Responsables allemands : 25 extrémistes présumés d’extrême droite arrêtés

Les procureurs fédéraux ont déclaré que quelque 3 000 officiers avaient mené des perquisitions sur 130 sites dans 11 des 16 États allemands contre des adhérents du soi-disant mouvement des citoyens du Reich. Certains membres du groupement rejettent la constitution allemande d’après-guerre et ont appelé au renversement du gouvernement.

Parallèlement aux détentions en Allemagne, les procureurs ont déclaré qu’une personne était détenue dans la ville autrichienne de Kitzbühel et une autre dans la ville italienne de Pérouse.

Les procureurs ont déclaré que les meneurs présumés, identifiés uniquement comme Heinrich XIII PR et Rüdiger v. P., sont accusés d’avoir fondé l’année dernière une “organisation terroriste dans le but de renverser l’ordre public existant en Allemagne et de le remplacer par leur propre forme d’État, qui était déjà en cours de création.