Responsables iraniens : l’incendie de la prison de Téhéran a tué 4 détenus

LE CAIRE –

Un immense incendie dans une prison notoire abritant des prisonniers politiques et des militants antigouvernementaux dans la capitale iranienne a tué quatre détenus, a annoncé dimanche la justice du pays.

Les flammes et la fumée s’élevant de la prison d’Evine à Téhéran étaient largement visibles samedi soir, alors que les manifestations antigouvernementales à l’échelle nationale déclenchées par la mort d’une jeune femme en garde à vue entamaient leur cinquième semaine. Dans des vidéos en ligne, des coups de feu et des explosions pouvaient être entendus dans le secteur de la prison.

L’incendie a été éteint après plusieurs heures et aucun détenu ne s’est échappé, ont indiqué les médias officiels.

Ils ont déclaré que l’incendie s’était déclaré après une bagarre entre prisonniers, dans une tentative apparente de distancer les événements là-bas des manifestations en cours. Des centaines de personnes sont détenues à Evin, où des groupes de défense des droits de l’homme ont signalé des abus répétés contre des prisonniers.

Les médias d’État ont initialement signalé que neuf personnes avaient été blessées, mais le site Web judiciaire Mizan.news a déclaré dimanche que quatre détenus étaient morts par inhalation de fumée et 61 autres avaient été blessés. Il a déclaré que les quatre personnes décédées étaient en prison pour vol qualifié.

Dix détenus ont été hospitalisés, dont quatre dans un état grave, a rapporté Mizan. Il a déclaré que certains prisonniers avaient tenté de s’échapper mais avaient échoué.

La télévision d’État a diffusé dimanche une vidéo des conséquences de l’incendie, montrant des murs et des plafonds brûlés dans une pièce qui, selon elle, était l’étage supérieur d’un atelier de couture de la prison.

“Cet incendie a été provoqué par une bagarre entre des prisonniers dans un atelier de couture”, a déclaré le gouverneur de Téhéran, Mohsen Mansouri. “L’atelier a été mis en place pour créer des emplois” pour les détenus, a-t-il précisé.

L’agence de presse publique iranienne IRNA a rapporté samedi qu’il y avait eu des affrontements entre les prisonniers d’un quartier et le personnel pénitentiaire, citant un haut responsable de la sécurité. Le responsable a déclaré que des prisonniers avaient mis le feu à un entrepôt rempli d’uniformes de prisonnier, ce qui a provoqué l’incendie. Il a déclaré que les “émeutiers” avaient été séparés des autres prisonniers pour désamorcer le conflit.

Le responsable a déclaré que “la situation est complètement sous contrôle” et que les pompiers éteignaient les flammes. Plus tard, le procureur de Téhéran, Ali Salehi, a déclaré que le calme était revenu dans la prison et que les troubles n’étaient pas liés aux manifestations qui balaient le pays depuis quatre semaines.

L’IRNA a rapporté plus tard que neuf personnes avaient été blessées, sans donner plus de détails. Il a publié une vidéo montrant des débris brûlés éparpillés autour d’un bâtiment, avec des pompiers pulvérisant les braises de l’incendie.

Des familles de détenus se sont rassemblées dimanche près de la prison dans l’espoir d’avoir des nouvelles de leurs proches à l’intérieur.

Masoumeh, 49 ans, qui n’a donné que son prénom, a déclaré que son fils de 19 ans avait été emmené en prison il y a deux semaines après avoir participé aux manifestations de rue. “Je ne peux pas faire confiance aux informations sur sa santé, j’ai besoin de le voir de près”, a-t-elle déclaré.

Un autre homme, Reza, qui n’a également donné que son prénom, a déclaré que son frère était à la prison d’Evin depuis l’année dernière après avoir été impliqué dans une violente querelle. “Il ne nous a pas appelés ces derniers jours et suite à l’incendie de la nuit dernière, je suis ici pour savoir ce qui lui est arrivé”, a-t-il déclaré.

Le Centre américain pour les droits de l’homme en Iran a signalé qu’un “conflit armé” avait éclaté entre les murs de la prison. Il a indiqué que des coups de feu avaient été entendus pour la première fois dans le quartier 7 de la prison. Ce récit n’a pas pu être immédiatement corroboré.

Des images de l’incendie ont circulé en ligne. Des vidéos montraient des coups de feu retentissant alors que des panaches de fumée s’élevaient dans le ciel au son d’une alarme. Une manifestation a éclaté dans la rue peu de temps après, avec de nombreux scandant “Mort au dictateur!” – une référence au guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei – et des pneus en feu, montraient les vidéos.

L’agence de presse semi-officielle Fars, considérée comme proche de l’élite des gardiens de la révolution islamique, a déclaré dimanche que certains prisonniers qui tentaient de s’évader sont entrés dans un champ de mines situé dans la partie nord de la prison. “On dit que le bruit des explosions était lié à l’affaire”, indique le rapport, sans fournir de détails supplémentaires. Un rapport ultérieur de Fars a déclaré qu’aucune mine n’avait été allumée par des prisonniers.

Une vidéo en ligne de l’incendie de la prison semble montrer des balles lancées dans la zone par les forces de sécurité, suivies du bruit d’une explosion. On ne savait pas immédiatement quel type de balles les forces de sécurité iraniennes avaient utilisées lors de l’incident.

Des témoins ont déclaré que la police avait bloqué les routes et les autoroutes menant à Evin et qu’au moins trois fortes explosions avaient été entendues en provenance de la région. La circulation était dense le long des principales autoroutes près de la prison, qui se trouve dans le nord de la capitale, et de nombreuses personnes ont klaxonné pour montrer leur solidarité avec les manifestations.

Des policiers anti-émeute ont été vus à moto en direction de l’établissement, de même que des ambulances et des camions de pompiers. Des témoins ont rapporté qu’Internet était bloqué dans la région.

L’incendie de la prison s’est produit samedi alors que les manifestants intensifiaient les manifestations antigouvernementales le long des rues principales et dans les universités de certaines villes d’Iran. Les observateurs des droits de l’homme ont fait état de centaines de morts, dont des enfants, alors que le mouvement terminait sa quatrième semaine.

Les manifestations ont éclaté après l’indignation du public suite à la mort de Mahsa Amini, 22 ans, en garde à vue. Elle a été arrêtée par la police des mœurs iranienne à Téhéran pour avoir enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique. Le gouvernement iranien insiste sur le fait qu’Amini n’a pas été maltraitée pendant sa garde à vue, mais sa famille affirme que son corps présentait des ecchymoses et d’autres signes de coups après son arrestation.

Dimanche, le parlement iranien a publié une déclaration affirmant qu’Amini n’était pas morte d’un coup physique mais qu’elle était tombée et que la police avait attendu trop longtemps pour la soigner. Il a exhorté la police à présenter des excuses et à fournir davantage de formation à son personnel. Il a suggéré aux policiers de porter des caméras sur leurs uniformes et de les installer dans les voitures utilisées pour transférer les détenus.

Le président Joe Biden, lors d’un voyage dans l’Oregon, a déclaré que “le gouvernement iranien est tellement oppressif” et qu’il avait “un énorme respect pour les gens qui défilent dans les rues”.

La prison d’Evin, qui détient des détenus faisant face à des accusations liées à la sécurité et comprend des personnes ayant la double nationalité, a été accusée par des groupes de défense des droits d’avoir maltraité des détenus. L’établissement est connu depuis longtemps pour détenir des prisonniers politiques ainsi que des personnes ayant des liens avec l’Occident qui ont été utilisées par l’Iran comme monnaie d’échange dans les négociations internationales.