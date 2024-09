Restaurant du campus de Yokosawa / NoMaDoS

© Bureau de photographie Ito Takamune

Description textuelle fournie par les architectes. YOKOSAWA CAMPUS est un espace de coworking situé dans la rue commerçante Hizume à Shiwa-cho, Shiwagun, préfecture d’Iwate. Une partie de l’espace a été rénovée en café.

Le bâtiment a été rénové par le propriétaire et ses amis pendant plusieurs années après avoir été relocalisé à cet endroit. Ces dernières années, il a été utilisé par les résidents locaux comme espace de coworking. Cependant, comme il s’agissait à l’origine d’une résidence, il était difficile de voir l’intérieur animé de l’extérieur.

Le propriétaire a tenté de créer une nouvelle raison pour que les gens viennent visiter le lieu en proposant du café et en essayant de créer un lieu de rassemblement plus ouvert pour davantage de personnes. Inspiré par l’histoire de Hizume, qui comptait autrefois de nombreux puits, le concept d’un « Idobata moderne » (※1) a été mis en œuvre dans ce projet.

En utilisant les fenêtres et le plan d’étage existants, les panneaux de cèdre s’étendant de l’extérieur aux murs intérieurs donnent aux visiteurs une impression plus positive et plus ouverte.

De plus, le comptoir de bar à gradins qui change de hauteur, à l’origine le sol de l’entrée, de la cuisine et de la route en face, crée une différence avec l’environnement environnant et offre une opportunité aux personnes de différentes générations d’interagir.

Nous espérons que l’Idobata moderne qui apparaît au coin des rues deviendra un lieu fréquenté par les résidents locaux pendant de nombreuses années. (※1 : « Idobata » désignait à l’origine les femmes qui discutaient tout en effectuant des tâches ménagères telles que puiser de l’eau ou laver du linge près d’un puits. Aujourd’hui, il désigne principalement les femmes au foyer qui discutent de manière informelle au cours de leurs tâches quotidiennes.)

[Highlights]

Comptoir de bar à gradins dont la hauteur varie en fonction du propriétaire

Lambris en bois de cèdre qui s’étend de l’extérieur jusqu’aux murs intérieurs

Murs en Mortex intégrés au bâtiment existant