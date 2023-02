Responsables kurdes : des roquettes ont touché une base turque dans le nord de l’Irak

IRBIL, Irak (AP) – Un groupe de roquettes a visé mercredi une base militaire turque dans le nord de l’Irak, ont déclaré des responsables de la région kurde semi-autonome du nord de l’Irak. Une milice soutenue par l’Iran a rapidement revendiqué la responsabilité de l’attaque. Un responsable du ministère turc de la Défense a déclaré qu’il n’y avait eu aucun dommage ni blessé à la base, mais n’a pas fourni plus de détails. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat conformément à la réglementation. Selon un communiqué du département antiterroriste de la région kurde irakienne, au moins huit roquettes ont été tirées sur la base militaire turque de Zilkan dans la province de Ninive, au nord de l’Irak, dont deux ont touché la base elle-même. La Turquie mène des opérations militaires dans le nord de l’Irak depuis 2019, avec des forces terrestres et aériennes, pour combattre le Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, interdit, qui mène une insurrection depuis des décennies contre Ankara. Le PKK maintient des bases d’entraînement et des sanctuaires dans la région kurde irakienne. Les troupes turques ont fréquemment lancé des frappes aériennes visant le PKK. L’engagement militaire turc dans le nord de l’Irak remonte à la guerre contre le groupe État islamique, qui contrôlait une grande partie de la région. Ankara était un allié dans la campagne anti-EI menée par les États-Unis. La Turquie a également installé plusieurs bases dans la région – au grand dam des responsables de Bagdad et de certains membres du gouvernement régional kurde irakien, qui n’a pas officiellement condamné la présence des troupes turques. . Les installations ont parfois été la cible d’attaques à la roquette. Le gouvernement irakien a fréquemment condamné la présence militaire de la Turquie, la qualifiant souvent d’illégale. – un groupe parapluie de milices chiites soutenu par les Forces de mobilisation populaire – a déclaré qu’il était à l’origine des tirs de roquettes. ___Les rédacteurs d’Associated Press Suzan Fraser à Ankara, en Turquie, et Kareem Chehayeb à Beyrouth ont contribué à ce rapport.