Responsable taliban : 27 personnes fouettées en public en Afghanistan

ISLAMABAD – Vingt-sept personnes ont été fouettées en public jeudi dans l’Afghanistan dirigé par les talibans en guise de punition pour adultère présumé, vol, délits liés à la drogue et autres crimes, selon un responsable du tribunal.

La Cour suprême du pays a rendu les décisions finales après les appels. Dans un communiqué, le tribunal a déclaré que les coups de fouet avaient eu lieu dans la province septentrionale de Parwan, avec 18 hommes et neuf femmes punis en tout.

Abdul Rahim Rashid, un responsable du tribunal, a déclaré que les hommes et les femmes avaient chacun été fouettés entre 25 et 39 fois. Un nombre indéterminé de personnes punies ont également été condamnées à des peines de deux ans de prison à Charakar, la capitale provinciale, a-t-il ajouté.

Les coups de fouet ont été effectués avant un “rassemblement public d’habitants et de responsables”, a ajouté Rashid.

Des responsables provinciaux et des résidents locaux ont assisté aux châtiments publics, au cours desquels des responsables ont parlé de l’importance de la charia, a ajouté le communiqué du tribunal.

L’exécution, effectuée avec un fusil d’assaut par le père de la victime, a eu lieu dans la province occidentale de Farah devant des centaines de spectateurs et de nombreux hauts responsables talibans, selon Zabihullah Mujahid, le porte-parole du gouvernement. Certains responsables sont venus de la capitale Kaboul.

Aucun État étranger n’a officiellement reconnu le gouvernement taliban qui a pris le pouvoir lorsque les troupes américaines et de l’OTAN se sont retirées l’année dernière. Les talibans régnaient autrefois sur l’Afghanistan avant l’invasion américaine de 2001.

“Malheureusement, un certain nombre de pays et d’institutions n’ont toujours pas une bonne connaissance et compréhension de l’Afghanistan”, a-t-il déclaré.