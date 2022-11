Restaurant Brands nomme Patrick Doyle, ancien PDG de Domino, président

Marques de restaurants internationales a annoncé mercredi qu’il exploitait ancien Domino’s Pizza PDG Patrick Doyle en tant que président exécutif.

Doyle, 59 ans, a été directeur général de Domino’s de 2010 à 2018 et a supervisé la transformation de la chaîne de pizzas en une centrale numérique dans l’industrie de la restauration. Lorsqu’il a pris les rênes de l’entreprise, ses actions se négociaient à moins de 12 $. Au moment de son départ, l’action se négociait à plus de 270 $ par action.

“C’est une opportunité pour moi de travailler en étroite collaboration avec quelqu’un qui a eu une expérience incroyable dans l’industrie de la restauration, l’une des courses les plus réussies de tous les temps”, a déclaré le PDG de Restaurant Brands, Jose Cil, à CNBC.

La nomination de Doyle intervient alors que Restaurant Brands tente de redresser les activités américaines de Burger King. La chaîne a pris du retard sur ses concurrents sur son marché domestique et investit dans le marketing et l’amélioration des menus pour relancer les ventes.

Restaurant Brands cherche également à intensifier ses efforts numériques dans ses chaînes, qui comprennent également Tim Hortons, Popeyes et Firehouse Subs. Au cours de son dernier trimestre, les transactions numériques ont représenté environ un tiers des ventes à l’échelle du système dans l’ensemble de l’entreprise. En revanche, Domino’s a généré plus de la moitié des ventes au détail mondiales à partir de transactions numériques l’année dernière, en grande partie grâce aux mesures prises pendant le mandat de Doyle.

Dans une interview avec CNBC, Doyle a déclaré qu’il passerait les prochains mois à en apprendre davantage sur les chaînes de Restaurant Brands avant de proposer des idées pour améliorer les marques. Mais il a déclaré que les deux fondamentaux sous-jacents sont la force des franchisés de l’entreprise et son activité numérique en pleine croissance, qui, selon lui, en était encore à ses débuts.

Doyle remplace les coprésidents actuels de Restaurant Brands, Daniel Schwartz et Alex Behring. Les deux sont co-gérants de 3G Capital, que Behring a également cofondé. La société brésilienne de capital-investissement a privatisé Burger King en 2010, l’a fusionné avec Tim Hortons en 2014 et a nommé la nouvelle société Restaurant Brands International. 3G a utilisé des stratégies similaires pour créer Kraft Heinz et Anheuser-Busch InBev .

3G est toujours le principal actionnaire de Restaurant Brands, et Schwartz a déclaré à CNBC que l’entreprise était toujours déterminée à être un actionnaire à long terme. Behring et Schwartz resteront au conseil d’administration.

“Cela fait 12 ans, et nous avons l’impression d’en être encore aux premières manches, et il y a une tonne de valeur supplémentaire à créer pendant très longtemps”, a déclaré Schwartz.

En tant que président, Doyle ne gagnera pas de salaire ni de prime en espèces. Au lieu de cela, il recevra un ensemble unique de 2 millions d’options d’achat d’actions à la juste valeur marchande qui seront acquises dans cinq ans. Il recevra également 500,00 unités d’actions restreintes qui seront progressivement acquises sur cinq ans et 750,00 unités liées au rendement qui seront acquises dans 5,5 ans.

Pour recevoir les unités d’actions de performance, les actions de Restaurant Brands devront être composées annuellement d’au moins 6 %, le paiement augmentant si les actions augmentent de 10 % et 15 % par an.

Doyle prévoit également d’acheter 500 000 actions ordinaires de Restaurant Brands pour environ 30 millions de dollars. Il a accepté de maintenir l’investissement pendant cinq ans, sous réserve de certaines conditions non précisées et des approbations réglementaires.

Après avoir quitté Domino’s, Doyle a rejoint le groupe Carlyle en tant que partenaire exécutif axé sur les acquisitions. Il a dit que le secteur de la restauration et l’interaction avec les franchisés lui manquaient pendant son absence de l’industrie.

Doyle a déclaré qu’il connaissait Schwartz depuis plus d’une décennie et Behring presque aussi longtemps. Les trois hommes ont discuté de travailler ensemble, mais ils ont déclaré que le projet de faire de Doyle le président de l’entreprise ne s’était concrétisé qu’il y a plusieurs mois.