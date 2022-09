Ressources en santé mentale pour les agriculteurs :

Il n’y a pas moyen de contourner cela – L’agriculture est l’une des occupations les plus stressantes de la planète.

« Soixante-seize pour cent des agriculteurs s’identifient comme ayant des niveaux de stress modérés à élevés. En général, cela représente des niveaux de stress beaucoup plus élevés que la population générale », a déclaré la présidente de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario, Peggy Brekveld.

Et ce n’est pas le nombre le plus préoccupant, a déclaré Brekveld.

«Je pense que le chiffre vraiment effrayant provient de l’étude la plus récente réalisée par le Dr Andria Jones-Bitton de l’Université de Guelph, qui parle d’un agriculteur sur quatre au cours des 12 derniers mois, à un moment donné, a déclaré qu’il n’était pas sûr leur vie valait la peine d’être vécue. C’est effrayant », a-t-elle dit.

Cette étude a contribué à accélérer la création d’Agriculture Mieux-être Ontario. Une série de programmes de santé mentale conçus spécifiquement pour les agriculteurs de l’Ontario, qui comprennent des ateliers sur la santé mentale, un programme bénévole de prévention du suicide et une ligne téléphonique de conseil gratuite 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

« Les gens peuvent appeler pendant qu’ils sont dans le champ, ou dans la grange, au milieu de la nuit s’ils le souhaitent. Il est disponible en tout temps », a déclaré Kristin Wheatcroft, responsable du bien-être agricole Ontario pour l’Association canadienne pour la santé mentale.

Le partenariat entre la Fédération de l’agriculture de l’Ontario et l’Association canadienne pour la santé mentale est le premier du genre dans la province, touchant toutes les fermes et tous les champs de la campagne et répondant aux défis uniques auxquels les agriculteurs sont confrontés.

« Je pense que la réalité de la vie en milieu rural a vraiment un impact sur cette communauté. L’accès aux soutiens est plus difficile », a déclaré Wheatcroft.

« Tout dépend du climat et de la météo. Une grosse tempête peut survenir et détruire les récoltes pour lesquelles vous avez travaillé toute l’année. Parfois, c’est la santé animale. Nous avons eu cela sur notre ferme, où nous ne pouvions pas comprendre quelle était la maladie mystérieuse, affectant notre troupeau », a déclaré Brekveld.

« Si vous êtes un agriculteur ou une famille d’agriculteurs, ces services sont disponibles pour vous », a déclaré Wheatcroft.

«Il y a de l’espoir et il y a des façons de voir la lumière au bout du tunnel et ce programme, j’aime à penser, est une façon de dire que vous pouvez traverser cela. Vous n’êtes pas seul », a ajouté Brekveld.

Ressources en santé mentale pour les agriculteurs :

Pour en savoir plus, vous pouvez visiter www.agriculturewellnessontario.ca ou appeler la ligne d’aide aux agriculteurs 24/7 au 1-866-267-6255.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec des pensées suicidaires ou des problèmes de santé mentale, veuillez appeler la Ligne de vie nationale pour la prévention du suicide au 800-273-8255 (ou le 988 à partir du 16 juillet 2022) ou Canada’s Talk Suicide au 1-833-456-4566. Les ressources suivantes sont également disponibles pour soutenir les personnes en crise :



Ligne d’assistance Espoir pour le bien-être : (anglais, français, cri, ojibwé et inuktitut) : 1-855-242-3310



Hotline Embrace Life Council : 1-800-265-3333



Ligne de vie trans : 1-877-330-6366



Jeunesse, J’écoute : 1-800-668-6868