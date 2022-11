Responsable taliban : les femmes bannies des gymnases afghans

Les talibans ont envahi le pays l’année dernière, prenant le pouvoir en août 2021. Ils ont interdit aux filles de fréquenter le collège et le lycée, malgré les promesses initiales faites au pays, ont interdit aux femmes la plupart des domaines d’emploi et leur ont ordonné de porter de la tête aux pieds vêtements en public.

KABOUL, Afghanistan – Les talibans interdisent aux femmes d’utiliser les gymnases en Afghanistan, a déclaré jeudi un responsable, le dernier décret du groupe religieux réprimant les droits et libertés des femmes depuis leur arrivée au pouvoir il y a plus d’un an.

Un porte-parole du ministère de la Vertu et du Vice a déclaré que l’interdiction avait été introduite parce que les gens ignoraient les ordres de ségrégation sexuelle et que les femmes ne portaient pas le hijab ou le couvre-chef requis. Les femmes sont également interdites d’accès aux parcs.

Mohammed Akef Mohajer, un porte-parole nommé par les talibans pour le ministère du Vice et de la Vertu, a déclaré que le groupe avait “fait de son mieux” au cours des 15 derniers mois pour éviter de fermer les parcs et les gymnases pour les femmes, en ordonnant des jours de la semaine séparés pour les hommes et les femmes. accéder ou imposer une ségrégation sexuelle. “Mais, malheureusement, les ordres n’ont pas été respectés et les règles ont été violées, et nous avons dû fermer les parcs et les gymnases pour les femmes”, a déclaré Mahjer.