cheryl Groce.

Groce a déclaré que ce n’est pas seulement le coût des œufs qui a augmenté, mais les prix de tout ce dont elle a besoin pour faire fonctionner son restaurant de petit-déjeuner du centre-ville d’Elburn ont grimpé en flèche.

“Une douzaine d’œufs sont passés de 99 cents à plus de 6 dollars, le prix de l’huile de cuisson a doublé et le pain a augmenté de 30% au cours de la dernière année”, a-t-elle déclaré.

Groce a cherché d’autres moyens que d’augmenter ses prix pour compenser l’augmentation des dépenses. Elle a dit qu’elle « se serrait la ceinture » et accordait une attention particulière à son budget.

“Nous ne pouvons pas trop augmenter les prix, sinon les gens ne sortiront tout simplement pas”, a déclaré Groce. « Les clients ressentent vraiment le pincement aussi. J’espère juste que les choses reviendront bientôt à une sorte de normalité.

Robert et Juanita Vasquez, de Romeoville, prennent leur petit-déjeuner chez Tasty Waffle à Romeoville. Les restaurants et les épiciers du nord de l’Illinois sont sous le choc de l’augmentation du prix des œufs, même si la demande des consommateurs reste élevée. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

Darice Augustine, directrice adjointe de Briana’s Pancake House à Batavia, a déclaré qu’une caisse d’œufs qui coûtait auparavant 43 $ coûte maintenant plus de 120 $.

“Ça fait beaucoup”, a-t-elle dit. «Nous avons sorti de nouveaux menus en novembre, où nous avons mis de nouveaux articles et changé nos prix. Nous avons essayé de retarder une augmentation de prix aussi longtemps que nous le pouvions et nous ne voulons pas modifier la taille de nos repas. Nous faisons simplement de notre mieux. »

Fernando Jasso retourne des œufs dans la cuisine de Briana’s Pancake House à Batavia le jeudi 19 janvier 2023. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Bien que les prix de détail des œufs en coquille commencent à baisser, ils restent à des «niveaux historiquement élevés», selon le département américain de l’Agriculture le 13 janvier in sa publication hebdomadaire de l’USDA AMS Livestock and Poultry Program. Les prix des œufs entiers congelés ont diminué de 20 cents et les prix des œufs entiers séchés restent stables, selon l’USDA.

Le président du département d’économie et économiste de la Northern Illinois University, Carl Campbell, a déclaré que la diminution de l’offre d’œufs due à la grippe aviaire avait entraîné une augmentation substantielle des prix des œufs. Le président du département des arts culinaires du Joliet Junior College, Michael McGreal, a déclaré que la forte demande et les problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement contribuent également aux prix élevés.

Déjà en juillet, selon la National Restaurant Association, les restaurants « ressentent le pincement » de la hausse des prix des aliments – dans les œufs, ainsi que le bœuf, les produits laitiers, l’huile et la volaille. Selon la National Restaurant Association, peu importe si le restaurant était à service rapide, décontracté, décontracté, familial ou gastronomique.

Pedro Hernandez prépare une commande de gaufres chez Tasty Waffle à Romeoville. Les restaurants et les épiciers du nord de l’Illinois sont sous le choc de l’augmentation du prix des œufs, même si la demande des consommateurs reste élevée. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

“Lorsque nos coûts augmentent, vous ne faites plus de profit”

Bill Dimitroulas, président d’Arkas Restaurant Group et propriétaire de cinq restaurants Joliet – Juliet’s Tavern, Rosemary Café, Mousa Tapas Bar, CUT 158 Chophouse, Hamburgerseria – a déclaré qu’il utilise environ 40 caisses d’œufs par semaine parmi tous les restaurants.

Et ces cas, qui coûtaient moins de 20 dollars, coûtent maintenant parfois jusqu’à 90 dollars par cas, a déclaré Dimitroulas. La viande, les fruits de mer, les légumes coûtent trop cher. Même la laitue iceberg a triplé de prix, a déclaré Dimitroulas.

Le coût « exorbitant » de tous ces articles a définitivement un impact sur les affaires et il ne peut « rien y faire », a-t-il déclaré.

Dimitroulas a déclaré que les prix des denrées alimentaires ont grimpé en flèche depuis le début de la pandémie en 2020 jusqu’à 20 à 25 %.

“Vous pensez que je peux augmenter mon prix de 25 % ?” dit Dimitroulas. “Absolument pas.”

Le restaurant Cut 158 ​​est vu le long de North Chicago Street. Mercredi 9 mars 2022, à Joliet. Les restaurants et les épiciers du nord de l’Illinois sont sous le choc de l’augmentation du prix des œufs, même si la demande des consommateurs reste élevée. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Dimitroulas a déclaré que les prix étaient fixés. Il ne peut pas imprimer de nouveaux menus avec des images. De plus, ajuster les menus ne résoudra pas le problème car la nourriture coûte « beaucoup trop cher pour ce que nous pouvons vendre », a-t-il déclaré.

S’il peut même trouver les objets dont il a besoin, a-t-il ajouté.

“Nous les avons pendant une semaine et la semaine suivante, ils disparaissent du marché”, a déclaré Dimitroulas.

Le loyer, les services publics, les assurances et les salaires sont des prix fixes. Il ne peut pas les couper, dit-il. Il ne peut pas non plus réduire sa masse salariale, d’autant plus qu’il n’a pas assez d’employés non plus, a-t-il déclaré.

“Donc, vous mangez le coût”, a déclaré Dimitroulas.

Dimitroulas a dit que c’est un mythe que la plupart des restaurateurs sont riches.

“Nous vendons de la nourriture et en tirons des bénéfices”, a déclaré Dimitroulas. « Lorsque nos coûts deviennent si élevés, vous ne faites plus de profit. Vous entrez dans le négatif et vous espérez que la semaine prochaine les choses vont mieux revenir – au moins gagner ce que vous avez perdu la semaine précédente. Mais c’est tout le temps le cas. Vous priez toujours, ‘Oh, mon Dieu, la semaine prochaine, ils vont baisser les prix’, ce genre de choses.

Arnold Tecaxco prépare des œufs grattés pour une commande chez Tasty Waffle à Romeoville. Les restaurants et les épiciers du nord de l’Illinois sont sous le choc de l’augmentation du prix des œufs, même si la demande des consommateurs reste élevée. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

“Les prix sont ce qu’ils sont”

Néanmoins, la demande des consommateurs pour les œufs est toujours plus élevée que l’année précédente, selon l’USDA.

Angelo Ingrao, propriétaire d’Angelo’s Fresh Market à McHenry, a déclaré qu’il obtenait tous les œufs qu’il commandait et ne voyait pas qu’il y avait une pénurie.

“Ce n’est pas difficile à obtenir, les prix sont ce qu’ils sont”, a-t-il déclaré. “C’est la vieille histoire, quand les choses vont mal, les gens qui fournissent les œufs, ils en profitent et au lieu de 10% de plus, c’est 20%.”

Avec une douzaine d’œufs coûtant 4 $ ou plus, il en vend moins. “C’est dur pour une famille. … Ils n’en mangent peut-être plus autant qu’avant.

Arnold Tecaxco prépare une commande d’œufs gratinés chez Tasty Waffle à Romeoville. Les restaurants et les épiciers du nord de l’Illinois sont sous le choc de l’augmentation du prix des œufs, même si la demande des consommateurs reste élevée. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

Ce qu’il a également remarqué, c’est que les œufs bruns, qui proviennent d’une race de poulet différente des œufs blancs typiques que l’on trouve dans les magasins américains, sont souvent maintenant disponibles à moindre coût.