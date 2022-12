Responsable taliban : 27 personnes fouettées en public en Afghanistan

ISLAMABAD (AP) – Vingt-sept personnes ont été fouettées en public jeudi dans une province du nord de l’Afghanistan en guise de punition pour adultère présumé, vol, délits liés à la drogue et autres crimes, selon un responsable de la Cour suprême de l’Afghanistan gouverné par les talibans.

Les sanctions ont souligné les intentions des nouveaux dirigeants afghans de poursuivre les politiques dures mises en œuvre depuis qu’ils ont pris le contrôle du pays en août 2021 et de s’en tenir à leur interprétation de la loi islamique, ou charia.

Un communiqué du tribunal a indiqué que les coups de fouet ont eu lieu dans la province de Parwan, avec 18 hommes et neuf femmes punis en tout.

Abdul Rahim Rashid, un responsable du tribunal, a déclaré que les hommes et les femmes avaient été condamnés par trois tribunaux dans chaque cas et avaient chacun été fouettés entre 25 et 39 fois. Un nombre indéterminé de personnes punies ont également été condamnées à des peines de deux ans de prison à Charakar, la capitale provinciale, a-t-il ajouté.

“Il y a eu différents cas avec différents types de sanctions, qui ont tous été approuvés par les tribunaux et mis en œuvre lors d’un rassemblement public d’habitants et de fonctionnaires”, a déclaré Rashid.

Des responsables provinciaux et des résidents locaux ont assisté aux coups de fouet publics, au cours desquels des responsables ont parlé de l’importance de la mise en œuvre de la charia dans la société, a ajouté le communiqué du tribunal.

Les coups de fouet de jeudi surviennent un jour après que les autorités talibanes ont exécuté un Afghan reconnu coupable du meurtre d’un autre homme, la première exécution publique depuis que les anciens insurgés ont pris le contrôle de l’Afghanistan l’année dernière.

L’exécution, effectuée avec un fusil d’assaut par le père de la victime, a eu lieu dans la province occidentale de Farah devant des centaines de spectateurs et de nombreux hauts responsables talibans, selon Zabihullah Mujahid, le principal porte-parole du gouvernement taliban. Certains responsables sont venus de la capitale Kaboul.

Selon un communiqué séparé du tribunal, plus tôt cette semaine, trois hommes reconnus coupables de vol ont été fouettés en public dans la province orientale de Paktika.

Pendant le précédent régime taliban en Afghanistan à la fin des années 1990, le groupe a procédé à des exécutions publiques, des flagellations et la lapidation de personnes reconnues coupables de crimes devant les tribunaux talibans.

Après avoir envahi l’Afghanistan en 2021, dans les dernières semaines du retrait des forces américaines et de l’OTAN du pays après 20 ans de guerre, les talibans avaient initialement promis de respecter les droits des femmes et des minorités. Au lieu de cela, ils ont restreint les droits et les libertés, notamment en interdisant l’éducation des filles au-delà de la sixième année.

Les anciens insurgés ont eu du mal à passer de la guerre au gouvernement dans un contexte de ralentissement économique et de refus de reconnaissance officielle par la communauté internationale.

Rahim Faiez, Associated Press