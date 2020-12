WASHINGTON – Les responsables de la santé américains disent qu’ils ne voient pas encore la nécessité d’arrêter les vols en provenance du Royaume-Uni, alors même qu’un nombre croissant d’autres pays interdisent les voyageurs britanniques dans un contexte de propagation rapide d’une nouvelle variante du coronavirus à Londres et ailleurs.

Les dirigeants politiques de New York ont ​​appelé l’administration Trump à interrompre les vols du Royaume-Uni vers les États-Unis dans le but de limiter ou d’empêcher la nouvelle variante de se propager ici.

Le Canada et des dizaines d’autres pays ont annoncé de nouvelles restrictions sur les voyageurs britanniques après que le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que la variante du coronavirus pourrait être 70% plus transmissible et entraîne une propagation extrêmement rapide des infections à Londres et dans les environs.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a déclaré lundi que si une analyse préliminaire au Royaume-Uni suggère que la nouvelle variante est «beaucoup plus transmissible», rien n’indique que les infections sont plus graves. Les experts ont cependant averti que même si la variante n’était pas plus mortelle, elle entraînerait probablement une augmentation des infections, des hospitalisations et des décès liés au virus.

Cuomo: « Une autre catastrophe attendue »

« Cette variante est de monter dans un avion et d’atterrir à JFK, et il suffit d’une seule personne », a déclaré dimanche le gouverneur de New York, Andrew Cuomo. Il a appelé l’administration Trump à interdire les vols en provenance du Royaume-Uni ou, à défaut, aux compagnies aériennes de tester les passagers avant qu’ils ne volent du Royaume-Uni à New York.

Cuomo a déclaré lundi que British Airways avait accepté d’exiger des passagers des vols du Royaume-Uni à New York qu’ils produisent un test de coronavirus négatif avant le départ. Dans un tweet, a-t-il dit que New York travaillait avec deux autres transporteurs aériens, Delta et Virgin Atlantic, pour faire de même.

« C’est une autre catastrophe qui attend de se produire », a-t-il déclaré lors d’un briefing lundi.

Fauci: « Suivez-le … ne réagissez pas de manière excessive »

Mais le secrétaire adjoint à la santé du président Donald Trump, l’amiral Brett Giroir, a déclaré que le CDC n’avait fait aucune recommandation pour limiter les voyages du Royaume-Uni aux États-Unis. Dans une interview accordée lundi à CNN, Giroir a déclaré qu’il s’était entretenu dimanche soir avec le directeur du CDC, Robert Redfield, à ce sujet.

« Il n’y avait pas de recommandation (CDC) à ce sujet », a déclaré Giroir, bien qu’il ait déclaré que les responsables américains surveilleraient la situation et pourraient changer de cap si nécessaire.

«Chaque heure, nous obtenons plus d’informations», a-t-il déclaré. « Je pense donc que tout est possible. Nous avons juste besoin de tout mettre sur la table, d’avoir une discussion scientifique ouverte et de faire une meilleure recommandation. »

Le groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche se réunit lundi à 14 heures et la question pourrait alors être discutée. Le plus grand expert des maladies infectieuses du pays, le Dr Anthony Fauci, a déclaré qu’il s’opposerait à de nouvelles restrictions de voyage basées sur les informations actuelles sur la nouvelle variante du coronavirus.

Les États-Unis doivent « sans aucun doute garder un œil dessus », a déclaré lundi Fauci à CNN.

«Suivez-le attentivement, mais n’y réagissez pas de façon excessive», dit-il.

Le Dr Ajay Sethi, épidémiologiste à l’Université du Wisconsin-Madison, a déclaré que les interdictions de voyager doivent être soigneusement examinées car elles peuvent causer de la peur et des perturbations. De telles restrictions peuvent gagner du temps, a-t-il dit, mais ne sont pas toujours efficaces. Il a noté, par exemple, que l’interdiction souvent citée par Trump de voyager depuis la Chine avait eu lieu après que le virus circulait déjà aux États-Unis.

Mais les responsables britanniques ont déclaré comprendre la réaction à la nouvelle variante de coronavirus qui y circulait.

Le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que la variante du virus était «incontrôlable» autour de Londres et du sud-est de l’Angleterre.

Le Canada, l’Inde, la France, l’Allemagne, l’Italie et la Pologne font partie des pays qui ont interdit les vols en provenance de Grande-Bretagne. Eurotunnel, le service ferroviaire qui relie la Grande-Bretagne à l’Europe continentale, a également suspendu son service.

L’Allemagne a déclaré que tous les vols en provenance de Grande-Bretagne, à l’exception des vols cargo, n’étaient plus autorisés à atterrir à partir de dimanche à minuit. Au Canada, le premier ministre Justin Trudeau a également décidé d’interdire tous les vols en provenance du Royaume-Uni à partir de dimanche à minuit. Il a déclaré que les voyageurs arrivés dimanche seraient soumis à un dépistage secondaire et à d’autres mesures de santé.

Giroir a noté que les virus mutaient tout le temps, et rien n’indique que cette nouvelle variante de coronavirus soit plus mortelle.

« Je ne pense donc pas qu’il devrait y avoir une raison de s’alarmer pour le moment », a-t-il déclaré dimanche. « Nous continuons à regarder. … Mais encore une fois, les virus mutent, plus de 4000 mutations que nous avons vues jusqu’à présent dans ce virus, et il agit toujours essentiellement comme le COVID-19. Et les vaccins devraient continuer à fonctionner très fortement contre tous de ces souches. «

Qui contrôle les voyages?

Les voyages du Royaume-Uni aux États-Unis sont déjà bien inférieurs à la normale, car Trump a publié une série de proclamations présidentielles au début de la pandémie de coronavirus pour interdire aux citoyens non américains de certains pays d’entrer aux États-Unis.

Le CDC et le Département d’État peuvent déconseiller aux Américains de se rendre dans certains pays en raison de menaces pour la santé ou d’autres préoccupations telles que la criminalité et le terrorisme. Le CDC déconseille actuellement tout voyage au Royaume-Uni en raison de la pandémie.

Trump a utilisé son autorité présidentielle pour restreindre les voyages aux États-Unis, notamment depuis la Chine, où le nouveau coronavirus est apparu pour la première fois à la fin de l’année dernière. Le 31 janvier, Trump a publié une proclamation présidentielle limitant les voyages en provenance de Chine, et il a à plusieurs reprises vanté cela comme un succès majeur dans la limitation des infections aux États-Unis.

Trump a également interdit aux voyageurs de l’espace Schengen européen, un groupe de 26 pays européens qui autorise les voyages ouverts à travers leurs frontières, à partir du 13 mars. Trois jours plus tard, les visiteurs du Royaume-Uni et d’Irlande ont été interdits. La semaine dernière, il y avait des spéculations selon lesquelles l’interdiction britannique pourrait bientôt être levée.

Contribuant: Julia Thompson et Nicholas Penzenstadler, USA TODAY; The Associated Press