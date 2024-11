Restaurant Rythme du Bois / MAS Architectes

© Hoang Lê

Description textuelle fournie par les architectes. Le restaurant a été construit à Soc Son comme destination permettant aux touristes de se reposer et de ressentir la nature environnante. Entouré de forêts de pins vivaces à côté d’un ruisseau naturel, la conception nécessite des détails soignés afin de ne pas perturber le paysage existant. La tâche de conception est de créer une œuvre architecturale réalisée à partir de matériaux locaux, créant un espace proche de la nature tout en restant nouveau dans le langage architectural et durable. au fil du temps. L’architecte Do Minh Thai (Mas Architects) et ses collègues ont trouvé une solution consistant à utiliser les mêmes arbres cultivés et entretenus sur ce terrain pour créer l’œuvre « Rythme du bois » afin de préserver l’horodatage du lieu construit.

Était connu sous le nom de bois de Bac Lim – L’eucalyptus torsadé a les caractéristiques d’être flexible, robuste et capable de résister aux intempéries au fil des années. Le projet est composé de 13 m3 de bois d’eucalyptus torsadé, traité par trempage dans l’eau selon la méthode traditionnelle, sans utiliser de produits chimiques, de sorte qu’il conserve les propriétés fondamentales du bois et soit sans danger pour la santé humaine. Le projet Rythme du Bois se compose de 11 travées d’une portée de 6 m. Chaque module structurel est de taille variable pour créer de la flexibilité pour la structure une fois assemblée dans un cadre. Le projet global crée une flexibilité visuelle, créant des rythmes prédéterminés que nous nommons favorablement le projet comme le rythme du bois.

La conception proposée surmonte les limites de la structure en bois pur, la portée structurelle s’agrandit pour augmenter la surface utilisable en dessous. La structure en bois est habilement et méticuleusement assemblée par les mains d’artisans locaux, ce qui confère au projet des caractéristiques rustiques simples. Avec pour philosophie le respect de la nature, l’architecte a conservé les arbres vivaces qui avaient des souvenirs attachés à cet endroit pour les intégrer au bâtiment au lieu de devoir les abattre ou les déplacer. Cela contribue à sensibiliser tous les visiteurs à la protection et à la préservation de la nature.

Le système de toiture est constitué de troncs d’arbre Vot – un arbre de la même famille que la fougère, contribuant à créer un aspect rustique, naturel et proche du paysage existant. Le toit Vot est empilé en plusieurs couches pour aider à isoler l’espace situé en dessous tout en créant une ventilation et une ventilation naturelle pour l’ensemble du système de toiture. La forme incurvée suit le ruisseau naturel devant, aidant chaque perspective à s’étendre et à embrasser pleinement le ruisseau. Depuis n’importe quelle position assise, vous pouvez facilement sentir le bruit de l’eau naturelle qui coule. Le flux en face aide à réguler l’air entrant dans le bâtiment, apportant confort et détente à tout l’espace environnant. L’architecture du bâtiment se fond dans le paysage et l’espace ouvert pour aider les gens à ressentir véritablement la nature, tout en préservant les émotions suscitées par les gens et le paysage.