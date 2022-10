ressources en santé mentale pour les créateurs

La création de contenu peut être difficile, voire éprouvante mentalement pour certains. C’est un sentiment que les influenceurs ont exprimé sur les réseaux sociaux.

“J’ai réalisé que j’avais échangé mon 9 à 5 pour travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas une seconde ne passe sans que je ne pense pas à créer du contenu”, a déclaré @jaegurley dans un Vidéo TikTok depuis le début de cette année.

“Je ne regarde pas les couchers de soleil et je ne passe pas de vrais moments avec mes amis sans me dire : « Oh les gars, on peut recommencer ? Je n’enregistrais pas. »

Avec la pression que les créateurs de contenu ressentent souvent à l’esprit, Pinterest a annoncé un Partenariat avec Headspace, une application qui fournit des ressources en santé mentale, pour offrir un accès gratuit aux offres de Headspace à ses influenceurs.

“Une chose que nous entendons constamment de la part des créateurs, c’est qu’ils sont confrontés à beaucoup de stress, à beaucoup d’épuisement professionnel et à cette roue de hamster qui consiste à toujours être allumé et à toujours créer”, a déclaré Malik Ducard, directeur du contenu chez Pinterest, à CNBC Make It. .

“Parfois, la joie de ce qui les a vraiment poussés à être créateurs est séparée à cause de cet épuisement.”

L’initiative, programmée autour de la Journée mondiale de la santé mentale, permet aux créateurs sur Pinterest de s’inscrire pour un abonnement gratuit de 6 mois sur Headspace. Cela inclut l’accès à des méditations guidées, des exercices de respiration et même des conseils pour améliorer les habitudes de sommeil.

“Nous voulions vraiment inspirer les personnes qui inspirent et leur fournir les outils et les offres pour vraiment les aider avec leur santé mentale et leur bien-être”, a déclaré Ducard.

“Nous l’avons seulement annoncé [recently]mais les retours des créateurs sont très positifs.”

Pour pouvoir bénéficier de l’offre Headspace, vous devez :

Avoir publié trois épingles ou plus chaque mois au cours des trois derniers mois

Publiez du contenu original qui correspond à celui de Pinterest Règles de la communauté

Avoir 20 sauvegardes d’épingles publiées au cours des 30 derniers jours

Être situé dans l’un de ces pays : Australie, Autriche, Brésil, Canada, France, Allemagne, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, États-Unis

Pour prendre en compte la santé mentale de ses créateurs et consommateurs, Pinterest a également mis en place des initiatives comme interdire les publicités de perte de poids et “recherche compatissante“, une fonctionnalité qui redirige les utilisateurs dont les recherches indiquent qu’ils pourraient être en détresse vers des activités guidées telles que la gratitude ou des exercices de respiration.

