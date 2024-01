Ressources et radicalisation – DW – 21/01/2024

l’Iran frappe aérienne le 16 janvier, dans la ville frontalière pakistanaise de Panjgur, visait la milice terroriste Jaish al-Adl. Téhéran tient le groupe pour responsable de plusieurs attaques contre des civils et des soldats en Iran.

Deux jours plus tard, l’armée pakistanaise a riposté avec une attaque contre un village iranien près de la ville de Sarawan. Leur objectif était d’éliminer les combattants du Front de libération du Baloutchistan (BLF). Islamabad a cité des renseignements crédibles sur des activités terroristes imminentes à grande échelle du groupe.

Jaysh al-Adl et le BLF sont tous deux des groupes séparatistes militants qui luttent pour l’indépendance d’une région appelée Baloutchistan.

Où se trouve le Baloutchistan ?

Les Baloutches sont un groupe ethnique qui vit des deux côtés de la frontière irano-pakistanaise et dans certaines parties du sud du pays. Afghanistan. Au total, cette superficie équivaut à peu près à la taille de la France. La province pakistanaise du Baloutchistan en constitue la plus grande partie, suivie par la province du Sistan-Baloutchistan du côté iranien.

Montagneuse au climat désertique sec, elle est peu peuplée de quelque neuf millions de Baloutches qui sont organisés en tribus plutôt que de se sentir appartenir à un État.

Les efforts en faveur de l’autonomie ou de l’indépendance ont été violemment réprimés des deux côtés de la frontière depuis des décennies. Du côté pakistanais, de tels efforts sont perçus comme une tentative de diviser le pays ; Du côté iranien, les choses sont compliquées par le fait que les Baloutches constituent une minorité sunnite dans un pays par ailleurs majoritairement chiite.

Les deux États ont pris des mesures tout aussi sévères contre ce groupe ethnique. Au Pakistan, jusqu’à 20 000 Baloutches ont disparu au cours des dernières décennies, vraisemblablement enlevés, torturés ou même assassinés par les forces de sécurité pakistanaises, selon Amnesty International.

L’armée pakistanaise a progressivement accru sa présence dans la province du Baloutchistan Image : Banaras Khan/AFP/Getty Images

Alors que les tensions perdurent, les Baloutches se radicalisent de plus en plus, accusant les deux gouvernements de discrimination systématique et de pillage de leur région. Plusieurs groupes d’insurgés militants ont mené des attaques des deux côtés de la frontière, puis se sont retirés dans le pays voisin de l’autre côté de la frontière de 900 kilomètres (550 milles), difficile à parcourir et à contrôler.

Des ressources riches, une population pauvre

Le Baloutchistan est également riche en ressources naturelles telles que l’or, les diamants, l’argent, le cuivre et d’autres métaux. Pourtant, la population est parmi les plus pauvres du pays. L’Iran et Pakistan. Au cours des dernières décennies, plusieurs soulèvements ont eu lieu des deux côtés de la frontière, qui ont été réprimés dans le sang par Islamabad et Téhéran.

La Chine et le gouvernement pakistanais profitent du port de Gwadar tandis que les Baloutches sont laissés pour compte Image : Liu Tian/Semence photo/alliance photo

Côté pakistanais, le corridor économique Chine-Pakistan (CPEC) suscite également des tensions. Il s’étend de la ville chinoise de Kashgar à travers le pays jusqu’au port en eau profonde nouvellement construit de Gwadar, donnant à la République populaire un accès à l’océan Indien dans le cadre de l’initiative chinoise de la « Nouvelle Route de la Soie ».

Bien que Gwadar soit situé au Baloutchistan, ses habitants ne bénéficient guère de tels développements commerciaux, de transports et d’infrastructures. En conséquence, les attaques contre des convois ou des équipes de travailleurs chinois se sont multipliées, et le consulat chinois dans la ville portuaire pakistanaise de Karachi a également été la cible d’une attaque terroriste.

Risque d’une nouvelle escalade ?

Téhéran et Islamabad s’accusent depuis longtemps de ne pas prendre de mesures suffisamment strictes contre les séparatistes Baloutches dans leur propre pays. L’attaque iranienne était probablement en représailles à un attentat à la bombe du 3 janvier qui a tué 80 personnes dans la ville de Kerman, dans le sud de l’Iran. Téhéran a peut-être également voulu montrer sa force et sa dissuasion à Israël et aux États-Unis alors que le conflit au Moyen-Orient s’intensifie. Téhéran avait également déjà tiré des missiles sur des cibles en Syrie et dans le nord de l’Irak.

Le Pakistan est en pleine campagne électorale nationale et votera le 8 février Image : Luc Rehmat

Islamabad ne pouvait pas non plus laisser une attaque iranienne sans réponse, même si sa version était relativement retenue. Ses frappes aériennes sur le sol iranien n’ont pas visé les installations ni les forces de sécurité iraniennes, mais les citoyens pakistanais. Si l’armée pakistanaise affirme que des terroristes étaient impliqués, des civils figurent également parmi les morts.

Les relations entre Islamabad et Téhéran sont tendues, mais étant donné leurs préoccupations actuelles, une escalade du conflit ne serait probablement pas dans leur intérêt. L’Iran est déjà impliqué dans le conflit du Moyen-Orient, soutenant les milices terroristes anti-israéliennes du Hamas, du Hezbollah au Liban et des Houthis au Yémen.

Le Pakistan a des élections prévues dans trois semaines, le gouvernement actuel n’étant au pouvoir que par intérim. En termes de politique étrangère, le pays est en désaccord avec son grand rival l’Inde, tandis que les relations avec l’Afghanistan sont également tendues depuis que le gouvernement a expulsé des centaines de milliers de réfugiés afghans il y a quelques semaines.

Cet article a été initialement publié en allemand.