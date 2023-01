Ressentons-nous davantage la douleur la nuit ?

La douleur chronique fluctue souvent au cours de la journée et, pour certains, elle s’aggrave la nuit, mais pourquoi ?



Autant que un adulte sur cinq aux États-Unis — 50,2 millions — souffrent de douleur chronique, selon un récent sondage. Ces personnes rencontrent généralement des fluctuations de la douleur au cours de la journée : parfois c’est mieux le matin et pire l’après-midi, ou l’inverse.

Mais que se passe-t-il lorsque le soleil se couche ? Certaines recherches, soutenues par de nombreuses personnes souffrant de douleur chronique, suggèrent que la douleur chronique s’aggrave la nuit.

“La fin de la journée ne signifie pas nécessairement que les gens obtiennent une pause après les poussées”, déclare Ellen Slawsby, directrice des services de la douleur à l’Institut Benson-Henry pour la médecine du corps et de l’esprit, affilié à Harvard. “Dans certains cas, la nuit est le moment où la douleur est la plus intense et peut considérablement interférer avec le sommeil.”

Qu’est-ce que la douleur chronique ?

La douleur chronique est définie comme une douleur qui dure au moins deux à trois mois, souvent longtemps après qu’une personne se soit remise de la blessure ou de la maladie initiale. La douleur peut même devenir un problème permanent. Il peut frapper des articulations ou des muscles individuels, ou n’affecter que certaines zones du corps comme le dos et le cou. La douleur persistante peut être plus diffuse à cause d’affections telles que l’arthrite ou la fibromyalgie.

Les symptômes et la gravité de la douleur chronique varient et peuvent inclure une douleur sourde ; des tirs, des brûlures, des coups de couteau ou des douleurs semblables à des décharges électriques ; et des sensations de picotements et d’engourdissements.

Pourquoi la douleur chronique peut-elle augmenter la nuit ?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la douleur peut s’aggraver la nuit. Les hormones pourraient être un facteur majeur, dit Slawsby. “La nuit, c’est quand la production de l’hormone anti-inflammatoire cortisol est à son plus bas.”

De nouvelles recherches ont également suggéré que la douleur peut suivre un rythme circadien comme le 24-horloge interne du corps qui régule notre cycle veille-sommeil. “Cela aide à expliquer pourquoi certaines personnes ont régulièrement des niveaux de douleur plus élevés à certains moments, comme pendant la nuit”, explique Slawsby.

Bien qu’il n’y ait pas de bon moment pour la douleur chronique, la nuit est particulièrement problématique, car elle perturbe le sommeil. Un sommeil insuffisant affecte notre capacité à gérer la douleur. Et les problèmes de sommeil sont fréquents chez les personnes souffrant de douleur chronique. Au moins 50 % des personnes souffrant d’insomnie (le trouble du sommeil le plus souvent diagnostiqué) souffrent de douleur chronique.

“L’insomnie peut entraîner une privation de sommeil, ce qui augmente la libération de protéines appelées cytokines impliquées dans la réponse inflammatoire de l’organisme et rend les gens encore plus sensibles à la douleur”, explique Slawsby.

Façons d’obtenir le repos dont vous avez besoin si la douleur nocturne est un problème

Si la douleur nocturne vous a empêché de dormir, essayer ces stratégies peut vous aider à mieux dormir.

Faites une routine de relaxation avant le coucher. Une transition apaisante après une journée mouvementée peut aider à préparer votre corps et votre esprit au sommeil. “Passez au moins 20 minutes avant le coucher à vous concentrer sur la relaxation, ce qui aide à ralentir le rythme cardiaque et respiratoire, à diminuer les niveaux de cortisol et à réduire le risque de poussées”, déclare Slawsby. Par example: prendre une douche chaude ou froide effectuer une série d’étirements doux ou de poses de yoga faire plusieurs minutes d’exercices de respiration profonde.

Recadrez vos pensées. Les personnes souffrant de douleur chronique s'inquiètent souvent du moment où leur douleur surviendra, ce qui peut encore augmenter le stress et l'anxiété. "Si vous craignez de ne pas vous endormir à cause de votre douleur, rappelez-vous que vous avez bien dormi dans le passé et que vous pouvez le faire à nouveau", explique Slawsby. "Si la douleur chronique frappe la nuit, rappelez-vous qu'elle disparaîtra bientôt, comme avant. Il est difficile de changer cet état d'esprit, mais s'engager dans une pensée plus positive est important pour atténuer la douleur."

Si la douleur vous réveille, laissez à votre corps le temps de récupérer pour pouvoir vous rendormir. Écoutez de la musique douce ou lisez, mais de préférence pas sur des appareils électroniques émettant de la lumière bleue (ordinateurs, tablettes et smartphones) qui affectent les cycles de sommeil. Une autre option consiste à compter vos respirations. Fermez les yeux et faites un exercice de respiration simple où vous inspirez en comptant mentalement jusqu’à un, expirez en comptant jusqu’à deux et continuez ce schéma jusqu’à ce que vous atteigniez 10. Répétez si nécessaire. Cela peut détourner votre attention de la douleur et aider à détendre le corps. “La plupart du temps, vous vous rendormirez après un court moment”, explique Slawsby.