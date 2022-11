Ressusciter des mammouths et le gros défaut du projet de loi sur le climat

Sara Ord a l’un des titres de poste les plus futuristes du moment : directrice de la restauration des espèces chez Colossal Biosciences, la première entreprise de « désextinction » au monde. Son équipe cherche à transformer les éléphants d’Asie en quelque chose ressemblant à un mammouth laineux, en ajoutant des gènes de résistance au froid et des cheveux roux épais, dans l’espoir de créer un embryon et, éventuellement, un animal.

Bien qu’il n’y ait pas encore d’espèce ressuscitée, bien sûr, le travail d’Ord concerne vraiment un avenir imaginaire, dans lequel une combinaison de haute technologie de technologie de l’ADN, de recherche sur les cellules souches, d’édition de gènes et d’utérus artificiels pourrait conduire non seulement à la résurrection de espèces perdues, mais aussi à la préservation de celles qui sont proches de disparaître.

Si tout se passe bien, l’entreprise espère réussir à recréer son premier animal disparu depuis longtemps, le prédateur marsupial rayé le thylacine, d’ici 2025. Et, tout comme parc jurassique, il peut réaliser un profit en vendant des billets pour les voir. Lire l’histoire complète.

—Antonio Regalado

Le projet de loi américain sur le climat a rendu les réductions d’émissions dépendantes de la réussite économique

En août, le président Joe Biden a promulgué la loi sur la réduction de l’inflation (IRA), le plus important projet de loi américain sur le climat depuis plus d’une décennie. Dans les mois qui ont suivi, il a été accueilli avec enthousiasme par les politiciens, les fabricants et les scientifiques. Mais au-delà de la promulgation de mesures spécifiques pour réduire les émissions de carbone des États-Unis de plus de 40 % d’ici 2030, l’IRA recadre également fondamentalement la façon dont le gouvernement aborde le changement climatique.

La politique climatique est désormais explicitement définie comme une question de politique économique, dépendante du succès de la politique économique d’une manière qui pourrait compliquer les efforts de réduction des émissions de carbone des États-Unis et potentiellement ajouter aux défis déjà formidables auxquels sont confrontées ses industries nationales de l’énergie propre. Lire l’histoire complète.

Par Jonas Nahm, professeur adjoint à la Johns Hopkins School of Advanced International Studies et expert des industries vertes.

