Responsables écossais: le suspect de la bombe de Lockerbie est en détention aux États-Unis

Le Crown Office et le Procurator Fiscal Service d’Écosse ont déclaré dans un communiqué : “Les familles des personnes tuées dans l’attentat de Lockerbie ont été informées que le suspect Abu Agela Mas’ud Kheir Al-Marimi est détenu par les États-Unis”.

Le vol Pan Am 103 a explosé au-dessus de Lockerbie le 21 décembre 1988, faisant 270 morts. Il reste l’attaque terroriste la plus meurtrière sur le sol britannique.

“Les procureurs et la police écossais, en collaboration avec le gouvernement britannique et leurs collègues américains, continueront de poursuivre cette enquête, dans le seul but de traduire en justice ceux qui ont agi avec al-Megrahi”, a ajouté le Crown Office.