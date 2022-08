Responsables libyens : 15 migrants retrouvés morts à la frontière avec le Soudan

LE CAIRE (AP) – Les autorités libyennes ont déclaré samedi avoir trouvé au moins 15 migrants morts dans le désert à la frontière avec le Soudan, la dernière tragédie impliquant des migrants à la recherche d’une vie meilleure en Europe via des voyages périlleux à travers la nation ravagée par le conflit.

Le Département de lutte contre la migration irrégulière de la ville de Kufra, dans le sud-est du pays, a déclaré que les migrants étaient en route du Soudan vers la Libye lorsque leur véhicule est tombé en panne en raison d’un manque de carburant.

L’agence a déclaré que neuf autres migrants ont survécu tandis que deux sont toujours portés disparus dans le désert. Il y avait des femmes et des enfants parmi les migrants, mais l’agence n’a pas précisé combien. Il n’a pas non plus révélé les causes de la mort des migrants, mais a déclaré qu’ils n’avaient pas assez de nourriture et d’eau.

Il a déclaré que les migrants étaient tous soudanais – d’un pays en ébullition depuis des années. Les migrants ont probablement tenté d’atteindre l’ouest de la Libye dans le but d’embarquer sur des bateaux de trafiquants vers l’Europe.

L’agence a publié sur Facebook des images montrant des corps prétendument des migrants morts qui ont ensuite été brûlés dans le désert.

La tragédie était la dernière en date dans le vaste désert libyen. En juin, les autorités de Kufra ont déclaré avoir trouvé les corps de 20 migrants qui, selon elles, sont morts de soif dans le désert après la panne de leur véhicule près de la frontière avec le Tchad.

La Libye est devenue ces dernières années le principal point de transit pour les migrants fuyant la guerre et la pauvreté en Afrique et au Moyen-Orient. Le pays riche en pétrole a plongé dans le chaos à la suite d’un soulèvement soutenu par l’OTAN qui a renversé et tué l’autocrate de longue date Mouammar Kadhafi en 2011.

Ces dernières années, les trafiquants d’êtres humains ont profité du chaos en Libye, faisant passer clandestinement des migrants à travers les longues frontières du pays avec six nations. Les migrants sont ensuite entassés dans des canots pneumatiques mal équipés et partent pour des voyages en mer risqués.

Samy Magdy, Associated Press