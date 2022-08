Responsables yéménites : les forces soutenues par les Émirats arabes unis prennent les champs pétrolifères du sud

SANAA, Yémen (AP) – Les forces yéménites soutenues par les Émirats arabes unis ont pris le contrôle des champs vitaux de pétrole et de gaz du sud après près d’une semaine d’affrontements féroces avec leurs rivaux, fidèles au gouvernement internationalement reconnu, ont déclaré lundi des responsables et des chefs tribaux.

Les affrontements ont opposé les Brigades des Géants et les Forces de défense de Shabwa soutenues par les Émirats arabes unis d’un côté et la police paramilitaire connue sous le nom de Forces spéciales de sécurité de l’autre.

Ils ont éclaté plus tôt ce mois-ci lorsque la police et les commandants militaires de Shabwa ont été limogés pour de prétendus sentiments anti-émiratis et des liens avec le groupe islamiste des Frères musulmans. Le gouvernement internationalement reconnu a approuvé cette décision.

La saisie des gisements de pétrole est susceptible de consolider l’emprise des forces du sud soutenues par les Émirats arabes unis qui cherchent à rétablir leur propre pays dans la moitié sud du Yémen. Cela pourrait également affaiblir l’alliance plus large au Yémen qui se bat contre les rebelles houthis soutenus par l’Iran.

Les milices soutenues par les Emirats ont également pris la capitale provinciale de Shabwa, Ataq, il y a quelques jours, ont indiqué des responsables de la sécurité et du pétrole. Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés aux journalistes.

Les Brigades des Géants et les Forces de défense de Shabwa font partie du Conseil de transition du Sud, des alliés sur le terrain des Émirats arabes unis, un autre pilier d’une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite qui combat les Houthis depuis 2015.

Le conseil, qui contrôle pratiquement la majeure partie de la moitié sud du Yémen, a poussé à plusieurs reprises à diviser à nouveau le pays en deux comme il l’était de 1967 à 1990.

La guerre civile au Yémen a éclaté en 2014, lorsque les Houthis sont descendus de leur enclave du nord et ont pris le contrôle de la capitale, Sanaa, forçant le gouvernement à fuir vers le pays et finalement à s’exiler en Arabie saoudite.

Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite – alors soutenue par les États-Unis – est entrée en guerre au début de 2015 pour tenter de rétablir le gouvernement au pouvoir. Depuis lors, le conflit s’est transformé en une guerre par procuration entre des ennemis régionaux, l’Arabie saoudite et l’Iran, qui soutient les Houthis.

La guerre a également divisé le Yémen selon des lignes tribales, régionales et politiques.

Ahmed Al-haj, Associated Press