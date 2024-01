Restaurant végétalien Metrix / Studio d’intérieurs de conception d’architecture RENESA

© Niveditaa Gupta

Description textuelle fournie par les architectes. Fidèle au penchant du studio pour un design expressif, audacieux et complet dans son identité, Café V-Spot se taille une place qui lui revient, célébrant l’ADN presque théâtral du lieu !

Situé dans le principal centre commercial de Chandigarh, ce bistro se présente également comme le premier repaire entièrement végétalien et sans gluten de la ville. Rendre la cuisine plus accessible à ses clients et passionnés, le lieu conçu est géométriquement chargé et réinvente la perception conventionnelle de l’architecture spatiale.

Tirant parti de leur liberté d’interprétation du côté du client, le studio a instinctivement adopté un vocabulaire de conception épuré. L’intention, en peaufinant l’identité du café, était d’exprimer à quoi ressemblerait un espace d’hospitalité végétalien dans leur vision créative. Un terrain compact et rectiligne était flanqué à chaque extrémité des volumes des bâtiments adjacents, offrant à l’équipe de conception une petite superficie accessible depuis une extrémité du site. Gainée par une matrice de carreaux carrés blancs et verts, la façade révèle des éclats de l’intérieur, invitant à se rapprocher. Des monochromes, une teinte piquante de vert citron et une qualité graphique envahissent le lieu à deux niveaux, peignant des images vives qui attirent l’attention.

L’intérieur du café à deux niveaux vous entraîne dans un royaume ludique de couleurs et de motifs. Il vous invite à relâcher votre emprise sur le banal et le conventionnel ! La grammaire visuelle est un subtil mélange de sensibilités nostalgiques et futuristes. Faisant référence au buzz et à l’effervescence des dîners des années 80, traversés par l’implication audacieuse des teintes, Café V-Spot illustre avec une facilité surprenante la rencontre de deux époques divergentes ! La simplicité de la palette de matériaux engagée et les accents de couleurs confiants se présentent comme les facettes les plus puissantes du lieu, évoquant une ambiance qui complète les offres du café. Romançant les formes principalement linéaires à travers les espaces, les modestes carreaux de métro carrés contrastés avec les joints noirs tissent ensemble une toile contiguë, rehaussant l’impact de ce matériau plutôt modeste ! Se frayant un chemin à travers l’étendue monochrome, la teinte presque chartreuse dynamise les zones, créant des visuels éphémères de mouvement dans le dialecte des couleurs.

Au rez-de-chaussée, un plan de forme axiale a été associé à des sièges incurvés, de style cabine et flexibles pour créer une expérience qui rapproche le cœur du lieu. L’aménagement à l’autre extrémité a été conçu pour fonctionner comme un café-bar ouvert occupant une forme absidale, créant une définition curviligne dans le flux rectiligne du sol. Le jeu ingénieux des matériaux crée une composition ininterrompue qui fusionne les interfaces du plafond, des murs, du revêtement de sol et des meubles superposés. Le caractère animé des éléments spatiaux insuffle la vie dans ses dimensions, déformant la relation entre le plan bidimensionnel et le volumétrique tridimensionnel.

Des éléments sur mesure tels que l’éclairage suspendu et mural de style industriel, des miroirs stratégiquement positionnés et des jardinières débordantes améliorent encore l’expérience du café, réitérant l’oscillation entre les styles de design. Le feuillage luxuriant des plantes d’intérieur poussant dans les jardinières intégrées contraste à merveille avec l’omniprésence géométrique, mariant des silhouettes organiques et structurées. En parcourant les niveaux, l’escalier sculptural prend l’allure d’une station de métro, baigné de manière vibrante dans les carreaux aux teintes vertes. Les murs se parent de motifs alternés en créant un damier de motifs inspiré des graffitis.

Le niveau supérieur abrite l’espace terrasse en plein air ensoleillé. Au-dessus de la zone, un plafond de verre encadre la vue sur le ciel tandis que la lumière pénètre au cœur de la salle à manger. Construite autour d’un arbre central intégré, la terrasse accueille des sièges fixes et de style comptoir qui constituent un lieu de congrégation confortable tout en faisant écho à la philosophie de conception homogène du niveau inférieur. Se dirigeant de manière convaincante vers un langage de conception inexploré, Café V-Spot est une mosaïque de ses nombreux constituants simples mais intégraux. Avec un collage unique de couleurs, de matériaux de construction et d’images rythmées, le lieu accorde une grande importance à l’expérimentation tout en mettant l’accent sur le style de vie et la cuisine que la marque envisage d’apporter à la ville.