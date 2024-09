Restaurant KIMYONA / AZAZ Architectes

© Abdallah Alazzaz

Description textuelle fournie par les architectes. Caché dans une merveille architecturale au milieu de l’horizon monumental de Riyad, se présente un nouveau concept de bar clandestin. Dans un immeuble résidentiel Kenzo Tange quelque peu abandonné, surnommé Airline Building, grâce aux agences de voyages qui occupaient autrefois les espaces commerciaux du rez-de-chaussée, Kimyona espère insuffler une nouvelle vie. Kimyona, qui signifie « étrange, pittoresque » en japonais, est un espace conçu pour laisser exactement cette impression. Le nouveau bar clandestin local s’installe tranquillement dans le bâtiment. Inspiré de la photographie analogique en noir et blanc, le design vise à manifester le processus de développement photo dans une expérience spatiale. Plus encore, la conception de Kimyona crée un voyage de découverte que les clients peuvent parcourir. A l’entrée, seul espace visible depuis l’extérieur du magasin, on pénètre dans la galerie d’un photographe. La galerie, avec ses lumières vives, ses tons neutres et sa matérialité minimale, crée une atmosphère zen, où l’art présenté prime.

A travers l’une des œuvres d’art, se cache un passage secret. La porte cachée est un conduit pour une transition spectaculaire vers la salle à manger principale. La salle à manger ressemble au laboratoire de chambre noire du photographe, avec des intérieurs sombres, complétés par un éclairage tamisé. Contenue dans des vitrages en briques de verre, l’expérience des convives est axée sur l’intérieur, offrant moins de distractions de l’extérieur. Au niveau de la rue, les briques de verre offrent une perspective unique sur le restaurant, à travers une translucidité obscure, le mouvement de la lumière et des ombres attise la curiosité dans ce lieu mystérieux sans trop en révéler.

Plan rendu – Nuit

La salle à manger présente un élément de design principal, la structure du plafond suspendu en acier, inspirée des photographies suspendues dans une chambre noire. La structure centrale du plafond, caractérisée par les tôles métalliques, contribue à créer un point central d’attention vers le bar. La conception cherche à atteindre un autre objectif simultanément ; pour célébrer la cuisine asiatique de la marque. Pour ce faire, les murs sont recouverts de tuiles chinoises en céramique récupérée. Le design utilise la matérialité pour créer de la texture et des contrastes étant donné la palette de couleurs limitée de la marque composée uniquement de noir, de blanc et de rouge. Avec des pierres naturelles, de la céramique et de l’acier, le design crée un jeu unique de chaleur, de fraîcheur et de neutralité.