Restaurant Brands International (QSR) Bénéfices du deuxième trimestre 2021 battus

Jose Cil, PDG de Restaurant Brands International, prend la parole lors d’une interview avec CNBC sur le parquet de la Bourse de New York à New York, États-Unis, le 6 novembre 2019.

Restaurant Brands International a annoncé vendredi des bénéfices et des revenus trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street, alimentés en partie par la forte croissance des ventes numériques sur les marchés domestiques de ses marques.

Les actions de la société ont augmenté de 3% dans les échanges matinaux.

Voici ce que la société a rapporté par rapport à ce que Wall Street attendait, sur la base d’une enquête auprès d’analystes réalisée par Refinitiv :

Bénéfice par action: 77 cents ajustés contre 61 cents attendus

77 cents ajustés contre 61 cents attendus Revenu: 1,44 milliard de dollars contre 1,36 milliard de dollars attendus

La société a déclaré un bénéfice net de 391 millions de dollars, ou 84 cents par action, au deuxième trimestre, contre 164 millions de dollars, ou 35 cents par action, un an plus tôt.

Hors éléments, Restaurant Brands a gagné 77 cents par action, dépassant les 61 cents par action attendus par les analystes interrogés par Refinitiv.

Ventes nettes a augmenté de 37% à 1,44 milliard de dollars, dépassant les attentes de 1,36 milliard de dollars. À la même époque l’année dernière, le chiffre d’affaires de l’entreprise a chuté de 25%, pénalisé par les blocages et les commandes de séjour à domicile.

Ce trimestre, les ventes numériques ont bondi de près de 60 % en glissement annuel et de 15 % par rapport au trimestre précédent sur les marchés nationaux de ses trois marques.

Tim Hortons a enregistré une croissance des ventes des magasins comparables de 27,6 %. Il y a un an, la chaîne de café canadienne a vu ses ventes chuter de 29,3 % alors que les consommateurs restaient à la maison et préparaient leur propre café.

Du portefeuille de sa société mère, Tims a mis le plus de temps à se remettre de la pandémie, touché par la résurgence de Covid-19 sur son marché intérieur et un rythme de vaccination plus lent là-bas. Les dirigeants se sont dits encouragés par les résultats de ce trimestre. La chaîne représente généralement environ 60% du chiffre d’affaires global de Restaurant Brands.

« Il est important de se rappeler que le Canada, en particulier l’Ontario, est resté soumis à des restrictions strictes tout au long du deuxième trimestre, même si les taux de vaccination s’améliorent », a déclaré le PDG de Restaurant Brands, Jose Cil, aux analystes.

Tims a ajouté plus de boissons fraîches à son menu, une stratégie qui a bien fonctionné pour son rival Starbucks. Elle a lancé du café infusé à froid et de vrais quenchers aux fruits au cours du trimestre.

Alors que la croissance de son marché domestique s’est ralentie, Tims s’est tourné vers la Chine pour de nouveaux clients. La chaîne prévoit d’y doubler son empreinte à 400 emplacements d’ici la fin de 2021.

Les ventes des magasins comparables de Burger King ont augmenté de 18,2 % au cours du trimestre. Il y a un an, il a vu la métrique chuter de 13,4%. Malgré la reprise de la chaîne de hamburgers, Cil a exprimé sa déception quant à sa performance globale aux États-Unis.

« Notre problème sous-jacent a vraiment été la concentration et le rythme. Nous n’avons pas mis suffisamment l’accent sur les quelques priorités qui auront le plus d’impact », a déclaré Cil. « Nous n’avons pas avancé assez rapidement sur ces priorités pour accélérer les performances de l’entreprise au niveau dont nous savons que nous sommes capables. »

Par exemple, Burger King a lancé sa version du sandwich au poulet en juin, près de deux ans après que la chaîne sœur Popeyes a bouleversé le secteur de la restauration rapide avec sa version. Cil a déclaré que la société prévoyait de travailler sur son menu de petit-déjeuner dans le cadre d’un plan plus large visant à améliorer ses offres.

Popeyes a été la seule marque à signaler une baisse des ventes à magasins comparables, bien que la métrique ait chuté de moins de 1 %. Il a fait face à des comparaisons difficiles avec il y a un an, lorsque les ventes à magasins comparables ont grimpé de 24,8% malgré les fermetures. Aux États-Unis, ses ventes à magasins comparables ont baissé de 2,5 %. Cil a déclaré que les nouveaux sandwichs au poulet de concurrents comme McDonald’s, ainsi que les problèmes de main-d’œuvre, ont exercé une pression sur les ventes de Popeyes ce trimestre.

La société a également annoncé une augmentation de son autorisation de rachat d’actions à 1 milliard de dollars au cours des deux prochaines années.