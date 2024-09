Restaurant Iris / NORM Architectes

© Jonas Bjerre-Poulsen et Restaurant Iris

+ 34

© Jonas Bjerre-Poulsen et Restaurant Iris

Description textuelle fournie par les architectes. Niché au cœur de l’installation artistique flottante Salmon Eye et encadré par le majestueux Hardangerfjord en Norvège, le restaurant étoilé Michelin Iris invite ses clients dans un monde d’excellence gastronomique durable. L’intérieur du restaurant, conçu par Norm Architects, contraste et complète magistralement l’architecture ellipsoïdale innovante conçue par Kvorning Design. Le mélange harmonieux de meubles sur mesure, d’éclairage doux et de matériaux naturels crée une atmosphère chaleureuse et intime au milieu des courbes d’acier saisissantes du bâtiment. À leur arrivée au restaurant Iris après une croisière inoubliable, les clients peuvent se régaler d’un menu dégustation qui met l’accent sur la durabilité, les ingrédients locaux et la vie animée sous la mer. Cette expérience culinaire extraordinaire est encore renforcée par des vues panoramiques à couper le souffle sur le fjord, les glaciers et les montagnes majestueuses.

© Jonas Bjerre-Poulsen et Restaurant Iris

L’intérieur du restaurant contraste et complète magistralement l’architecture innovante et plutôt brutaliste de Salmon Eye. Les courbes ondulantes de l’intérieur sont complétées par un mobilier sur mesure qui s’harmonise avec les arches lisses de la pièce, évitant l’imposition de pièces rectangulaires conventionnelles. Des solutions créatives, telles que des lampes portables, des tapis sur mesure et des stations-service construites sur mesure, se fondent parfaitement dans l’architecture, créant un flux naturel dans l’espace. L’atmosphère est une contradiction soigneusement élaborée. Alors que l’imposante construction en acier parle de force et de modernité, des éléments de chaleur et de confort, tels que le bois de noyer, les tapis moelleux et les meubles rembourrés, créent un cadre chaleureux et accueillant qui fait appel aux sens humains. Ce refuge confortable, avec en toile de fond l’océan, offre une expérience culinaire intime dans le climat nordique parfois rude.

© Jonas Bjerre-Poulsen et Restaurant Iris

© Jonas Bjerre-Poulsen et Restaurant Iris

Pour renforcer le sentiment d’intimité dans ce lieu inhabituel, la salle autrefois ouverte a été judicieusement divisée en espaces plus petits et plus réconfortants. Cette division stratégique crée non seulement une hiérarchie au sein de l’espace, mais pique également la curiosité, garantissant que les clients découvrent la beauté du restaurant progressivement, plutôt qu’en une seule fois dès leur entrée. Les textures naturelles et les lignes fluides du bois de noyer, associées à des meubles sur mesure et à des éléments doux et incurvés, apportent un sentiment de confort et d’harmonie à l’espace. Cette intégration réfléchie de matériaux organiques améliore non seulement l’expérience tactile, mais relie également les clients à la beauté naturelle environnante, renforçant l’engagement du restaurant en faveur de la durabilité et de l’immersion sensorielle.

© Jonas Bjerre-Poulsen et Restaurant Iris

La table est un hommage à l’environnement nordique, avec des matériaux naturels, des tons terreux et un design minimaliste qui font écho à la beauté brute du Hardangerfjord. Elle améliore l’expérience culinaire en enracinant les clients dans le paysage local, préparant le terrain pour une célébration du lien profond entre la nature et la cuisine.

© Jonas Bjerre-Poulsen et Restaurant Iris

Plus qu’un simple abri pour le restaurant Iris, Salmon Eye est un centre d’information et d’accueil d’aquaculture flottant spectaculaire situé juste à l’extérieur de Rosendal. La structure d’environ 1 000 m² est une merveille architecturale conçue par Kvorning Design. Revêtue d’écailles en acier inoxydable, elle imite la peau brillante et argentée du saumon et scintille de mille feux dans le fjord. La conception ellipsoïdale du bâtiment, ressemblant à un œil de poisson, en fait un point de repère frappant visible à des kilomètres à la ronde, même depuis les airs.