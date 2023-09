L’ancien animateur du Weekend Update de SNL, Kevin Nealon, tient à vous rappeler qu’il joue simultanément au DC Comedy Loft du vendredi au dimanche.

Écoutez notre discussion complète sur mon podcast « Beyond the Fame avec Jason Fraley ».

Jason Fraley de WTOP présente Kevin Nealon au DC Comedy Loft (Partie 1)

C’est un grand week-end dans la capitale nationale pour les fans des segments « Weekend Update » de Saturday Night Live.

Les hôtes actuels Colin Jost et Michael Che se sont rendus au DAR Constitution Hall vendredi soir, mais l’ancien hôte Kevin Nealon tient à vous rappeler qu’il joue simultanément le Loft de comédie DC Du vendredi au dimanche.

« Je vais aller les voir », a déclaré Nealon à WTOP. «Ça sonne bien mieux que mon émission. Je serai au fond de leur théâtre pour faire mon numéro, donc si les gens veulent les écouter, ils peuvent se tourner vers eux, ou ils peuvent se retourner et écouter mon numéro. Non, ces gars sont géniaux, mais je suis plus expérimenté. Ce ne sont que des jeunes, je suis dans le métier depuis un moment, donc je connais le public et je peux le ressentir. Là où ils vont, ce n’est pas aussi intime que là où je suis.

Né à St. Louis, Missouri, en 1953, Nealon a grandi à Bridgeport, Connecticut, en regardant des comédiens légendaires à la télévision.

« J’avais l’habitude de suivre beaucoup de bandes dessinées dans les talk-shows », a déclaré Nealon. «Je soulignerais quand ils allaient jouer et je m’assurerais d’être à la maison pour les regarder. Steve Martin était en fait l’un d’entre eux, Albert Brooks, Andy Kaufman, ce sont les trois qui m’ont vraiment influencé – et j’ai finalement pu les rencontrer tous, donc c’était vraiment cool. Ils sont tous très uniques, ce ne sont pas des stand-up typiques, ils sont vraiment uniques et originaux.

En 1984, Nealon a eu sa grande chance en apparaissant dans « The Tonight Show with Johnny Carson » sur NBC.

« En tant que comique de stand-up, c’est la barre que vous voulez atteindre », a déclaré Nealon. « Une fois que vous avez fait cette émission, cela vous a en quelque sorte validé en tant que comique de stand-up. Depuis, cela a vraiment été le point culminant de ma carrière en ce qui me concerne, plus encore que « Saturday Night Live ». … C’était juste un frisson. Je n’ai jamais flotté aussi haut après quelque chose comme ça.

La plupart des téléspectateurs ont fait la connaissance de Nealon sur « SNL », rejoignant le casting en 1986 grâce à une recommandation de son amie et colocataire, Dana Carvey, qui louait l’appartement au-dessus du garage de la maison dans laquelle vivait Nealon.

« Lorne Michaels, le créateur de la série, demandait à Dana s’il connaissait quelqu’un », a déclaré Nealon. «Ils recherchaient un gars comme Chevy Chase, un gars plutôt grand et plutôt drôle. Dana a dit: « Je connais un gars. » … Ils m’ont emmené pour une audition. Je n’avais jamais fait de sketchs comiques auparavant, je n’avais pas fait de personnages ni d’impressions, mais Lorne recherchait une alchimie dans le casting. Je sortais avec Jan Hooks et Dana était mon amie… donc tout s’est cohérent et nous nous sommes tous synchronisés.

En 1987, Nealon et Carvey ont créé deux des personnages les plus mémorables de l’histoire de « SNL », nous incarnant Hans et Franz, deux bodybuilders machistes qui parlaient avec des accents autrichiens épais à la Arnold Schwarzenegger.

« Dana et moi étions en tournée avec Dennis Miller… et j’ai vu Arnold dans une émission d’interview », a déclaré Nealon. « C’était juste drôle la façon dont il parlait, alors Dana et moi avons continué à l’imiter pendant tout le reste de la tournée. Juste avant la saison suivante, notre deuxième saison de la série, nous avons imaginé ces deux culturistes défensifs et pathétiques qui manquaient tellement d’assurance. Ils n’avaient jamais soulevé un poids de leur vie et ils se contentaient de ridiculiser tout le monde en les qualifiant de perdants. »

Alors que Nealon a créé d’autres personnages mémorables, de M. Subliminal à M. No Depth Perception, il est devenu surtout connu comme le présentateur du segment de fausses nouvelles « Weekend Update ». Jouant le rôle après Dennis Miller et avant Norm Macdonald, Nealon a craché sa signature : « Je m’appelle Kevin Nealon, et c’est une nouvelle pour moi. »

« Chacun apporte sa propre personnalité à la ‘Weekend Update' », a déclaré Nealon. «Je jouais plutôt un présentateur de nouvelles comme Chevy Chase, c’était plus ironique. Peu de temps après, les gens ont presque commencé à faire leur comédie stand-up sous le nom de « Weekend Update ». Ce n’était pas vraiment un présentateur de nouvelles, c’était plutôt quelqu’un habillé comme un présentateur de nouvelles… ce qui est un peu ce que c’est maintenant dans beaucoup d’émissions, où il y a beaucoup d’opinions, plus légères.

Ses relations avec « SNL » lui ont valu d’être choisi dans plusieurs films d’Adam Sandler, notamment « Happy Gilmore » (1996), dans lequel il incarne un golfeur bavard qui essaie d’enseigner aux autres comment « ressentir le flux » et « faire la danse du taureau ».

« J’ai improvisé cela alors que nous étions tous debout et nous avons simplement travaillé avec cela : ‘Exploitez le bien, bloquez le mal, ressentez le flux, Happy' », a déclaré Nealon. « Les gens adorent celui-là, ils adorent « Grandma’s Boy » dans lequel je jouais M. Cheezle, donc tout le monde a ses favoris. Il y a beaucoup de gens de « Weeds », ils ont adoré mon personnage, Doug Wilson. … Et j’ai fait une petite émission de randonnée intitulée « Randonnée avec Kevin » dans laquelle je fais de la randonnée avec une célébrité différente chaque semaine.

Ces jours-ci, il tourne avec son numéro de stand-up jusqu’à la fin des grèves des écrivains et des acteurs hollywoodiens.

« J’espère vraiment que cela se terminera bientôt », a déclaré Nealon. « Cela a été une grande surprise pour moi parce que je ne savais pas que d’autres personnes gagnaient plus d’argent que moi à Hollywood. »

Jason Fraley de WTOP présente Kevin Nealon au DC Comedy Loft (partie 2)

