Responsables pakistanais : le gonflement du lac pourrait provoquer davantage d’inondations

Les météorologues ont prédit plus de pluie dans la région dans les prochains jours et les autorités ont exhorté les villageois des districts de Jamshoro et Dadu de la province du Sindh près du lac à évacuer. La montée des eaux a atteint des niveaux dangereux et constituait une menace pour une digue et un remblai de protection, ont-ils déclaré. Le lac, situé à l’ouest du fleuve Indus, est le plus grand lac naturel d’eau douce du Pakistan et l’un des plus grands d’Asie.